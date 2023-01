Londýnská vláda v přímém konfliktu se Skotskem

16. 1. 2023

Rishi Sunak blokuje skotskou legislativu o změně pohlaví

Londýn chce zablokovat nový zákon, schválený skotským parlamentem, který usnadňuje transsexuálům sebeidentifikaci

Jde jen o právo změnit své pohlaví na svém rodném listě





Vláda Rishiho Sunaka zablokovala legislativu schválenou skotským parlamentem, díky níž by Skotsko jako první část Spojeného království zavedlo systém sebeidentifikace pro osoby, které chtějí změnit pohlaví.



Konzervativní ministry pro Skotsko Alister Jack oznámil, že po přezkoumání britskými vládními právníky poprvé použije článek 35 skotského zákona z roku 1998 a zruší návrh skotského zákona o rozpoznávání pohlaví.



Rozhodnutí Westminsteru použít "jadernou variantu", tedy zablokovat návrh zákona představuje výraznou eskalaci napětí kolem této otázky a rozzuří zastánce změn i nacionalisty. Vláda Rishiho Sunaka zablokovala legislativu schválenou skotským parlamentem, díky níž by Skotsko jako první část Spojeného království zavedlo systém sebeidentifikace pro osoby, které chtějí změnit pohlaví.Konzervativní ministry pro Skotsko Alister Jack oznámil, že po přezkoumání britskými vládními právníky poprvé použije článek 35 skotského zákona z roku 1998 a zruší návrh skotského zákona o rozpoznávání pohlaví.Rozhodnutí Westminsteru použít "jadernou variantu", tedy zablokovat návrh zákona představuje výraznou eskalaci napětí kolem této otázky a rozzuří zastánce změn i nacionalisty.





Londýnští ministři se obávají, že návrh skotského zákona bude mít "nepříznivý dopad" na celobritské právo rovnosti.



Skotská premiérka Nicola Sturgeonová nicméně prohlásila, že pro londýnskou vládu "neexistují žádné důvody" k zablokování nového zákona, který podle ní nemá vliv na fungování zákona o rovnosti.



Sturgeonová uvedla, že její vláda v reakci na to pravděpodobně podá právní námitku, a prohlásila, že použití článku 35 by vytvořilo "velmi vážný precedent" a povzbudilo by vládu Spojeného království, aby učinila totéž v jiných oblastech.



Napsala na Twitteru: "Jedná se o zcela frontální útok na náš demokraticky zvolený skotský parlament a jeho schopnost přijímat vlastní rozhodnutí. Skotská vláda. @scotgov bude bránit legislativu a postaví se za skotský parlament. Pokud toto veto Westminsteru uspěje, bude to první z mnoha."



Soudní bitva by byla Skotskou nacionální stranou nevyhnutelně prezentována jako situace, kdy Londýn upírá Edinburku jeho demokratické právo přijímat vlastní zákony - v návaznosti na záporný verdikt londýnského Nejvyššího soudu o dalším referendu o skotské nezávislosti. Celé to zjevně posílí věc skotské nezávislosti.





Zákon, který Sturgeonová poprvé navrhla před šesti lety, byl po letech konzultací a debat v prosinci schválen skotským parlamentem poměrem hlasů 86 ku 39 s drtivou podporou SNP, labouristů, zelených i liberálních demokratů.



V průběhu projednávání zákona, které vyvrcholilo bezprecedentním dvoudenním nočním zasedáním, kdy poslanci napříč stranami řešili obavy z možného zneužívání nového systému muži, byly rovněž vzneseny otázky, jak nová legislativa ovlivní právo rovnosti v celém Spojeném království.



To se stalo obzvláště znepokojivým po rozsudku skotského Nejvyššího soudu, který jen několik týdnů před závěrečným hlasováním rozhodl, že pro účely zákona o rovnosti z roku 2010 by význam pojmu "pohlaví" měl zahrnovat i transsexuální ženy, které vlastní osvědčení o uznání ženského pohlaví.



Právní předpisy by transsexuálům usnadnily získání úředního osvědčení o uznání pohlaví, mimo jiné zkrácením čekací doby, odstraněním nutnosti lékařské diagnózy a snížením minimálního věku z 18 na 16 let.



Předseda labouristů Keir Starmer v pondělí prohlásil, že šestnáctileté osoby by neměly mít možnost legálně změnit pohlaví, čímž se dostal do rozporu se svou vlastní Labouristickou stranou ve Skotsku.



V pondělním rozhovoru s novináři Sturgeonová obvinila Sunakovu vládu, že "používá transsexuály jako politickou zbraň". Zdroje z britské vlády nicméně tvrdily, že legislativa by mohla mít nepříznivý dopad v celé Velké Británii v oblastech, jako je rovné odměňování, prostory pro jedno pohlaví a přesuny do věznic.



Domnívají se, že Sturgeonová podcenila míru odporu proti svému návrhu zákona. Průzkum YouGov pro deník Times po přijetí zákona tvrdil, že dvě třetiny Skotů jsou proti jeho hlavním prvkům.





Skotští zelení, kteří reformu uznávání pohlaví zařadili mezi své červené linie pro vstup do partnerství s vládou skotských nacionalistů po volbách do edinburského parlamentu v roce 2021, uvedli, že se jedná o "temný den pro decentralizaci, demokracii i práva transsexuálů".





Poslankyně za Stranu zelených Maggie Chapmanová řekla: "Před pouhým měsícem poslanci drtivou většinou hlasovali pro reformu uznávání pohlaví. Byl to hrdý den pro rovnost a pro náš parlament. Vidět reakční toryovskou vládu, jak se ji snaží zablokovat nebo zrušit, je pobuřující a my se jim budeme bránit na každém kroku."



V mnoha evropských zemích zákon, který nyní schválil skotský parlament, dávno platí. Anglie a Londýn jsou v tom smyslu sto let za opicemi.







