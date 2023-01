Ruská agrese na Ukrajině: žádné rozhodnutí o dodávkách tanků německé výroby Kyjevu; podle USA bude "velmi obtížné" odstranit letos Putinovy jednotky z ukrajinského území

20. 1. 2023

čas čtení 10 minut

- Německo na pátečním zvláštním mezinárodním summitu odmítlo přijmout rozhodnutí o tom, zda Ukrajině poskytne tanky Leopard 2, což vyvolalo frustraci v Kyjevě a varování Polska, že kvůli váhání Berlína dojde ke ztrátám na životech



V Evropě a USA se doufalo, že Německo alespoň umožní reexport tanků Leopard, které vlastní země jako Polsko a Finsko, ale navzdory několikadenním prosbám nově jmenovaný berlínský ministr obrany uvedl, že žádné konečné rozhodnutí nebylo přijato.



Místo toho Boris Pistorius na okraj setkání 50 zemí na americké letecké základně Ramstein v Německu uvedl, že požádal své ministerstvo, aby "provedlo prověrku zásob" dostupných tanků.



Ačkoli to bylo nejblíže tomu, aby Německo naznačilo, že by mohlo uvažovat o použití tanků v konfliktu, vyvolalo to řadu ostrých komentářů ze strany Ukrajiny a jejích spojenců, když se schůzka rozešla bez pokroku v tom, co bylo považováno za klíčovou otázku.





It is precisely this kind of support Ukraine deserves pic.twitter.com/MapZUDESUW — Rubryka - Solutions from Ukraine (@RubrykaEng) January 20, 2023





- Austin: O dodávkách tanků německé výroby na Ukrajinu zatím nebylo rozhodnuto



Americký ministr obrany Lloyd Austin s odvoláním na svůj německý protějšek uvedl, že Německo dosud nepřijalo rozhodnutí o dodání tanků Leopard Ukrajině.



Na otázku, zda byla otázka dodávek těžkých tanků Ukrajině projednávána na dnešním jednání na letecké základně Ramstein, Austin odpověděl:



"Možná jste slyšeli, že německý ministr obrany řekl, že o poskytnutí tanků Leopard ještě nerozhodli.



My se skutečně soustředíme na to, abychom zajistili, že Ukrajina bude mít schopnosti, které právě teď potřebuje k tomu, aby byla úspěšná. Takže máme příležitost mezi dneškem a jarem nebo kdykoli, kdy zahájí ofenzívu."

- Italské úřady pátrají po ruském oligarchovi poté, co z přístavu na Sardinii záhadně zmizely dvě z jeho luxusních jachet, které byly zabaveny v rámci sankcí EU



Radnice toskánského pobřežního letoviska Forte Dei Marmi, kde oligarcha vlastní dům, vydala veřejnou výzvu, v níž informuje Dmitrije Mazepina, miliardáře a majitele společnosti vyrábějící minerální hnojiva, o sankcích, které jsou proti němu vedeny kvůli údajnému nezákonnému odvezení plavidel.



Jachty, obě s názvem Aldabra, ale s námořními vlajkami dvou různých zemí, zmizely loni v létě ze sardinského přístavu Olbia v rozmezí několika týdnů.



Byly zabaveny loni v březnu poté, co byl Mazepin, který je otcem bývalého jezdce Formule 1 Nikity Mazepina, několik týdnů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu uveden na sankčním seznamu.



Jedná se o první případ v Itálii, kdy se Rusovi se zmrazeným majetkem v zemi podařilo vyhnout sankcím EU.





- EU pracuje na 10. kole sankcí vůči Rusku



Podle diplomatických zdrojů pracují země EU na 10. kole sankcí souvisejících s Ruskem, které by mohlo být připraveno kolem výročí ruské invaze na Ukrajinu 24. února.



Další balík sankcí "bude někde kolem" tohoto data, řekl agentuře Reuters jeden z vysoce postavených diplomatů. Jiný uvedl, že "existuje ambice" mít balík připravený do té doby.



Zdroje nehovořily o tom, na koho nebo na co by se nejnovější balík sankcí mohl vztahovat. Při pondělním zasedání ministrů zahraničních věcí EU se neočekává žádné rozhodnutí, ale někteří by mohli využít příležitosti a diskusi posunout.



Představitelé EU rovněž usilují o to, aby ministři schválili sedmou část vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 500 milionů eur.





- Američtí představitelé naléhají na Ukrajinu, aby se zdržela nové ofenzívy



Vysocí američtí představitelé vyzvali Ukrajinu, aby odložila zahájení rozsáhlé ofenzívy proti ruským silám, dokud nebude k dispozici nejnovější dodávka americké výzbroje a zajištěn výcvik, cituje agentura Reuters vysokého představitele.



Činitel, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že USA se drží svého rozhodnutí neposkytnout Ukrajině v současné době tanky Abrams.



Washington dosud odmítal poskytnout Kyjevu tanky M1 Abrams s odkazem na rozsáhlou a složitou údržbu a logistické problémy.



- Podle polského ministra zahraničních věcí Zbigniewa Raua je ukrajinská krev "cenou za váhání" ohledně dodávky německých tanků Leopard na Ukrajinu



Píše:



Vyzbrojení Ukrajiny za účelem odražení ruské agrese není žádným rozhodováním. Ukrajinská krev je prolévána skutečně. To je cena za váhání ohledně dodávek tanků Leopard. Je třeba jednat, a to hned.







Německo se snažilo vázat dodávky Leopardů na širší koalici, která by dodávala i jiné tanky, včetně amerických Abramsů - tanků, které odborníci považovali za méně vhodné pro válku na Ukrajině kvůli jejich velké spotřebě paliva.





Odpůrci se domnívají, že dodávka tanků by znamenala eskalaci zapojení zemí NATO do války, což by zvýšilo riziko jejího rozšíření. Ukrajina uvedla, že by tanky použila pouze v rámci svých mezinárodně uznaných hranic, zatímco zastánci tvrdí, že je to Moskva, kdo pokračuje v eskalaci konfliktu, mobilizuje stále více vojáků, zaměřuje se na civilní infrastrukturu a zastřeně vyhrožuje jadernými údery.



Berlín podle něj "pracuje ruku v ruce" s celou skupinou a skutečně věří, že bude spolehlivým spojencem i nadále.Předseda sboru náčelníků štábů USA generál Mark Milley vyjádřil názor, že pro Ukrajinu bude "velmi, velmi obtížné" letos "vyhnat" ruské síly z celého okupovaného území.Dodává, že:"To neznamená, že se to nemůže stát, neznamená to, že se to nestane, ale bylo by to velmi, velmi obtížné"Co by se mohlo stát, je "pokračující obrana stabilizující frontu", říká, což by záviselo na dodávkách a výcviku vojenské techniky, kterou Západ posílá na Ukrajinu.Podle Milleyho je možné, aby Ukrajina vedla "významnou" taktickou útočnou operaci s cílem osvobodit co největší část ukrajinského území.Reznikov na Twitteru poděkoval Austinovi, prezidentu Joe Bidenovi a americkému lidu poté, co Pentagon oznámil další balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 2,5 miliardy dolarů.Balík nezahrnuje tanky, místo toho USA uvedly, že na Ukrajinu pošlou 90 bojových vozidel Stryker a dalších 59 bojových vozidel Bradley, navíc stovky tisíc kusů munice.. Podle jeho slov byl jedním z nich patnáctiletý chlapec a druhý při incidentu přišel o nohu.. Poprvé byl uveden do služby v roce 1979 a jeho maximální rychlost je 68 km/h. Je vybaven 120mm kanonem s hladkým vývrtem jako hlavní výzbrojí a dále je vyzbrojen dvěma koaxiálními lehkými kulomety.Kromě toho, že je tank Leopard 2 používán německou armádou, je v širokém nasazení i v Evropě, kde jej používá více než desítka zemí, a také v řadě dalších zemí včetně Kanady. Tanky byly nasazeny v Kosovu, Bosně, Afghánistánu a Sýrii (Tureckem), kde jich bylo několik ztraceno kvůli protitankovým střelám.Ukrajina uvedla, že ve své válce proti ruské invazi naléhavě potřebuje těžší obrněnou techniku. Kyjev má k dispozici jen omezené množství tanků, většina z nich pochází ze sovětské nebo postsovětské éry.Kromě toho, že Kyjev a mnozí jeho spojenci zdůrazňují své přesvědčení, že Moskva hodlá v nadcházejících měsících zahájit novou významnou ofenzívu, věří, že válka skončí rychleji, pokud bude Rusko poraženo na bojišti při vlastních ukrajinských protiútocích s cílem získat zpět Ruskem okupované území.Ukrajina sice dosáhla významných vítězství - v bitvě o Kyjev na začátku války i v Charkovské oblasti a v okolí Chersonu na jihu -, ale její úsilí je ztíženo nedostatkem tanků na podporu operací a čelí ruským silám, které stále častěji nasazují modernější a schopnější T-90.Vzhledem k široké dostupnosti tanků Leopard - a to i v sousedním Polsku, které je chce Ukrajině dodávat - se Kyjevu hodí.Ukrajina potřebuje 300 tanků, zatímco západní analytici naznačili, že 100 tanků by pravděpodobně mohlo změnit rovnováhu války.V čem je tedy problém?Vzhledem k tomu, že tanky byly do zemí dodány na základě vývozních licencí, má Německo právo vetovat jejich další vývoz, ačkoli Polsko ve čtvrtek navrhlo, že by mohlo Německo jednoduše ignorovat a vyvézt své Leopardy bez ohledu na to.Postoj samotného Německa je rozporuplný. Dává přednost multilaterálnímu přístupu k dodávkám zbraní na Ukrajinu před tím, aby bylo vidět, že postupuje jednostranně.Ačkoli Německo dodalo Ukrajině velké množství vybavení, včetně obrněných vozidel, potýká se také se svou tradicí antimilitarismu po druhé světové válce. Dodávky hlavních bojových tanků byly považovány za problematické kvůli jejich útočným schopnostem.Jaký je argument proti dodávkám tanků?