Flanelstory: Klíčová bude podpora od vyřazených kandidátů

14. 1. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Petr Pavel ve finále prvního kola prezidentské volby předstihl Andreje Babiše a o řádově desítky tisíc hlasů zvítězil. Ve druhém kole se zjevně musí pokusit získat voliče vyřazených kandidátů. Naproti tomu Babišovi zbývá už jen jediný nedotčený zdroj: Necelých 250 000 hlasů odevzdaných pro Jaroslava Baštu.



Babiš - kandidát, který nechodil do televizních debat a předvedl tak celému světu, že politická rozprava ve veřejném prostoru je v ČR po smrti - obytňákovou kontaktní "nekampaní" vedenou po řadu měsíců namísto řádné práce poslance oslovil téměř 2 000 000 našich spoluobčanů. Je to děsivé, vezmeme-li v úvahu, že v žádném z jazyků, které údajně ovládá, tento člověk nedá dohromady gramaticky správnou větu, která by dávala smysl. A že pokud už něco řekne, rozdává sliby, které z titulu prezidentské funkce nelze splnit.



Mobilizace "apriorně napěněných" voličů ale nemusí být úspěšnou strategií. I kdyby se nyní Babišovu volebnímu týmu podařilo získat prakticky všechny příznivce neúspěšného Jaroslava Bašty, i polovina voličů Danuše Nerudové by stačila k jeho porážce ve druhém kole.

Samozřejmě není namístě předčasný jásot. Babišův tým tohle ví taky - a proto nepochybně zvolí jedinou možnost, jak připravit Pavla o vítězství, kterou má ještě možná na dosah. Povede špinavou negativní kampaň s jasným cílem odradit co nejvíce voličů demokratických kandidátů od hlasování v druhém kole.

Z agrofertích hromadných oblbovacích prostředků se dva týdny polyne nepřetržitý proud splašků průtokem odpovídající deltě Nilu. Dočteme se, jak Petr Pavel trhal muškám křidýlka, v tělocviku nosil červené komunistické trenýrky a trpěl pyromanií, což jasně dokazuje předplatné časopisu Ohníček.

Je jasné, že v jakémkoliv poctivě vedeném volebním boji by byl Andrej Babiš prakticky bez šance na vítězství.

Vyřazení kandidáti z prvního kola, pokud své odmítání nebezpečného oligarchy myslí vážně, musejí teď udělat mnohem víc, než jen vydat tiskovou zprávu či status na sociální síti, že "podporují kandidaturu Petra Pavla ve druhém kole".

Je třeba, aby s voliči nadále systematicky komunikovali, spolupracovali s Pavlovým štábem a nepolevili ani poté, co i je osobně zasáhnou agrofertí hnojomety.

Podle toho se pozná, kdo to s prezidentskou kandidaturou a starostí o budoucnost České republiky myslel vážně - a kdo si jen užil příležitosti naleštit si zduřelé ego.

