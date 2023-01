Ruská agrese na Ukrajině: Rusové v sobotu útočili raketami na

14. 1. 2023

- V centru Kyjeva se v sobotu ráno ozvaly čtyři exploze. Poprvé od podzimu, kdy Rusko zahájilo pravidelné raketové a bezpilotní útoky na hlavní město, se po útoku rozezněly sirény protivzdušné obrany.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko napsal, že k výbuchům došlo v kyjevské čtvrti Dněprovskij na východním břehu řeky. Kličko uvedl, že na místo vyjely záchranné služby.



- Gubernátor centrální Čerkaské oblasti varoval Ukrajince, že Rusko může později v sobotu zahájit masivní raketový úder, a vyzval obyvatele, aby se po rozeznění sirén o leteckém poplachu ukryli.

- Ukrajina popírá, že by ruská armáda ovládla město Soledar:





- Samostatně Vitalij Kim, regionální gubernátor jižní Mykolajivské oblasti, uvedl, že 17 ruských bombardérů Tupolev vzlétlo ze svých leteckých základen. Jeho prohlášení přišlo krátce poté, co letecké útoky v Kyjevě a Charkově zasáhly kritickou infrastrukturu.



- Šéf Kyjevské oblasti Oleksiy Kuleba uvedl, že bylo poškozeno 18 domů a požár v objektu kritické infrastruktury byl lokalizován.



Podle Kuleby vypukl v důsledku útoku požár v nebytovém objektu v kyjevské čtvrti Holosivskyi. Na místě jsou záchranáři.



- V sobotu ráno zaútočily dvě rakety S-300, zaměřené na energetickou infrastrukturu v Industriální čtvrti města Charkova, podle jeho starosty Ihora Těrechova a hlavy Charkovské oblasti Oleha Synehubova. Úřady uvedly, že škody se vyhodnocují.



Synehubov oznámil, že v důsledku útoku může ve městě dojít k mimořádným výpadkům elektřiny.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že úlomky raket dopadly v kyjevské čtvrti Holišivskij na západním břehu řeky. Uvedl, že střepiny dopadly do nebytové oblasti a nedošlo k žádným obětem.



Kyrylo Tymošenko uvedl, že v obci Kopyliv v Kyjevské oblasti byl zasažen dům. Žádné oběti zatím nebyly hlášeny.



Letecký poplach byl vyhlášen také pro Čerkasy, Poltavu, Sumy a Černihivskou oblast.

- Malé donbaské město Soledar, kde se těží sůl, se stalo ohniskem ruské války na Ukrajině. Jeho pád, pokud by byl pravdivý, by pro Kreml znamenal propagandistický úspěch. Bylo by to však jen Pyrrhovo vítězství, dosažené za vysokou cenu.



- Nejvyšší představitel OSN pro politické záležitosti sdělil Radě bezpečnosti, že "nic nenasvědčuje tomu, že by boje na Ukrajině měly skončit", a "převládá vojenská logika. Prostor pro dialog je v tuto chvíli velmi malý, pokud vůbec nějaký".



Během pátečního zasedání Rady bezpečnosti OSN náměstkyně generálního tajemníka pro politické záležitosti a budování míru Rosemary DiCarlo uvedla, že vysoký komisař OSN pro lidská práva ověřil 18 096 civilních obětí od ruské invaze z 24. února 2022, ale skutečná čísla jsou pravděpodobně podstatně vyšší.



Americká velvyslankyně při OSN Linda Thomas-Greenfieldová uvedla, že od srpna "Írán převedl do Ruska stovky bezpilotních letounů, čímž porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2231", zatímco Severní Korea dodala do Ruska pěchotní rakety, které použili žoldnéři Wagnerovi, čímž porušila sankční rezoluce Rady.



Zástupce Ruska Vasilij Nebenza prohlásil, že cílem jeho země "je zajistit, aby z ukrajinského území nevycházely žádné hrozby pro Rusko a aby skončila diskriminace rusky mluvícího obyvatelstva".



Nebenzya dodal: "Pokud toho lze dosáhnout mírovým jednáním, jsme připraveni se zapojit, pokud ne, dosáhneme toho vojenskými prostředky."



První náměstkyně ukrajinského ministra zahraničí Emine Džaparovová na schůzce uvedla, že "většina ruských raketových útoků a útoků bezpilotními letouny byla zaměřena na civilní infrastrukturu, konkrétně 62 % všech úderů". Vyzvala k dalším sankcím v "odvětvích, která mají pro Rusko zvláštní hospodářský význam".



"Úplné ropné a plynové embargo, odpojení ruských bank od globálního finančního systému je cenou, kterou by měl stát agresor zaplatit," uvedla Džaparová.



- Nasazení nejméně 10 plavidel ruské černomořské flotily v tomto týdnu by mohlo souviset s "konkrétní hrozbou" pro jejich základnu v Novorossijsku, uvedlo britské ministerstvo obrany.



Ve své poslední zpravodajské aktualizaci MO uvedlo, že je "nepravděpodobné", že by středeční nasazení "znamenalo přípravu na neobvyklé údery křižujícími raketami odpalovanými z moře".



"Je velmi nepravděpodobné, že se flotila připravuje na obojživelné útočné operace," dodala aktualizace.



MO uvedlo, že flotila "zůstává do značné míry fixována vnímanými hrozbami ze strany Ukrajiny a nadále upřednostňuje ochranu sil před útočnými nebo hlídkovými operacemi".



"Vzhledem k typu a počtu plavidel, která vyplouvají na moře ve stejnou dobu, je tato aktivita pravděpodobně rozptýlením flotily v reakci na konkrétní hrozbu pro Novorossijsk, o níž se Rusko domnívá, že ji identifikovalo."





- MAAE se chystá posílit přítomnost ve všech pěti jaderných elektrárnách



Jaderný dozor OSN v pátek oznámil, že posiluje svou přítomnost na Ukrajině, aby pomohl zabránit jaderné havárii během současného konfliktu, informuje agentura AFP.



Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) uvedla, že bude brzy trvale přítomna ve všech pěti ukrajinských jaderných zařízeních, včetně Černobylu - elektrárny uzavřené po havárii v roce 1986.



Šéf agentury Rafael Grossi navštíví Ukrajinu příští týden, aby tuto operaci zahájil, dodala agentura ve svém prohlášení.



"Musíme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom odvrátili nebezpečí vážné jaderné havárie, která by způsobila ještě větší utrpení a zkázu lidem na Ukrajině i mimo ni," uvedl Grossi.



Toto rozhodnutí znamená významné rozšíření aktivit MAAE na Ukrajině. V současné době je MAAE trvale přítomna pouze v Ruskem kontrolované Záporožské elektrárně, která se nachází v blízkosti frontové linie.



Podle nového plánu však bude na Ukrajině přítomno 11 nebo 12 expertů agentury, kteří budou monitorovat elektrárny a poskytovat technickou pomoc.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhal oznámil tento plán v prosinci po setkání s Grossim, i když tehdy neuvedl mnoho podrobností.



Inspektoři budou brzy rozmístěni v jaderných elektrárnách v Rivném, Chmelnyckém, Pivdennoukrainském a Černobylském.



- Ukrajina popřela tvrzení Ruska, že síly Vladimira Putina obsadily Soledar. V pátek, kdy ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly plně ovládly město těžící sůl, ukrajinští představitelé ruské tvrzení popřeli a naznačili, že se stále drží a vedou protiútoky, přičemž mluvčí ukrajinské armády Serhij Čerevatij informoval o "probíhajících bojích".



- Soledar je podle vysokého ukrajinského představitele "Verdun pro 21. století". Andrij Jermak, vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta, přirovnal boj o město k nejdelší a nejkrvavější bitvě první světové války.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek prohlásil, že ukrajinské síly bránící Bachmut a Soledar na východě země budou vyzbrojeny vším potřebným, aby udržely ruské jednotky pod kontrolou v jedněch z nejkrvavějších bojů války.





- Stovky civilistů zůstávají v Soledaru uvězněny, uvedla Ukrajina. Pavlo Kyrylenko, doněcký gubernátor, řekl ukrajinské státní televizi, že v Soledaru zůstalo 559 civilistů, včetně 15 dětí, které nebylo možné evakuovat.





Ukrajina doufá, že tento krok pomůže Německu, aby konečně povolilo reexport svých tanků Leopard 2 do bojující země. Formální oznámení se očekává v pondělí, ale ukrajinské zdroje naznačily, že pochopily, že Británie se již rozhodla pro.vá. Ministerstvo obrany v Moskvě ve středu uvedlo, že opět vyměnilo svého vrchního velitele na Ukrajině a pověřilo vedením armády náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. Jedná se o poslední z několika velkých otřesů v moskevském vojenském vedení.uvedl kancléř Olaf Scholz. Německý vůdce čelí rostoucímu tlaku, aby schválil německé bojové tanky pro Kyjev. Scholz uvedl, že Berlín si zachová "vedoucí postavení" jako jeden z hlavních podporovatelů Kyjeva, ale řekl, že nemá v úmyslu nechat se unáhlit v "tak závažných věcech, které mají co do činění s mírem a válkou, s bezpečností naší země a Evropy".Pětatřicetiletého Taylora Dudleyho z Michiganu zadržela ruská pohraniční policie loni v dubnu poté, co překročil hranice z Polska do Kaliningradu, ruské exklávy mezi Polskem a Litvou.