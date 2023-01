Aplikace odhaluje nejznečištěnější trasy londýnského metra

21. 1. 2023

Mladá inovátorka získala nejvyšší ocenění za vývoj softwaru, který mapuje trasy metra s nejčistším ovzduším



Tanya Beriová vyvinula oceněnou telefonní aplikaci pro cestování londýnským metrem, která je zaměřená na čistotu ovzduší



Stejně jako většina Londýňanů má i Tanya Beriová smíšené názory na rozsáhlou síť městské podzemní dráhy, která na svých 11 linkách a ve 272 stanicích denně přepraví miliony cestujících. Díky metru je Londýn v pohybu, i když často ve stísněných, nepohodlných a nehygienických podmínkách.



Beriová vyvinula telefonní aplikaci, která dokáže cestující nasměrovat na trasy, na nichž je ovzduší ve vlacích znečištěno minimálně.



Studie naznačují, že dlouhodobé vystavení jemným částicím může být spojeno se zvýšeným výskytem chronické bronchitidy a zvýšenou úmrtností na rakovinu plic a srdeční choroby.



Devětadvacetileté Beriové bude tento týden na slavnostním ceremoniálu udělena jedna z cen Innovate UK pro mladé inovátory za její práci na vývoji aplikace. Bude patřit mezi 94 mladých podnikatelů, kteří obdrží granty ve výši přibližně 1,25 milionu liber, jež jim pomohou řešit některé z největších problémů, kterým britská společnost čelí. Další vynálezy, které budou oceněny, sahají od levných alternativ plastů na bázi cibulových slupek až po inteligentní dávkovač léků, který podporuje nezávislost pacientů.



Aplikace Beriové navrhuje trasy, které představují nejnižší riziko vdechování vzduchu s vysokou úrovní znečištění. "Je to jako aplikace TfL [Transport for London] nebo Google, ale místo toho, aby nabízela nejrychlejší cestu mezi cíli, poskytuje trasy s nejnižším znečištěním ovzduší," uvedla.



Jako příklad uvedla cestující ze stanice metra North Harrow do Canary Wharf, která je součástí londýnské obchodní čtvrti. "Pokud jedete nejrychlejší cestou, linkou Jubilee, pak čelíte znečištění, které činí přibližně 220 částic na metr krychlový. Pokud se vydáte pomalejší cestou a zůstanete na lince Metropolitan, budete čelit znečištění přibližně 50 částic na metr krychlový. To je sice stále více než bezpečný limit, ale je to méně než čtvrtina toho, co byste zažili na lince Jubilee."



Výzkumníci zjistili, že linky metra s nejvíce znečištěným ovzduším jsou Northern, Bakerloo, Jubilee a Victoria - protože jsou nejhlouběji. Naproti tomu linky jako Metropolitan, Circle a District mají stanice, které jsou blíže povrchu nebo jsou na úrovni povrchu, a jsou tedy lépe větrané ve srovnání s hlubokými linkami, kde se díky nedostatečnému proudění vzduchu partikuláty hromadí.



V jedné studii vědců z londýnské King's College bylo zjištěno, že koncentrace pevných částic ve vlacích na linkách Victoria a Northern jsou vyšší než koncentrace ze studií vlaků metra v Pekingu, Kantonu, New Yorku, Barceloně a mnoha dalších městech, zatímco stanice na Oxford Circus, Waterloo a London Bridge byly vyhodnoceny jako jedny z nejhorších v metru.



Studie dokázaly, že většina mikročástic vzniká při vzájemném obrušování kol, kolejnic a brzd, při kterém se uvolňují drobné částice bohaté na železo. Ty mají různou velikost, přičemž zvláštní obavy vzbuzují částice o průměru menším než 2,5 mikrometru, známé jako PM2,5 (particulate matter 2,5). Mohou se dostat hluboko do plic a do krevního oběhu, odkud se přenášejí po těle a ovlivňují další orgány.



Právě tyto částice bude monitorovat aplikace Beriové, která bude spuštěna později v tomto roce. Založila také společnost CAIR, která ji bude uvádět na trh.



Právě problém znečištěného ovzduší přilákal Beriovou k tomu, aby začala svůj vynález zkoumat. "Dříve jsem dojížděla metrem," řekla. "A někdy se mi po cestě metrem udělalo špatně. Tak mě napadlo, že by bylo dobré najít způsob, jak pomoci lidem, kteří jsou znečištěným ovzduším postiženi nejvíce. Proto vznikla tato aplikace."





Údaje o míře znečištění ve stanicích metra se ukládají elektronicky a do aplikace se zadá výchozí a cílový bod, který pak pro cestujícího vytvoří nejlepší trasu s nízkým znečištěním. "Je jednoduchá na ovládání - což je další klíčová výhoda," dodala.







