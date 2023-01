Nesmysly z bunkru: Ruská elita sama věří konspiracím, které šíří

16. 1. 2023

Ruský lid má již dlouho sklony věřit ve vysvětlení konspiračními teoriemi, pokud jde o to, co se děje kolem. S omezenými informacemi je více než připraven přijmout jako pravdivá vysvětlení, která nejsou založena ani tak na skutečných důkazech, jako na fantazii a která redukují svět na předem srozumitelné pojmy, upozorňuje kulturní antropolog Alexandr Archipov.

Ruské elity se však stále více připojují k populaci, která věří ve spiknutí. Nejprve tyto myšlenky prosazovaly alespoň z racionálních důvodů, jako je ospravedlnění kroků, které Moskva podnikla. Ale nyní věří tomu, co říkají, a zvyšují tak pravděpodobnost, že budou dělat chyby.

Existuje přinejmenším pět nedávných příkladů, u nichž by každý mohl očekávat, že někteří z populace uvěří, ale žádný z nich neobstojí v podrobné analýze, a proto by neměl být součástí mentálních map členů moskevské elity - ale je.

V každém případě se úřady snaží prezentovat tyto konspirační teorie jako fakt a učinit tak způsobem, který přesvědčí ruské obyvatelstvo. Ale tím se autoři těchto typicky pobuřujících myšlenek nakonec sami přesvědčili, i když by si měli být vědomi právě tak i vymyšlených a nepravdivých částí těchto myšlenek.

První z těchto konspiračních teorií, o zákulisním spiknutí bohatých proti Rusku, má svůj původ v sovětské marxistické propagandě, ale převzala roli konspirační teorie o domnělé moci a piklech "zlaté miliardy".

Druhá tvrdí, že válka na Ukrajině je válkou proti zlu, čímž má elita za cíl ospravedlnit svou agresi na Ukrajině. Koneckonců, pokud je to, proti čemu se bojuje, čisté zlo, pak jsou všechny prostředky oprávněné - přesně to, co Kreml chce, aby Rusové i další v této věci přijali.

Třetí konspirační teorií je otřepaná představa o Dullesově plánu na rozbití Ruska, neexistující, ale široce populární spiknutí, které lze použít k rozptýlení pozornosti a vysvětlení jakýchkoli problémů mezi neruskými národy.

Čtvrtá je myšlenka, že Západ je zapojen do mentálních válek proti Rusku, a proto Rusko musí podniknout všechny kroky, aby se proti tomuto zákeřnému spiknutí ubránilo. Tento pojem souvisí s Dullesovým plánem, ale je ještě širší a lze jej použít k odvrácení kritiky od Kremlu k jinak neznámým "temným silám".

A pátá tvrdí, že existuje západní spiknutí zahrnující Polsko s cílem rozdělit Ukrajinu. Vzhledem k jeho existenci věřící v tuto myšlenku myslí, Rusko nemá jinou možnost, než napadnout a okupovat celou Ukrajinu - pokud tak prý neučiní, Západ umožní připojení značné části země k Polsku.

