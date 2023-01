Proč ruská opozice nemůže počítat s podporou obyvatelstva

18. 1. 2023

Vladimir Putin vládne ruské společnosti téměř výlučně prostřednictvím manipulace s jejím "kolektivním nevědomím". Díky tomu je velmi nepravděpodobné, že ruská společnost postaví jakýkoli odpor vůči režimu, i když se válečné ztráty mnohonásobně zvětší, říká Vladimir Pastuchov. Vladimir Putin vládne ruské společnosti téměř výlučně prostřednictvím manipulace s jejím "kolektivním nevědomím". Díky tomu je velmi nepravděpodobné, že ruská společnost postaví jakýkoli odpor vůči režimu, i když se válečné ztráty mnohonásobně zvětší,

Je to proto, že apel na svědomí nefunguje tam, kde má kontrolu podvědomí - což je ještě důležitější, když je podvědomí pod kontrolou jednotlivce, který by mohl jinak být cílem odporu.

Pouze v případě, že by se režim z nějakého vnějšího důvodu zhroutil, by ruská společnost měla skromnou šanci na emancipaci - a to pouze za podmínky, že bude obnovena základní architektura civilizace. To se ale rychle nestane, a tak společnost pravděpodobně zůstane "nepřátelsky zticha" k bojům uvnitř elity a pak jako vždy poslušně podpoří vítěze.

Je tomu tak z toho důvodu, protože Putinův režim není svou genezí ani komunistický, ani fašistický, ačkoli má v úmyslu vyvíjet se oběma směry. Byl a zůstává mafiánským státem, jehož hlavním politickým nástrojem jsou nájezdy především na majetek, ale také na mysl jeho obyvatel.

Putinův systém se vyvíjel ve třech fázích. Za prvé, zabavil majetek, který byl ukraden jinými po rozpadu sovětského systému. Pak se zmocnil státu. A konečně, s využitím hesla "Krym je náš" se zmocnil i kmenových instinktů obyvatelstva, čímž získal neomezené možnosti manipulace s lidmi.

Toto přivlastnění si kmenového instinktu režimem bylo možné v důsledku dlouhodobé politiky odobčanštění společnosti, kterou Kreml důsledně prováděl od poloviny prvního desetiletí tohoto století. Odstranilo institucionální brzdy tohoto instinktu a obrátilo je k vlastnímu použití.

V důsledku toho se na konci druhé dekády Putinovy vlády Rusko, pokud jde o sociokulturní dimenze, začalo jevit jako primitivní společnost, lehce přizdobená vnějšími atributy současné civilizace. V této podobě byla společnost snadným úlovkem; a Putin je dobře vybaven k tomu, aby si s ní pohrával.

Celý text v ruštině: ZDE

