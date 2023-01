Kam vede ruská "zvláštní verze" imperialismu

16. 1. 2023

Mnozí tvrdí, že Rusko trpí "prokletím zdrojů", které umožnilo moskevským elitám, aby se obohatily, zatímco pro zbytek obyvatelstva dělají jen málo. Avšak skutečné prokletí je teritoriální - téměř náboženské úcta k územní expanzi bez ohledu na rozvoj území, které země už má, říká Michail Epstein. Mnozí tvrdí, že Rusko trpí "prokletím zdrojů", které umožnilo moskevským elitám, aby se obohatily, zatímco pro zbytek obyvatelstva dělají jen málo. Avšak skutečné prokletí je teritoriální - téměř náboženské úcta k územní expanzi bez ohledu na rozvoj území, které země už má,

Pro mnoho Rusů, včetně těch v elitách, je rozšiřování velikosti Ruska důležitější než cokoli jiného, i když titíž lidé zůstávají lhostejní k rozvoji území a lidí, které již mají.

Zmíněné "územní prokletí" předurčuje Rusy k tomu, co by jiní nazvali imperialismem. Ale ten se liší od běžných imperialismů. Ve většině případů státy prosazující imperiální agendu tak činí ve prospěch svých vlastních elit a obyvatel, ale v Rusku se stát snaží expandovat tak, že je to pro něj cíl sám o sobě, s malým nebo žádným ohledem na fakt, zda to prospívá Rusku jako takovému.

Uvedený ruský impuls s sebou nese "podivný zákon". Kdykoli Rusko expanduje, na čas se zastaví; ale jen když prohraje nebo ve skutečnosti ztrácí území, projevuje tendence k rychlému, až bouřlivému rozvoji vlastního území a obyvatelstva.

Jen hořkost porážky může odstranit z ruské společnosti jak komplex méněcennosti, tak megalomanii a otevřít cestu k lepší budoucnosti pro Rusko a jeho národy. Co tedy považuje za vítězství, to se rychle změní v nejtrpčí porážku.

