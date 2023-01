Petr Pavel mohl vyhrát v prvním kole a získat nebývale silný mandát

14. 1. 2023 / Boris Cvek

Paní Nerudová, pane Fischere, pane Hilšere, co se to stalo s potenciálem demokratických voličů v prvním kole prezidentských voleb? Zkuste si sečíst svoje procenta a připočíst je k tomu, co má Petr Pavel. Je to hodně přes padesát procent. Co jste to těch posledních několik měsíců dělali, komu jste to vlastně pomáhali? Babišovi.