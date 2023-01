Jair Bolsonaro bude vyšetřován v rámci šetření krajně pravicových nepokojů v Brazílii

14. 1. 2023

Bývalý prezident sdílel video zpochybňující výsledek loňských voleb poté, co jeho příznivci vtrhli do brazilských demokratických institucí





Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro bude vyšetřován v rámci vyšetřování údajného pokusu o svržení nové vlády země, oznámil Nejvyšší soud.



Tisíce radikálních stoupenců krajně pravicového populisty minulou neděli zaútočily na tři nejdůležitější brazilské demokratické instituce, zřejmě přesvědčeny tsunami falešných zpráv, že loňské říjnové prezidentské volby - které Bolsonaro prohrál - byly zmanipulované.

V návaznosti na tyto útoky v městě Brasília sdílel Bolsonaro na sociálních sítích video, které pomocí falešných informací zpochybňovalo vítězství jeho levicového protivníka Luize Inácia Luly da Silvy, jenž složil prezidentskou přísahu 1. ledna.



V pátek pozdě večer přijal soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes žádost generální prokuratury, aby byl exprezident v důsledku tohoto příspěvku, který Bolsonaro později smazal, zahrnut do vyšetřování.



Televize Globo uvedla, že vyšetřování bude zkoumat, zda byl Bolsonaro jedním z "intelektuálních autorů" útoků z 8. ledna, kdy extremisté ozbrojení kovovými tyčemi a praky vyplenili brazilský Kongres, Nejvyšší soud a prezidentský palác.



Během svého čtyřletého funkčního období Bolsonaro neúnavně pracoval na oslabení brazilského elektronického volebního systému. Radikál podporující Donalda Trumpa, který v předvečer Lulovy inaugurace odletěl do USA, odmítl veřejně uznat porážku ve volbách - což mnozí jeho zarytí příznivci považují za tichou podporu pokračujícího tažení za zvrácení výsledku.



Bolsonaroův právník Frederick Wassef uvedl, že bývalý prezident "vždy odmítal jakýkoli druh nezákonného a kriminálního činu" a byl "obráncem demokracie". Wassef popřel, že by Bolsonaro hrál jakoukoli roli v nedělních násilnostech, z nichž bez důkazů obvinil "infiltrátory".



V pátek brazilský ministr zahraničí Mauro Vieira odsoudil nedělní "naprosto odsouzeníhodný" útok na mladou demokracii ve své zemi, která byla obnovena v roce 1985 po více než dvaceti letech vojenské diktatury.



V rozhovoru se skupinou zahraničních zpravodajů v Brasílii Vieira řekl, že věří, že rázná reakce Lulovy vlády odradí od dalších útoků. Doposud bylo zatčeno více než 1 000 údajných povstalců, mezi nimiž jsou i vojenští představitelé, zatímco federální policie stíhá ty, kteří násilnosti financovali.



"Mám dojem, že způsob, jakým vláda reagovala, odradí od jakéhokoli nového dobrodružství, protože tresty budou stále přísnější," řekl Vieira.



Zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by se Bolsonaro přímo podílel na plánování nedělní pravicové vzpoury, kterou odsoudili světoví lídři včetně Rishiho Sunaka, Emmanuela Macrona a Joea Bidena.



Podezření, že se na ní Bolsonaro mohl podílet, však tento týden vzrostlo poté, co byl vydán zatykač na jeho bývalého ministra spravedlnosti Andersona Torrese. Při domovní prohlídce v Torresově domě v Brasílii našli federální policisté údajně návrh dekretu, který měl povolit mimořádný zásah brazilského volebního soudu, jehož cílem bylo zvrátit výsledek voleb.



Torres, který přípravu převratu popřel, je v současné době v USA. Bolsonarův spojenec však přislíbil, že odletí domů do Brazílie, a v pátek večer CNN Brasil uvedla, že federální policie plánuje jeho zatčení při pasové kontrole, jakmile přistane zpět v jihoamerické zemi.



Političtí komentátoři označili rozhodnutí Nejvyššího soudu za hrozivou zprávu pro bývalého prezidenta.



"Z Bolsonara se stala toxická postava," řekla televizní stanici GloboNews novinářka Eliane Cantanhêdeová.



Ve čtvrtečním rozhovoru s novináři Lula uvedl, že má podezření, že pravicoví rebelové měli při útoku na jeho prezidentské kanceláře pomoc zevnitř.



"Mnoho lidí se na tom podílelo... Mnoho lidí z vojenské policie se na tom podílelo. Bylo zde mnoho lidí v ozbrojených silách uvnitř [paláce], kteří byli spoluviníky," řekl Lula.





"Jsem přesvědčen, že dveře do paláce Planalto byly otevřeny, aby se tito lidé mohli dostat dovnitř, protože jsem si nevšiml, že by vstupní dveře byly vylomeny. A to znamená, že jim někdo usnadnil vstup sem."



