Adresováno signatářům výzvy Mír a spravedlnost

17. 1. 2023

čas čtení 3 minuty



Otevřený dopis

Motto: „V konečném důsledku mír nelze vytvářet proti pravdě.“ (Benedikt XVI.)

Vážené dámy, vážení pánové,

od zahajení ruského útoku na Ukrajinu v únoru loňského roku jsme zaznamenali řadu iniciativ,

které si kladly za cíl zastavení tohoto barbarského krveprolití a nastolení míru na Ukrajině. Ačkoliv

i my si upřímně přejeme, aby byl tento krvavý konflikt co nejdříve ukončen, s řadou těchto iniciativ

nemůžeme než hrubě nesouhlasit. Mezi takové iniciativy musíme s politováním zařadit i výzvu

„Mír a spravedlnost“, kterou jste iniciovali popř. podepsali. od zahajení ruského útoku na Ukrajinu v únoru loňského roku jsme zaznamenali řadu iniciativ,které si kladly za cíl zastavení tohoto barbarského krveprolití a nastolení míru na Ukrajině. Ačkolivi my si upřímně přejeme, aby byl tento krvavý konflikt co nejdříve ukončen, s řadou těchto iniciativnemůžeme než hrubě nesouhlasit. Mezi takové iniciativy musíme s politováním zařadit i výzvu





z omylu.





k hrůzám druhé světové války.





celého jejího území Ruskem.





možnost ještě zbývá?





S pozdravem,





Kvido Štěpánek





0

315

Nedokážeme si vysvětlit, jak vzdělaní lidé, mezi nimi i uznávaní vědci, mohou tak těžce selhávat napoli logického uvažování. Že vzdělání, inteligence a talent nemusí jít ruku v ruce s charakteremčlověka, je známá věc, historií mnohokrát potvrzená. Ale že se od jisté úrovně vzdělání dápředpokládat schopnost logicky uvažovat, to jsme považovali za samozřejmost. Vy jste nás vyvedliMír ve Vámi navrhované podobě a spravedlnost jsou totiž dvě naprosto neslučitelné věci. Jakmůžete za spravdlivé považovat takové řešení, které usiluje o dosažení míru za cenu podrobení senapadené strany podmínkám agresora? Rusko přeci žádnou jinou alternativu nepřipouští. Jakmůžete za spravdlivé považovat takové řešení, které nebere ohledy na právo napadené strany a vůlijejího lidu se bránit? Jak můžete za spravdlivé považovat takové řešení, které hodlá zajistit mír zacenu postoupení části území samostatného státu agresorovi, obdobně jako se to stalo v roce 1938v Mnichově? A to nehovoříme o tom, že tehdy zradou dosažený mír měl doslova jepičí život a vedlVždyť Vámi navrhovaná podoba míru by s největší pravděpodobností, blížící se jistotě, měla stejnějepičí život, jako mír z r. 1938, a takový mír by v konečném důsledku mohl vést k možná ještědaleko horším následkům, než přinesla druhá světová válka. Vždyť putinovské Rusko bezjakýchkoliv zábran porušuje mezinárodní právo a jeho představitelé lhali snad ve všem, co vevztahu k válce na Ukrajině vyslovili, a tak by jakákoliv dohoda s Kremlem měla nejvýše cenupapíru, na kterém by byla sepsána. Vždyť zastavení dodávek zbraní a munice Ukrajině by vedlov krátké době ke ztrátě schopnosti Ukrajiny efektivně se bránit a v důsledku toho patrně k obsazeníO tom, že Vámi navrhovaná řešení konfliktu na Ukrajině vycházejí vstříc zajmům současnýchvládců Kremlu, nemůže být pochyb. Dokládá to i skutečnost, že ruská propaganda Vaši iniciativuokamžitě zneužila. Nepodezíráme Vás, že v zájmu krutého a i pro naši zemi nebezpečného agresora,putinovského Ruska, jednáte vědomě – jako např. jednali autoři tzv. zvacího dopisu v r. 1968v tehdejším Československu. Ale pokud tedy neselháváte na poli logického myšlení, jaká jináTomáš MüllerRNDr. Jan Kubalčík, Ph.D.PhDr. Jarmila ČihákováRNDr. Jiří SchlangerGita DautiováPhDr. Gabriela ClemensováIng. Ladislav MüllerMartin MüllerRadoslava MüllerováDušan StuchlíkPavlína OvčarčinováRNDr. Svatopluk KalužíkJiří PoustkaIng. Arch. Jan BártaLenka ŠourkováMUDr. Miroslav BeňoRNDr. Jaroslav VladíkMgr. Karla VladíkováPhDr. Martin GeislerMiroslav BártaIng. Jan MikuleckýHana MüllerováDavid Floryk, DiS.Ing. Petr OdehnalIng. Jaroslav CabalJan RyšavýIng. Silvie RyšaváIng. František KalendaMilan VykouřilIng. Pavel MarešArtur DautiJosef BílekKarel MasojídekIng. Miroslav StuchlíkPharmDr. Jitka OdehnalováMgr. Dan DrápalKateřina NavrátilováPhDr. Ivana KultováRenata BeranováIng. Martin KnotekIng. Jan Friedlaender, CSc.Na vědomí: veřejnost, tisk