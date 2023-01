Rozhodnout mohou nevoliči

14. 1. 2023 / Boris Cvek

Karel Dolejší bohužel zapomíná na jeden smutný fakt: Andrej Babiš není omezen jenom na zásobu voličů pana Bašty, ale má rezervoár nevoličů, právě ten rezervoár, díky němuž vyhrál Miloš Zeman v minulých volbách v roce 2018 (odkazy níže). Možná proto jednal hned po prvním kole s panem Foldynou, aby začal konat ve smyslu zvýšení volební účasti v Ústeckém kraji.

Když se podíváte na wiki na heslo Volba prezidenta České republiky 2018, zjistíte, že Jiří Drahoš před pěti lety nezískal v druhém kole ani součet hlasů všech demokratů (když nebudu počítat Mirka Topolánka je to takto: 2 778 887 vs. 2 701 206), zatímco Miloš Zeman získal téměř o milion hlasů více než v prvním kole (1 985 547 vs. 2 853 390).

K tomu musím dodat, že na FB s údivem sleduji, jak odpůrci Andreje Babiše s jistotou tvrdí, že v druhém kole prohraje. Asi jim to dělá dobře (a zjevně je nezatěžuje jakékoli vědomí o tom, jak reálně probíhají prezidentské volby), jenže pokud přesvědčí sebe a své kamarády, že druhé kole je už jisté, tak Babišovi mohou hodně pomoci: prostě sníží volební účast mezi jeho odpůrci. Myslím, že pokud chce někdo, aby Babiš prohrál, měl by zdůrazňovat, že situace je velmi vážná.

