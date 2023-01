Mírotvorce Babiš?

17. 1. 2023 / Pavlína Antošová

čas čtení 1 minuta



K nynějším snahám oligarchického kandidáta na Hrad se nabízí částečné srovnání z dějin Spojených států.





V roce 1940 vypukl spor mezi prezidentem F. D. Rooseveltem a slavným průkopníkem letectví Charlesem Lindberghem. Zatímco letec zastával stanovisko izolacionismu, prezident promluvil o jeho defétistickém chování. To se Lindbergha dotklo natolik, že napsal otevřený dopis, který ale nejprve nabídl médiím. (Tak trochu paradoxně – po celá předchozí léta se projevoval jako gentleman; v této výměně názorů však jeho reputace dostala trhliny). Přitom vyjádřením, jež skutečně vstoupilo do historie, zůstává Rooseveltova metafora: „Zvlášť si musíme dát pozor na tu skupinku sobců, kteří by americkému orlovi přistřihli křídla, aby si peřím vystlali svá vlastní hnízda."





Přes všechny rozpory, které osobnost F. D. Roosevelta vzbuzuje: Tento demokratický lídr už před vstupem USA do druhé světové války věděl, že nacismus a fašismus je potřeba zastavit, což bez mezinárodní spolupráce nepůjde. V návaznosti na uvedený citát se teď můžeme domýšlet, co by Babiš – který o gentlemanském chování ani předtím nic netušil – asi chtěl udělat s českým lvem a jeho hřívou. (A nikoli – nehodlám hrát na obecně protislovenskou strunu; především slovenskou prezidentku vnímám jako velkou a pozitivní osobnost). Kéž by se nám podařilo ustát následující dva týdny s úsměvem a do druhého kola voleb jít čele

