Davos: Rusko kvůli sankcím směřuje k neuvěřitelné chudobě

20. 1. 2023

čas čtení 4 minuty



Kristalina Georgievová hovořila jako první v pátečním, panelu o ekonomickém výhledu



Georgievová řekla, že ekonomický výhled je "méně špatný, než jsme se před několika měsíci obávali".



Upozorňuje však, že "méně špatné ještě neznamená dobré".



Podle Georgievové existuje několik důvodů k optimismu.



Za prvé, inflace začíná klesat, zejména celková inflace.



Zadruhé, zlepšil se potenciál Číny k posílení růstu. V loňském roce rostla čínská ekonomika poprvé po desetiletích pomaleji než světový průměr.



S opětovným otevřením Číny však nyní očekáváme, že její růst překoná světový průměr. Podle Georgievové MMF očekává, že světová ekonomika letos vzroste o 2,7 %, i když tento údaj může být za pár dní korigován, ve srovnání s Čínou, která by mohla růst tempem 4,4 %.



Zatřetí, silné stránky trhu práce vedly k tomu, že spotřebitelé nadále utrácejí a podporují hospodářský růst.



Růst o 2,7 % však není báječný - byl by to jeden z nejhorších výsledků za poslední roky, s výjimkou období po finanční krizi a pandemii v roce 2008.



Georgievová delegátům v Davosu říká, že existuje několik důvodů k opatrnosti.



Za prvé, nevíme, jak se bude inflace "vyvíjet směrem dolů".



Za druhé, co když rychlejší růst Číny bude znamenat vyšší ceny ropy a plynu, což bude tlačit inflaci nahoru?



Za třetí, válka na Ukrajině představuje obrovské riziko pro důvěru, zejména v Evropě.



- Skupina klimatických aktivistů včetně Grety Thunbergové pořádá v Davosu protestní akci, na které požaduje klimatickou spravedlnost a zastavení nových projektů v oblasti fosilních paliv.



Před budovou výročního zasedání Světového ekonomického fóra protestující skandovali "Co chceme? Klimatickou spravedlnost. Kdy ji chceme? Teď" a "Fosilní paliva musí pryč".



Aktivistů je podle odhadů agentury Reuters asi třicet.



Thunbergová a další aktivisté vypracovali výzvu "zastavte a přestaňtet" adresovanou vedoucím pracovníkům ropných a plynárenských společností, v níž je vyzývají k okamžitému zastavení nových lokalit pro těžbu ropy, plynu nebo uhlí.



Climate strike week 231, in Davos outside the World Economic Forum where those most responsible for the climate crisis meet. We’ve written a letter to fossil fuel CEO’s demanding no new fossil fuels. You can sign it too: https://t.co/vsr048rHuo#FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/nP02hpiZh3