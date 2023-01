Ropná firma Exxon v 70. a 80. letech přesně předpověděla globální oteplování

13. 1. 2023

Ropná společnost Exxon vyprodukovala v 70. letech vynikající a přesné poznatky o globálním oteplování a pak ho po léta popírala



Exxon předpověděl zvyšování teplot a emisí, které skoro přesně odpovídaly tomu, co se sklutečně stalo stalo, zjistila studie



Ropný gigant Exxontajně "správně a přesně předpověděl globální oteplování", ale pak po desetiletí veřejně takové vědecké poznatky potíral, aby ochránil svůj byznys



Z množství interních dokumentů a výzkumných prací již dříve vyplynulo, že Exxon věděl o nebezpečí globálního oteplování přinejmenším od 70. let 20. století, přičemž ostatní subjekty ropného průmyslu věděly o tomto riziku ještě dříve, přibližně od 50. let 20. století. Ty se proti vědeckým poznatkům důrazně a úspěšně mobilizovaly, aby zabránily jakýmkoli opatřením na snížení spotřeby fosilních paliv.

Nová studie však jasně ukázala, že vědci společnosti Exxon byli ve svých prognózách od 70. let minulého století až překvapivě přesní a předpovídali vzestupnou křivku globálních teplot a emisí oxidu uhličitého, která se téměř přesně shoduje s tím, co skutečně nastalo, když se svět ohříval tempem, které nebylo zaznamenáno po miliony let.



Vědci společnosti Exxon předpovídali, že v důsledku emisí plynů ohřívajících planetu při spalování ropy, uhlí a dalších fosilních paliv dojde ke globálnímu oteplení o zhruba 0,2 °C za desetiletí. Nová analýza, zveřejněná v časopise Science, konstatuje, že vědecké poznatky společnosti Exxon byly velmi kvalifikované a "prognózy byly rovněž v souladu s nezávislými akademickými a vládními modely a přinejmenším stejně kvalifikované".







Drew Shindell, klimatolog z Dukeovy univerzity, uvedl, že nová studie je "podrobnou a důkladnou analýzou" a že zavádějící veřejné komentáře společnosti Exxon o klimatické krizi byly "obzvláště nestoudné" vzhledem k tomu, že se její vědci podíleli na práci s externími výzkumníky při hodnocení globálního oteplování.

"Jsem si jistý, že probíhající snahy pohnat Exxon k odpovědnosti vezmou tuto studii na vědomí," řekl Brulle s odkazem na různé soudní procesy, jejichž cílem je přimět ropné společnosti, aby zaplatily za škody způsobené globálním oteplováním.







Zdroj v angličtině ZDE

Exxon věděl o změně klimatu už v roce 1981, jak vyplývá z e-mailu - ale dalších 27 let financoval popírače.Geoffrey Supran, jehož dřívější výzkum historických průmyslových dokumentů pomohl objasnit, co Exxon a další ropné firmy věděly, se vyjádřil, že je "dechberoucí" vidět, jak se prognózy Exxonu tak přesně shodují s tím, co se následně stalo."To skutečně shrnuje to, co Exxon věděl léta předtím, než se mnozí z nás narodili," řekl Supran, který vedl analýzu provedenou výzkumníky z Harvardovy univerzity a Postupimského institutu pro výzkum dopadů na klima. "Nyní máme kouřící zbraň, která ukazuje, že přesně předpověděli oteplování roky předtím, než začali útočit na vědu. Jejich grafy potvrzují spoluvinu na tom, co Exxon věděl a jak klamal."Výzkum analyzoval více než 100 interních dokumentů a recenzovaných vědeckých publikací, které buď vznikly v rámci společnosti Exxon, nebo byly vytvořeny vědci a manažery společnosti Exxon, nebo byly spoluautory vědců společnosti Exxon v nezávislých publikacích v letech 1977 až 2014.Analýza zjistila, že společnost Exxon správně odmítla myšlenku, že svět směřuje k blížící se době ledové, což byla možnost, o které se hovořilo v 70. letech 20. století, a místo toho předpověděla, že planetu čeká "superinterglaciál" vyvolaný oxidem uhličitým. Vědci této společnosti také zjistili, že globální oteplování je ovlivněno lidskou činností a bude zjištěno kolem roku 2000, a předpověděli "uhlíkový rozpočet" pro udržení oteplování pod 2C nad předindustriální dobou.Vyzbrojen těmito poznatky zahájil Exxon dlouhou kampaň s cílem bagatelizovat nebo zdiskreditovat to, co potvrdili jeho vlastní vědci. Ještě v roce 2013 Rex Tillerson, tehdejší šéf ropné společnosti, prohlásil, že klimatické modely "nejsou kompetentní" a že "existují nejistoty" ohledně dopadů spalování fosilních paliv."To, co dělali, bylo v podstatě to, že při této práci mlčeli, a když to bylo strategicky nutné pro zvládnutí existenčního ohrožení jejich podnikání, vystoupili proti vědeckým poznatkům," řekl Supran."Mohli svou vědu podpořit, místo aby ji popírali. Bylo by mnohem těžší ji popírat, kdyby král velkých ropných společností vědu podporoval, místo aby na ni útočil."Klimatologové uvedli, že nová studie poukázala na důležitou kapitolu v boji za řešení klimatické krize. "Je velmi nešťastné, že společnost nejenže nedbala na naznačená rizika vyplývající z těchto informací, ale místo toho se rozhodla podpořit nevědecké myšlenky, aby oddálila opatření, pravděpodobně ve snaze vydělat více peněz," řekla Natalie Mahowaldová, klimatoložka z Cornellovy univerzity.Mahowaldová uvedla, že zpoždění opatření, ke kterému přispěla společnost Exxon, má "hluboké důsledky", protože dřívější investice do větrné a solární energie mohly zabránit současným a budoucím klimatickým katastrofám. "Pokud zahrneme dopady znečištění ovzduší a změny klimatu, jejich jednání pravděpodobně negativně ovlivnilo tisíce až miliony lidí," dodala.Nová práce poskytla "další posílení" povědomí o dezinformacích společnosti Exxon, řekl Robert Brulle, odborník na politiku životního prostředí na Brownově univerzitě, který zkoumal dezinformace o klimatu šířené fosilním průmyslem.