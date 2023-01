Německo nedodá Ukrajině tanky, dokud tak neučiní USA

13. 1. 2023

Kancléř Scholz říká, že dodávky těžkých zbraní závisí na koordinaci "s naším transatlantickým partnerem", informují Hans von der Burchard, Cristina Gallardo, Gabriel Rinaldi, Paul McLeary, Lara Seligman a Lee Hudson. Kancléř Scholz říká, že dodávky těžkých zbraní závisí na koordinaci "s naším transatlantickým partnerem",

Britské kroky směrem k zásobování Ukrajiny tanky jsou pro Olafa Scholze bolestí hlavy – ale stále je nepravděpodobné, že by německý kancléř překonal svou neochotu posílat těžká německá obrněná vozidla, aniž by převzal vedení Washington.

Scholzův mluvčí ve středu řekl, že plány Londýna dodat na Ukrajinu britské tanky Challenger 2 nezmění postoj německé vlády, která dosud odmítala sílící výzvy, aby Berlín předal německé tanky Leopard 2 Kyjevu.

Varšava navrhla, že Leopardy německé výroby by mohly být dodávány prostřednictvím širší aliance evropských zemí. "Rota tanků Leopard pro Ukrajinu bude převedena v rámci budování mezinárodní koalice. Takové rozhodnutí je již [přijato] v Polsku," uvedl polský prezident Andrzej Duda ve tweetu. Velkou překážkou těchto předávek je, že Berlín musí dát zelenou reexportu německých zbraní.

"Situace se nyní nemění kvůli kroku, který oznámila britská vláda," řekl mluvčí Steffen Hebestreit na tiskové konferenci v Berlíně. Dodal, že jak již dříve v pondělí uvedl, nejsou mu známy žádné oficiální požadavky partnerských zemí na společné dodávky tanků Leopard ukrajinské armádě.

Dva němečtí představitelé pod podmínkou anonymity uvedli, že Scholzova pozice do značné míry závisí na americkém prezidentovi Joe Bidenovi, s nímž kancléř již úzce koordinoval, když minulý týden vydal společné prohlášení oznamující společnou dodávku německých a amerických bojových vozidel pěchoty na Ukrajinu.

Na regionálním volebním shromáždění v Berlíně v pondělí Scholz zdůraznil důležitost diskuse o zbraních s americkým prezidentem a řekl, že dodávky tanků na Ukrajinu musí být projednány "společně s přáteli a spojenci a zejména s naším transatlantickým partnerem, se Spojenými státy americkými."

Hebestreit ve středu uvedl, že rozhodnutí Scholze a Bidena z minulého týdne znamená "kvalitativně nový krok" na podporu Ukrajiny, a zdůraznil, že spojenci "budou muset postupně zjistit", jaké další kroky by bylo možné podniknout v "mezinárodní koordinaci".

Nicméně britské plány, které by měly být oficiálně oznámeny na setkání představitelů obrany na vojenské základně Ramstein v Německu 20. ledna, pravděpodobně zesílí tlak na Scholze, protože Británie bude první zemí, která bude zásobovat ukrajinskou armádu moderními tanky západní výroby.

Downing Street ve středu řekla, že ministr obrany Ben Wallace vede diskuse se západními spojenci o tom, jak poslat na Ukrajinu tanky, které mění hru.

Německý kancléř opakovaně argumentoval proti vyslání Leopardů tím, že řekl, že Německo nesmí při posílání západních tanků jednat samo – argument, který by britský krok vyvrátil. Země zatím na Ukrajinu dodávaly pouze starší tanky ze sovětské éry, ale zásoby těchto vozidel i munice se stále více snižují a roste povědomí o tom, že Kyjev potřebuje další podporu kvůli obavám z nové ruské ofenzívy.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba ve středu řekl německé veřejnoprávní televizi ARD, že je přesvědčen, že Německo dříve nebo později bude souhlasit s vysláním Leopardů.

"I když Německo má určité racionální argumenty, proč to neudělat, Německo to později stejně udělá," řekl Kuleba. "Už jsme to viděli u samohybných houfnic, u systému protivzdušné obrany IRIS-T a naposledy u Marderů a systémů protivzdušné Patriot."

Kuleba dodal: "Vždy je to podobný vzorec: Nejprve řeknou ‚ne‘, pak své rozhodnutí zuřivě obhajují, aby nakonec řekli ‚ano‘. Stále se snažíme pochopit, proč to německá vláda sama sobě dělá."

Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová, předsedkyně výboru pro obranu německého parlamentu a zákonodárkyně Scholzova liberálního koaličního partnera FDP, také naléhala na Scholze, aby se řídil britskými plány a vzdal se své neochoty posílat tanky.

"Po Marderu musí následovat Leopard, aby se Ukrajina mohla úspěšně bránit brutální ruské útočné válce," řekl Stracková-Zimmermannová POLITICu. "Německo se musí konečně dostat strategicky napřed a nemělo by vždy reagovat pouze tehdy, když se situace na Ukrajině zhorší."

Nezdá se, že by Spojené státy v nejbližší budoucnosti vyslaly tanky.

Rozhovory mezi USA a Ukrajinci o poskytnutí tanků Abrams americké výroby pokračují, ale nedošlo k žádnému pokroku, protože Bidenova administrativa si myslí, že řešení vedené Evropou je nejlepší.

Ministerstvo obrany váhalo s poskytnutím Abramsů Ukrajině kvůli značným problémům s údržbou a zásobováním. Tanková divize může spolknout až 600 000 gallonů (2 271 246 litrů) paliva denně a jen málo technologií tanku je schváleno pro export.

