Pracuji s veřejně přístupnými zdroji a nepřeji si poškodit Mendelovu univerzitu

12. 1. 2023 / Ivan Větvička

čas čtení 2 minuty





Agenturní doktorandi studují na Mendelově univerzitě od roku 2009. Kdyby se profesorka Danuše Nerudová postavila proti této podivné spolupráci již před lety, netížila by ji kauza v prezidentské kampani, naopak by tím u voličů získala. O případ se začali zajímat nejprve němečtí a rakouští lovci plagiátů, kteří tehdy na prezidentské volby v České republice sotva pomysleli. Kauza zaujala i tamní média, o čemž se paní, tehdy ještě rektorka Nerudová dozvěděla v lednu 2021. Stále měla dost času ostře zareagovat. Rozhodla se jinak a je dobře, že o tom voliči vědí.

Při psaní článků

Danuše Nerudová – němý Bobeš na politické scéně

Agentury vybraly za zprostředkování studia na Mendelově univerzitě odhadem 250 000 000 korun, čtyřikrát větší částku, než pro jakou je souzen Andrej Babiš. Danuši Nerudové se může prezidentská imunita hodit

Danuše Nerudová svou (ne)činností na Mendelově univerzitě rozkládala systém vysokoškolského vzdělávání,

které byly uveřejněny na Britských listech, jsem vyhodnotil údaje z veřejně přístupných zdrojů a nevynesl jsem žádný „důvěrný materiál“. Pokud se mi povedlo odhadnout něco, co nebylo dosud zveřejněno, nemám se zač stydět ani omlouvat, jak žádá Jiří Kolářský v článku Přezkumná komise dala Mendelově univerzitě za pravdu.

Navíc, soudě podle textu, na který se pan Kolářský odkazuje, je název jeho článku zavádějící, neboť v citovaném PDF souboru je uvedeno, že přezkumná komise zrušila rozhodnutí rady Národního akreditačního úřadu (NAÚ) č.j. NAU-58/2022-9 z 19. 5. 2022 a věc vrátila radě k novému projednání. Přezkumná komise svůj verdikt v textu nezdůvodnila, a proto nevíme, zda rozhodnutí rady nezamítla třeba z formálních důvodů. Mohou také požadovat doplnění dalších informací. V textu není řečeno, že by nějaké podklady, s nimiž rada pracovala, byly mylné.

Jinak řečeno: Přezkumná komise vyhověla odvolání Mendelovy univerzity. Proti čemu? Z jakého důvodu? To se z textu nedozvíme. Bylo na Mendelově univerzitě všechno v pořádku? To přezkumná komise netvrdí, pouze žádá, aby rada NAÚ případ znovu posoudila. Ví pan Kolářský víc? A je ochoten zveřejnit plnou verzi příslušných dokumentů? Čtenáři Britských listů by to ocenili.

Závěrem si dovolím dodat, že si nepřeji poškodit Mendelovu univerzitu v Brně. Současné události, jakkoli jsou nyní pro školu nepříjemné, jí mohou v dlouhodobém horizontu velmi prospět a po nezbytné očistě podnítit její rozvoj.

0