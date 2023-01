Putinismus-mobutuismus

18. 1. 2023

Mnoho analytiků přitahuje myšlenka, že Vladimir Putin připomíná latinskoamerické diktátory. Ale ve skutečnosti se stále více podobá ani ne tak jim, jako nejznámějšímu ze subsaharských afrických diktátorů Mobuto Sese Sekovi, který vládl Zairu více než 30 let, píše Leonid Něvzlin.

Paralely jsou znepokojivé: Od vyhlášení národní nouze přes zničení politických stran, zavedení úplné vlády jednoho muže, sloučení regionů, vytvoření nacionalistické ideologie až po posedlost velikostí.

A citáty z „Manifestu N'Sele“ z roku 1967, to je něco! Hlásal "pravý zairský nacionalismus" jako státní ideologii, která počítala s dosažením ekonomické nezávislosti na cizích zemích, což by zase připravilo cestu k politické suverenitě, což je nemožné bez posílení moci státu a zvýšení mezinárodní prestiže země (nyní je jasné, kde Patrušev bere své "analytické" poznámky).

Pokud by se putinismus omezoval na Rusko v podstatě stejným způsobem, jako byl mobutuismus omezen na Zair, nemuselo by to mezinárodnímu společenství dělat největší starosti; ale Putin má nekonečně více příležitostí způsobit světu problémy než Mobutu během tří desetiletí své vlády.

A je třeba mít na paměti, že Putinova největší hrozba pro svět nespočívá ani tak v jeho držení jaderných zbraní, jakkoli strašné mohou být, jako v jeho pozoruhodně úspěšném exportu korupce a mafiánské vlády, dvou jistě méně dramatických, ale mnohem politicky účinnějších prostředků ničení současného mezinárodního řádu.

