Na okraj aktuální "debaty" o prezidentovi "mírovém" a "válkychtivém\"

3. Česká Ústava také upravuje možnost vysílat naše ozbrojené síly do zahraničí, resp. přijímat cizí ozbrojené síly na našem území. Rozhodování o tom však opět přísluší oběma komorám Parlamentu, případně - ve vyjmenovaných situacích - vládě. Prezident republiky nemá žádnou roli ani v tomto rozhodování.

6. Objem finančních prostředků na provoz a vyzbrojování ozbrojených sil určuje zákon o státním rozpočtu, který připravuje vláda a schvaluje Poslanecká sněmovna. Prezident republiky jej může nanejvýše vetovat, i to je však neobvyklé vzhledem k výrazným dopadům na činnost vlády a státu vůbec.

7. Prezident republiky jmenuje a povyšuje generály, schvaluje základní vojenské řády nebo propůjčuje vojenským útvarům prapory. To však nemá žádný vliv na to, je-li "mírotvůrce nebo válečník".

Shrnutí: Náš ústavní pořádek ani právní řád jako takový nesvěřuje prezidentu republiky žádné kompetence, jimiž by mohl "zatáhnout" Českou republiky do války, i kdyby si to nakrásně přál.