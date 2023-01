Rusko musí čelit tribunálu za zločin agrese na Ukrajině, zdůrazňují šéfové britských politických stran

11. 1. 2023

Tlak na Putina roste, politici a právníci poukazují na zásady, které vedly k norimberským procesům s nacistickými válečnými zločinci





Požadavek na zřízení zvláštního tribunálu, který by vyšetřoval Rusko za zločin agrese proti Ukrajině, podpořili vysoce postavení britští politici napříč politickým spektrem. Sdělili tak Vladimiru Putinovi a jeho generálům, že se budou zodpovídat ze svých zločinů.





Ve společném prohlášení, které poskytli týdeníku Observer, osobnosti jako předseda labouristů Keir Starmer, bývalý generální tajemník NATO George Robertson, bývalý ministr zahraničí David Owen a bývalý předseda toryů Iain Duncan Smith uvádějí, že musí být zřízen tribunál, který by se zabýval zjevně nezákonnou válkou na základě stejných zásad, jakými se řídili spojenci, když se v roce 1941 sešli, aby položili základy norimberského procesu s nacistickými vůdci pro válečné zločiny.





Zatímco Mezinárodní trestní soud (ICC) se již zabývá obviněními z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v souvislosti s invazí na Ukrajinu, zastánci zvláštního tribunálu tvrdí, že je potřebný, protože ICC nemá pravomoc zkoumat zločin agrese. OSN definuje akt agrese jako "invazi nebo útok ozbrojených sil státu na území jiného státu nebo jakoukoli vojenskou okupaci".



Zvláštní tribunál by podle jeho zastánců zvýšil tlak na Rusko a Putina. Zabránil by vysokým ruským představitelům cestovat do zahraničí ze strachu ze zatčení, projevil by solidaritu s Ukrajinou, která o tribunál požádala, a vyslal by vzkaz mezinárodního společenství, že agrese nezůstane nepotrestána. Prověřila by se také role Běloruska.



"Je to již 10 měsíců, co Rusko podporované Běloruskem zahájilo jednu z největších pozemních invazí v Evropě od druhé světové války," píší. "Od té doby byly zabity nebo zraněny tisíce ukrajinských civilistů, 8 milionů lidí bylo vnitřně vysídleno a asi 8 milionů se stalo uprchlíky. Civilní infrastruktura a hospodářský majetek v hodnotě desítek miliard byly zničeny nebo rozkradeny a nenahraditelné kulturní památky se proměnily v trosky.



"Pokud by se tyto akty agrese prokázaly u soudu, mohly by představovat to, co norimberské procesy označily za nejvyšší mezinárodní zločin. Je to totiž zločin agrese, z něhož často vyplývá většina ostatních mezinárodních zločinů - válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy."



Prohlášení vypracovali bývalý premiér Gordon Brown a Philippe Sands, profesor práva, který s návrhem zvláštního tribunálu přišel jako první. Mezi dalšími signatáři prohlášení jsou advokátky Cherie Blairová a Helena Kennedyová, které se zabývají lidskými právy.



Nizozemsko již dříve uvedlo, že je ochotno takový tribunál s podporou OSN hostit. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová rovněž uvedla, že nový tribunál se širokou podporou je nutný, aby ruská invaze nezůstala nepotrestána. Ukrajinská delegace minulý měsíc odcestovala do USA ve snaze získat pro tento krok podporu.





Mluvčí britské vlády uvedl: "Přibývá důkazů, že během ruské nezákonné a nemorální invaze na Ukrajinu byla spáchána otřesná zvěrstva. Aktivně podporujeme ukrajinský domácí soudní systém, vyšetřování a trestní stíhání, jakož i vyšetřování, které vede Mezinárodní trestní soud. Samozřejmě pečlivě zvažujeme i další návrhy mechanismů, jak pohnat Rusko k odpovědnosti."







Zdroj v angličtině ZDE

