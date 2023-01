Ruská agrese na Ukrajině: "už jen malé kapsy ukrajinského odporu" v Soledaru, říká Moskvou dosazený úředník

13. 1. 2023

Foto: Zničené město Soledar





- Jak to vypadá v městě Soledar:

- 'Malé kapsy odporu' z Ukrajiny v Soledaru, říká Moskvou dosazený úředník



Ruskem dosazený úředník v Doněcku Andrej Bajevskij uvedl, že uvnitř města stále existují "malé kapsy odporu" ze strany Ukrajiny, a prohlásil, že Ruskem podporované jednotky mají téměř plnou kontrolu.



Bajevskij, který je podplukovníkem a poslancem parlamentu samozvané Doněcké lidové republiky, řekl ruské státní mediální agentuře: "V současné době skutečně ještě existují v Soledaru samostatná malá ohniska odporu, [ale] naši hoši pokračují v potlačování nepřítele v těchto místech."



"Celkově se operace [vyvíjí] úspěšně a západní předměstí Soledaru je již zcela pod naší kontrolou," dodal.





- Americký vyslanec vyzval Srbsko, aby se připojilo k sankcím proti Rusku



Vysoce postavený americký vyslanec ve čtvrtek vyjádřil silné znepokojení nad aktivitami ruského soukromého vojenského dodavatele Wagner Group a jeho údajnými pokusy o nábor vojáků v Srbsku i jinde ve světě.



Poradce amerického ministerstva zahraničí Derek Chollet rovněž vyzval Srbsko, aby zavedlo sankce proti svému tradičnímu slovanskému spojenci Rusku.

"Domníváme se, že by se země měly k sankcím připojit, a důvodem, proč si to myslíme, je to, že jednání Ruska je třeba nejen odsoudit, ale i potrestat," řekl.



"Rusko každý den vede brutální a neoprávněnou válku proti Ukrajině. Musíme se spojit, abychom zajistili, že toto chování je nepřijatelné."



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskiyj ve čtvrtek prohlásil, že ukrajinské síly bránící Bachmut a Soledar na východě země budou vyzbrojeny vším potřebným, aby udržely ruské jednotky v defenzívě v jedněch z nejkrvavějších bojů války. Kyjev již dříve uvedl, že jeho jednotky bojují o udržení kontroly nad nyní rozbitými průmyslovými městy na východě, o kterých ruští žoldnéři na začátku tohoto týdne tvrdili, že je obsadili.



- Stovky civilistů zůstávají podle Ukrajiny uvězněny v Soledaru, kde pokračují krvavé boje o kontrolu nad z velké části zničeným městem, kde se těží sůl. Pavlo Kyrylenko, doněcký gubernátor, řekl ukrajinské státní televizi, že v Soledaru zůstalo 559 civilistů, včetně 15 dětí, které nebylo možné evakuovat.



- Satelitní snímky pořízené společností Maxar Technologies ukazují zkázu, která byla na Soledaru napáchána.



- Podle analytiků je krok prezidenta Vladimira Putina, který po několika měsících vyměnil svého vrchního velitele na Ukrajině, známkou vojenského rozvratu a jeho rostoucí netrpělivosti ve válce, kterou Rusko nevyhrává. Ministerstvo obrany v Moskvě ve středu uvedlo, že opět vyměnilo svého vrchního velitele na Ukrajině a do čela postavilo náčelníka generálního štábu armády Valerije Gerasimova. Jedná se o poslední z několika velkých otřesů v moskevském vojenském vedení.



- Mluvčí Evropské komise ve čtvrtek uvedla, že 2. února, den před summitem EU-Ukrajina, se v Kyjevě setká více než desítka vysokých představitelů EU se členy ukrajinské vlády.



- Mluvčí ukrajinského velení vzdušných sil varoval před možností raketových útoků z Běloruska. V pátečním televizním prohlášení Jurij Ihnat uvedl, že právě z běloruského území byla odpálena většina balistických raket na počátku ruské invaze na Ukrajinu. Během středeční návštěvy Lvova Zelenskij vyzval své síly, aby byly "připraveny jak na hranicích, tak v regionech" poblíž Běloruska v obavách, že Rusko může zahájit nový útok ze severu.



- Šéf ruské žoldnéřské skupiny Wagner Jevgenij Prigožin prohlásil, že jeho síly našly tělo jednoho ze dvou britských dobrovolných humanitárních pracovníků, kteří byli na východě Ukrajiny pohřešováni. V prohlášení zveřejněném ve středu pozdě večer na svém kanálu Telegram Prigožin neuvedl jméno mrtvého muže, ale uvedl, že u jeho těla byly nalezeny dokumenty patřící oběma Britům.



- Bývalý náměstek ruského ministra obrany navrhl, že by země mohla pro letošní jarní odvodní kampaň zvýšit horní věkovou hranici pro odvod z 27 na 30 let. Andrej Kartapolov, šéf výboru Státní dumy pro obranu, navrhl, že by ke změně mohlo dojít, aniž by se měnila spodní hranice pro odvod, která činí 18 let.



- Velitel ruských pozemních sil Oleg Saljukov navštívil ve čtvrtek Bělorusko, aby zkontroloval bojovou připravenost společných sil, které jsou zde dislokovány, uvedlo běloruské ministerstvo obrany. Saljukov byl ve čtvrtek jmenován jedním ze zástupců velitele ruské vojenské operace na Ukrajině v rámci poslední ze série změn. Jeho návštěva se uskutečnila v době, kdy Rusko a Bělorusko rozšířily svá společná vojenská cvičení v Bělorusku.



- Veterán amerického námořnictva byl podle své rodiny po téměř ročním zadržování v ruské vazbě propuštěn. Pětatřicetiletý Taylor Dudley z Michiganu byl loni v dubnu zadržen ruskou pohraniční policií poté, co překročil hranice z Polska do Kaliningradu, ruské exklávy mezi Polskem a Litvou.





- Jeden ukrajinský voják podstoupil úspěšnou operaci, při níž mu byl z hrudníku odstraněn nevybuchlý granát, uvedli vysocí představitelé v Kyjevě. Chirurgové odstranili zbraň těsně pod srdcem zraněného vojáka, zatímco dva sapéři zajistili bezpečný průběh operace, uvedla Hanna Maliar, náměstkyně ukrajinského ministra obrany.







