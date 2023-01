Vzkaz pro paní doktorku Schillerovou

11. 1. 2023 / Oldřich Maděra

Dnes jsem si přečetl v novinách o tom hlasování o nedůvěře vládě. Já tu vládu nemusím, ať ji s klidem odvolají. Nicméně ještě více nemusím paní Schillerovou. Nedalo mi to a napsal jsem o tom další článek, píše Oldřich Maděra.



V roce 2001 jsem utekl z Čech, protože jsem nechtěl do konce života platit výpalné. Nebylo to jednoduché, ale usadil jsem se a projektoval jsem. Nevím, co mě to napadlo, asi to byla láska k rodné hroudě, tak jsem si zhruba po deseti letech v cizině řekl, že si tam v té daleké zemičce mezi horami zase tak trochu zaprojektuji. Sehnal jsem tým asi 30-40 lidí a udělal jsem dva projekty pro ČEZ. Pracovali jsme na tom asi dva roky. Díla jsme nedokončili z důvodů na straně ČEZu.

Obě rozpracované dokumentace jsem předal a vyfakturoval ČEZu. Obě byly ČEZem převzaty. Nedostal jsem je nikdy zaplaceny. Fakturu jsem dal do účetnictví a jednal jsem s finančním úřadem o tom, že mně státem převážně vlastněný monoploní podnik nezaplatil dvě faktury v celkové částce 6 809 550 Kč. Finanční úřad Brno-venkov chtěl zaplatit DPH a já jsem ty peníze prostě neměl. Dlužil jsem všem okolo, Finačnímu úřadu Brno-venkov a navíc my sami jsme to vlastně udělali úplně zdarma, jinak bychom museli položit naši vlastní firmu, což jsme samozřejmě nechtěli.





Dostal jsem z Finačního úřadu Brno-venkov následující rozhodnutí o posečkání daně:











Paní doktorka Schilerová, jako tehdejší ředitelka finančního úřadu Brno-venkov, naznala, že 40 000 korun měsíčně může takový projektant s klidem unést a může to celé státu zaplatit. Já jsem to tenkrát přijal a začal jsem to státu v dobrá víře splácet. V té době jsem byl v Čechách vyloučen z databáze dodavatelů ČEZu, což se rovnalo téměř likvidaci mé firmy.





S tímto cejchem jsem jen velmi obtížně získával jinou práci. Všichni to věděli a tak si ještě přisolili a nezaplatili mi často ani tu práci, kterou jsem udělal pro jiné odběratele.





V té době jsem byl v Irsku zaměstnán. Neměl jsem jinou možnost, než vzít peníze ze své výplaty v Irsku a vložit je do naší firmy Čechách, aby to mohla firma státu splácet. Doslova jsem ty peníze sebral své rodině, svým dětem, od huby. Splácel jsem to dva roky. Nebylo to samozřejmě lehké. Odkládal jsem všechny možné normální platby, jako jsou opravy auta, dovolené, zdravotní pojištění, důchodové spoření atd. atd. (pan inženýr Beneš, jeho bratr, doktor Křetínský a doktor Sviták budou zajisté tímto výkladem vnitřně potěšeni).





Splatil jsem celkem 21 splátek. Dál jsem to prostě nebyl schopen vydržet, protože to byla příliš velké částka přesahující mé finanční možnosti v té době. Musel jsem tedy potupně obětovat jeden z těch dvou projektů a dohodnout se s ČEZem na jeho předání za hubičku. Kupodivu na to ČEZ ihned přistoupil a tím jsem se z toho nějak dostal. Celkem jsem státu zaplatil 908 343 Kč. Na tom projektu jsem prodělal dalších asi 1,5 milionu korun.





Zde je doklad, který jsem si vedl o jednotlivých měsíčních splátkách:















Paní doktorka Schillerová, jako pečlivá státní úřednice, mi ještě na závěr napařila úrok za ty splátky DPH. Určitě mi potvrdíte, že to již asi nemusela, neboť stát se již dostatečně napásl na nebohém.









Zde jen taková malá poznámka pro mladé. Prosím chcete v Čechách začít podnikat? Ne, to raději nedělejte. Vyberte si nějakou lepší zemi! Tam se Vám bude určitě dařit líp!





Samozřejmě, že si tu drsnou, zhruba dvouletou etapu, ve svém životě a v životě mé rodiny, které jsem to měsíčně doslova utrhoval od huby, paní doktorko, velmi dobře pamatuji!







Pak jsem najednou viděl paní doktoru ve zcela jiné roli: A zítral jsem. Pak jsem si ještě přečetl pár článků, jako třeba zde . A zíral jsem podruhé. Proto mě poněkud překvapila dnešní zpráva v novinách.





Vážená paní doktorko,







musím Vás ubezpečit, že ty dva miliony Kč, co jste rozházela za své pitomé fotografie, byly mnou těžce po nocích vydřené peníze, které jsem doslova a do písmene utrhl od huby své rodiny a zejména svých dětí. Nebojte se, oni si to na Vás budou velmi dobře pamatovat.





Zdvořile Vás proto žádám, než budete tedy zase pořádat nějaké ty další palácové revoluce, tak abyste se prosím velmi pečlivě ubezpečila, že tyto revoluce pořádáte za své vlastní peníze a že v nich není ani haléř z peněz daňových poplatníků, které jste z nich před tím, mnohdy doslova a do písmene nelidsky, vymlátila.

