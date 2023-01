Jak se Západ radostně bratří s vražedným saúdským režimem

15. 1. 2023

Saúdskoarabský akademik v cele smrti za používání Twitteru a WhatsAppu



Soudní dokumenty odhalují důvody zatčení Awada Al-Qarniho - přestože vládci jsou významnými investory do platforem sociálních médií



Významný proreformní profesor práva v Saúdské Arábii byl podle soudních dokumentů odsouzen k trestu smrti za údajné trestné činy, včetně vlastnictví účtu na Twitteru a používání aplikace WhatsApp ke sdílení zpráv považovaných za "nepřátelské" vůči království.



Zatčení 65letého Awada Al-Qarniho v září 2017 představovalo začátek zásahu proti disentu ze strany tehdy nově jmenovaného korunního prince Mohammeda bin Salmána.



Podrobnosti o obviněních vznesených proti Al-Qarnimu nyní sdělil jeho syn Násir, který loni uprchl z království a žije ve Spojeném království, kde podle svých slov žádá o azylovou ochranu.



Saúdskou Arábií kontrolovaná média líčí Al-Qarniho jako nebezpečného kazatele, ale disidenti tvrdí, že Al-Qarni byl významným a uznávaným intelektuálem se silným vlivem na sociálních sítích, včetně dvou milionů příznivců Twitteru.





Obhájci lidských práv a saúdští disidenti žijící v exilu varovali, že úřady v království provádějí nové a tvrdé zákroky proti osobám, které jsou považovány za kritiky saúdské vlády. V loňském roce byla Salma al-Šehabová, doktorandka z Leedsu a matka dvou dětí, odsouzena na 34 let za to, že měla účet na Twitteru a sledovala a retweetovala disidenty a aktivisty. Další žena, Noura al-Qahtani, byla za používání Twitteru odsouzena k 45 letům vězení.



Dokumenty obžaloby, které sdílel Nasser al-Qarni, však ukazují, že používání sociálních médií a dalších komunikačních prostředků je v království kriminalizováno již od počátku vlády prince Mohammeda.



Saúdská vláda a státem kontrolovaní investoři nedávno zvýšili svůj finanční podíl v amerických platformách sociálních médií, včetně Twitteru a Facebooku, a v zábavních společnostech, jako je Disney. Saúdský investor princ Alwaleed bin Talal je druhým největším investorem do Twitteru po Elonu Muskovi, který tuto platformu sociálních médií převzal. Sám investor byl v roce 2017 během takzvané protikorupční čistky na 83 dní zadržen. Princ Alwaleed přiznal, že byl propuštěn poté, co dosáhl "dohody" s královstvím, která byla "důvěrná a tajná mezi mnou a vládou".



Saúdskoarabský státní investiční fond, Public Investment Fund, samostatně zvýšil svůj podíl ve společnostech Facebook a Meta, která vlastní Facebook a WhatsApp.



Překlad obvinění proti Al-Qarnimu, za které mu hrozí trest smrti, zahrnuje profesorovo "přiznání", že používal účet na sociálních sítích pod svým jménem (@awadalqarni) a používal ho "při každé příležitosti ... k vyjadřování svých názorů". V dokumentech se rovněž uvádí, že se "přiznal" k účasti na chatu v aplikaci WhatsApp a byl obviněn z účasti na videích, v nichž chválil Muslimské bratrstvo. Do obvinění bylo zahrnuto i zjevné používání programu Telegram a vytvoření účtu na něm.



Jeed Basyouni, vedoucí oddělení pro obhajobu práv na Blízkém východě a v severní Africe ve skupině Reprieve, která se zabývá lidskými právy, uvedl, že Al-Qarniho případ zapadá do trendu, který skupina zaznamenala v případě učenců a akademiků, jimž hrozí trest smrti za to, že tweetují a vyjadřují své názory.



Na otázku týkající se investic království do Facebooku a Twitteru Basyouni odpověděl: "Kdyby to nebylo tak zlověstné, byla by to fraška. Odpovídá to tomu, jak fungují pod vedením tohoto korunního prince."



Království se snaží na mezinárodní scéně vytvářet image, že investuje do technologií, moderní infrastruktury, sportu a zábavy, řekl Basyouni.



"Ale zároveň je to zcela neslučitelné se všemi případy, které vidíme, kdy hovoříme o tom, že státní zástupce - pod vedením Mohameda bin Salmána - vyzývá k zabíjení lidí za jejich názory, za tweety, za rozhovory. Nejsou nebezpeční, nevyzývají ke svržení režimu," řekla.



V USA společnosti s velkými saúdskými investicemi nebo jinými obchody v Saúdské Arábii nereagovaly na veřejné otázky týkající se saúdského zacházení s disentem nebo věznění jeho uživatelů. Království se také nepodvolilo výzvám Bidenovy administrativy, aby zlepšilo stav lidských práv.



Ahmed Almutairi (známý také jako Ahmed Aljbreen), Saúd, který byl obviněn z neregistrace jako zahraniční agent, když se údajně v letech 2014-15 podílel na spiknutí s cílem infiltrovat Twitter jménem saúdské vlády a ukrást důvěrné údaje uživatelů, je FBI považován za uprchlíka poté, co se vyhnul zatčení v USA. Předpokládá se, že Ahmed Almutairi odhalil nejméně jednoho uživatele Twitteru, Abdulrahmana al-Sadhana, který údajně používal satirický účet k zesměšňování vlády. Byl zatčen a zmizel a později odsouzen k desítkám let vězení.



Almutairiho účty na sociálních sítích ukazují, že v Rijádu žije aktivním životem a že tento týden na svém Snapchatu zveřejnil pozvánku a VIP vstupenku na večírek sponzorovaný společností Netflix v Rijádském mezinárodním parku, který pořádal Saúdský úřad pro zábavu.



Mluvčí Netflixu Richard Siklos na žádost o komentář k tomu, že společnost sponzorovala akci v Rijádu, na jejímž seznamu pozvaných byl i muž hledaný FBI, nereagoval. Generální ředitel Netflixu Reed Hastings v roce 2020 přiznal, že souhlasil s cenzurou epizody komediálního pořadu Patriot Act s Hasanem Minhajem, která obsahovala kritiku Saúdské Arábie za vraždu novináře Džamála Chášukdžího, výměnou za to, že Saúdové povolí v království vysílat explicitní materiály.



"Je více než odporné, že prominentnímu profesorovi práva hrozí trest smrti za používání Twitteru, zatímco uprchlík FBI, hledaný za infiltraci do centrály Twitteru, dostává VIP pozvánku sponzorovanou Netflixem na saúdskou vládní akci," uvedl Chálid Aljabri, který žije v exilu a jehož otec byl bývalým důstojníkem saúdské rozvědky a jehož bratr a sestra jsou v království zadržováni.



Saúdští disidenti žijící v USA se tento týden také dozvěděli, že Ibrahim Alhussayen - Saúd, který žil v USA a přiznal se ke lhaní úřadům poté, co prokurátoři tvrdili, že vyhrožoval osobám žijícím v USA a Kanadě - byl po odpykání krátkého trestu deportován zpět do Saúdské Arábie.



Jedna z Alhussayenových obětí tento týden zveřejnila, že se ji účet patřící obtěžovateli snažil kontaktovat poté, co byl propuštěn z vězení. Ministerstvo spravedlnosti na žádost o komentář nereagovalo.





Saúdská vláda na žádost o komentář nereagovala.







Podrobnosti v angličtině ZDE

