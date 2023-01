Německé tanky pro Ukrajinu "nebudou připraveny dříve než v roce 2024"

16. 1. 2023

Obranná firma tlumí naděje Kyjiva a doufá, že ostatní evropští spojenci budou následovat britského příkladu v dodávkách těžkých obrněnců, píše Philip Oltermann. Obranná firma tlumí naděje Kyjiva a doufá, že ostatní evropští spojenci budou následovat britského příkladu v dodávkách těžkých obrněnců,

Tanky z německých průmyslových rezerv požadované Ukrajinou nebudou připraveny k dodání až do roku 2024, varoval výrobce zbraní Rheinmetall před klíčovou schůzkou tento týden. Tím zvýšil tlak na spojence v NATO, aby místo toho podpořili Ukrajinu obrněnými vozidly v aktivní službě.

"I kdyby rozhodnutí poslat naše tanky Leopard do Kyjiva přišlo zítra, dodávka by trvala až do začátku příštího roku," řekl generální ředitel Rheinmetallu Armin Papperger deníku Bild am Sonntag.

Rheinmetall, který vyrábí bojová vozidla, má v zásobách 22 tanků Leopard 2 a 88 starších tanků Leopard 1. Příprava tanků Leopard k bitvě by však trvala několik měsíců a stála by stovky milionů eur, které by společnost nemohla poskytnout, dokud by nebyla objednávka potvrzena, řekl Papperger.

"Vozidla musejí být kompletně demontována a znovu postavena," dodal.

Zatímco přiznání Rheinmetallu omezuje možnosti západních spojenců Ukrajiny, zcela to neruší naděje Kyjiva, že slib Velké Británie dodat tanky Challenger 2 povzbudí další evropské národy, aby rychle následovaly jeho příkladu.

Otázka, zda země jako Polsko, Finsko nebo Německo mohou ušetřit tanky Leopard ze svých vlastních rezerv, bude pravděpodobně dominovat agendě na páteční schůzce na letecké základně Ramstein v jihozápadním Německu.

Varování přišlo, když ruské raketové útoky na Ukrajinu ukončily dvoutýdenní klid v cílení Moskvy na energetickou infrastrukturu a městská centra země a ruský prezident Vladimir Putin uvítal "pozitivní dynamiku" na frontové linii.

Záchranáři ve městě Dněpropetrovsk pokračovali v prohledávání trosek devítipatrového bytového bloku zničeného ruským raketovým útokem v sobotu. Ten zabil nejméně 23 lidí a zanechal asi 400 bez domova. Představitelé města v neděli odpoledne uvedli, že nejméně 72 lidí bylo zraněno a 43 lidí bylo pohřešováno.

Dalšími ukrajinskými městy, která byla zasažena v sobotu, jsou Oděsa na jihu, Charkiv na východě, Lviv na západě a hlavní město Kyjiv. Civilní infrastruktura, včetně elektráren, byla opět poškozena a hlášeny výpadky proudu.

Putinovo optimistické hodnocení války přišlo v neděli poté, co Moskva vyhlásila vítězství v hořkých bojích o donbaské město Soledar, které Kyjiv popřel.

"Je tu pozitivní dynamika, všechno se vyvíjí podle plánů," řekl Putin v odpovědi na otázku novináře o Soledaru a dodal: "Doufám, že nás naši bojovníci potěší více než jednou."

Západní partneři Ukrajiny se v posledních týdnech pomalu přibližují dodávkám těžších vozidel, která by Kyjiv mohl použít k získání území zabraných Ruskem od začátku invaze v únoru 2022.

Britský premiér Rishi Sunak v sobotu večer překročil dříve platnou červenou čáru, když řekl, že jeho země se stane první, kdo pošle západní hlavní bojové tanky na Ukrajinu v podobě 14 tanků Challenger 2.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vyjádřil na Twitteru naději, že tyto dodávky "nás nejen posílí na bojišti, ale také vyšlou správný signál ostatním partnerům".

Polsko, které má údajně 249 tanků Leopard 2 v aktivní službě ve své armádě, ve středu prohlásilo, že je také ochotno poslat rotu tanků Leopard na Ukrajinu "jako součást budování mezinárodní koalice".

Kolik tanků by Polsko mohlo ušetřit a jak moderní by byly, není zcela jasné. Polská média minulý týden uvedla, že Varšava zkoumá 14 tanků, což je standardní velikost roty NATO.

Polsko dlouhodobě plánuje modernizovat svůj arzenál americkými tanky Abrams a jihokorejskými K2, jejichž objednávky byly podepsány v loňském roce.

