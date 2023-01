USA zřejmě Ukrajině konečně dodají rakety s doletem 150 km

19. 1. 2023

Politico informuje, že USA zřejmě v pátek oznámí, že dodají Ukrajině ozbrojená vozidla Stryker a pozemní bomby malého průměru (GLSDB). Ty mohou odpalovat Himarsy, dolet je 150 km, dvojnásobná vzdálenost GMLRS:

Politico reports that the US might announce on Friday the delivery of Stryker armored vehicles and the delivery of Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) to Ukraine. They can be fired from M142 HIMARS or M270. Range is 150km, double of GMLRS.https://t.co/UP29cp8bO6… pic.twitter.com/OCBPw09nAT