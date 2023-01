Twitterový účet Visegrád24 je propaganda polské ultrapravice

Twitterový účet Visegrád24 si rychle získal popularitu, ale jeho motivace a financování nejsou zdaleka transparentní. Majitelé využívají západní podpory Ukrajině a zároveň budují značku "Make Europe Great Again" (Udělejme Evropu znovu velkou), čímž exportují úspěšnější polský model, který původně vyzkoušel Viktor Orbán.



píše Iván László Nagy na strákách Visegrád Insight.





Visegrád24 získává věhlas



Z maďarského pohledu už není překvapivé, že nějaký zpravodajský web má vazby na vládu, natož aby šířil neliberální narativy za peníze daňových poplatníků, jako je tomu v případě státních médií. Mezinárodní spojenci Viktora Orbána si však tuto praxi příliš neosvojili - a právě proto se z demokratického hlediska polské pokusy na mezinárodní úrovni zdají být skličující v době, kdy v regionu probíhá válka.



Dne 31. října 2022 vyčlenila polská kancelář z rozpočtové rezervy 1,4 milionu zlotých (zhruba 300 tisíc eur) pro nevládní organizaci pro volný čas a zdraví s názvem Nadace Akce-život na realizaci veřejného úkolu s názvem Visegrád24, přičemž toto rozhodnutí bez dalšího vysvětlení podepsal premiér Mateusz Morawiecki.



Název by vám mohl být povědomý, neboť profily na sociálních sítích pod stejným názvem již dva roky shromažďují statisíce příznivců agregací zpráv z regionu středovýchodní Evropy, v současnosti zaměřených především na válku na Ukrajině.



Sportovní nevládní organizace, která dostává státní peníze na zpravodajský web, je však jen jednou z mnoha pochybných kapitol v příběhu Visegrád24.





Stránka tvrdí, že shromažďuje a kurátorsky zpracovává zprávy, politiku, aktuální dění, historii a kulturu ze střední a východní Evropy. Poprvé se objevila na Twitteru v lednu 2020 a do dnešního dne získala 324 000 sledujících, stejně jako 153 000 diváků na TikToku a 7 000 na Facebooku a Instagramu. Na rozdíl od jiných regionálních webů, jako je Visegrad Insight, který vytváří původní analytický obsah v angličtině, však Visegrád24 nevytváří prakticky žádný původní materiál; spoléhá se pouze na opětovné sdílení a zveřejňování informací a jeho webová stránka Visegrád24.org slouží pouze jako stránka pro dárce nejmenovaných autorů.





Plán se možná podařil, nicméně v tuto chvíli asi není fér nazývat podporu polského státu v hodnotě 1,4 milionu zlotých pro projekt s názvem "Visegrád24" investicí. Přesto se zdá, že vazby tu jsou.





Například europoslanec Patryk Jaki z konzervativní pravicové strany Solidarna Polska (která se v roce 2012 odštěpila od PiS) byl jedním z prvních, kdo si stěžoval, když byla činnost Visegrád24 na Facebooku poprvé zablokována, ale hodnoty Visegrád24 chválil i náměstek ministra zahraničí Szymon Szynkowski vel Sęk. Stefan Tompson na dotaz uvedl, že o provozované stránce začal vyprávět svým varšavským kruhům, a přiznal, že sdílel rozdělující výroky politiků a označoval je v příspěvcích, aby získal větší dosah. Zjevně to fungovalo.





V tomto smyslu jsme zde svědky měkké manipulace s globálním míněním - podobně jako na Západě působí ruská a jiná východní propaganda.





Je obzvláště zajímavé sledovat, jak si tento účet vydobyli své jméno. Na začátku války zveřejňoval falešné zprávy, jako například že Leonardo DiCaprio věnoval Ukrajině 10 milionů dolarů nebo že PornHub zablokoval přístup na svou stránku z Ruska, ale Visegrád24 byl údajně první mezinárodní sociální sítí, která v srpnu 2022 zveřejnila video finské premiérky Sanny Marinové, jak tančí s přáteli na domácím večírku.Vzhledem k tomu, že její země čeká na vstup do NATO, bylo zveřejnění takových záběrů logicky považováno za zájem někoho, jehož agendě by skandál kolem samotné Marinové prospěl - a tak snaha najít osoby stojící za Visegrád24, která byla založena z Polska s použitím polského telefonního čísla, oživla.První dotaz na provozovatele Visegrád24 přišel jen několik měsíců po jeho založení v roce 2020, kdy v odpovědi na dotaz slovinského politologa Maria Pleseje se provozovatelé stránky charakterizovali jako skupina přátel se zájmem o Visegrádskou skupinu a Iniciativu tří moří, přičemž mnozí z nich pracují ve zpravodajském průmyslu a vesměs reprezentují konzervativní světonázor.Polským zpravodajským webům TrueStory a OKO Press trvalo až do podzimu 2022, než vypátraly osoby provozující Visegrád24. Jedním z nich je údajně polský novinář Adam Starzyński, který dříve pracoval na anglicky psaném webu provozovaném polskou pravicovou televizí TV Republika a který byl známý také jako redaktor ultrakonzervativní twitterové stránky @BasedPoland, která měla před zákazem vstupu na sociální sítě 150 000 sledujících.Starzyński je klíčovou postavou hnutí, které OKO Press označuje jako MEGA (Make Europe Great Again), neformální skupiny podobné kampani Make America Great Again vedené Donaldem Trumpem, která se snaží ovlivnit publikum xenofobními a protistátními narativy. V souladu s tím byl BasedPoland známý svým protiuprchlickým obsahem, stejně jako sdílením chvály pravicových politických vůdců od polské vlády až po Jaira Bolsonara, Mattea Salviniho a Viktora Orbána. V současnosti Starzyński na sociálních sítích vystupuje pod jménem Adam Starski a sdílí nejen podobný obsah jako dříve, ale také materiály z produkce Visegrád24, které zřejmě podporují dvě věci: Ukrajinu a evropskou krajní pravici.Poté, co Visegrád24 zveřejnil video se Sannou Marin, odhalil se další muž, který za stránkou stojí. Jmenuje se Stefan Tompson: britský PR specialista, který od roku 2014 působí v Polsku a od roku 2020 provozuje kanál na YouTube o polské historii v angličtině. Přestože je Tompson rovněž spojován s agenturou MEGA, jeho práci finančně podpořil Polský národní filmový fond - a některá jeho videa zveřejnil i samotný Visegrád24.V rozhovoru pro deník Rzeczpospolita v září 2022 Tompson přiznal, že stránky Videgrádu24, které provozuje s přáteli, kteří rovněž pracují v oblasti sociálních médií, vytvořil osobně. Odmítl tvrzení, že by se zmíněné video se Sannou Marin poprvé objevilo na Visegrád24; dodal však, že podle něj mnozí podporují vstup Finska do NATO čistě proto, že "Sanna Marin je krásná žena", a její večírky uprostřed geopolitického napětí označil za "pochybné".Tompson také prohlásil, že liberální názory zastiňují konzervativní pohledy na sociálních sítích. Přestože odsoudil proruský postoj Viktora Orbána k válce, zdůraznil - což připomíná Orbánovo přesvědčení -, že Západ má krizi identity a že šíření tohoto pohledu se v žádném případě neshoduje s ruskými zájmy.Nakonec uvedl, že Visegrád24 zatím funguje bez jakéhokoli financování, ale brzy začne hledat investory, aby mohl fungovat jako plnohodnotná zpravodajská organizace.Nadaci Action-Life, organizaci, která má oznámit přidělení finančních prostředků pro Visegrád24, založil v roce 2016 třiatřicetiletý inženýr životního prostředí Jakub Nowak. Od té doby tato nevládní organizace vyhrála řadu státních tendrů na sportovní akce i historické a vlastenecké aktivity, celkem v hodnotě 1,9 milionu zlotých (400 000 eur).Polský zpravodajský portál Wirtualna Polska (WP) se obrátil na kancelář i na nevládní organizaci ohledně přidělení finančních prostředků pro Visegrád24. První z nich sice neposkytla podrobnosti dohody ani jména těch, kteří ji podepsali, protože nebyla uzavřena, ale přiznala, že úkolem nadace bude zřídit anglicky psaný portál věnovaný kultuře, historii a politice v regionu střední a východní Evropy a 3SI a také bojovat proti ruským dezinformacím, což je přesně to, k čemu se hlásí účty Visegrád24 na sociálních sítích.Na druhou stranu neznámý zástupce Action-Life sdělil WP, že nevládní organizace byla v listopadu informována kanceláří o stažení plánů finanční podpory, a odmítl vysvětlit, zda by tyto prostředky byly použity na přeměnu Visegrád24.org, který nyní funguje pouze z darů, na vlastní zpravodajský web Visegrád24. A přestože si Stefan Tompson přečetl jejich zprávu, neodpověděl na žádost WP o vysvětlení, zda se vláda stala dárcem jeho projektu.Tím však vazby mezi Visegrádem24 a polskou vládou nekončí, i když přidělení veřejných peněz na zřízení zpravodajského webu nevládní organizaci pro volný čas by v první řadě vyvolalo dost otázek. Nejenže jsou kanály Visegrád24 na TikToku a Instagramu plné citátů polských vládních představitelů v pozitivním kontextu, ale jak zjistil OKO Press, stránku si ještě před jejím zviditelněním oblíbili pravicoví politici.Příběh Visegrád24 by sice sám o sobě mohl ohrozit svobodu tisku v Polsku, ale skutečnost, že se jedná o mezinárodní kanál s pochybným zázemím v době války, jej činí mnohem problematičtějším.Faktické příspěvky o situaci na Ukrajině by mohly zahraniční publikum uvést v omyl, že Visegrád24 je spolehlivým zdrojem informací, zatímco ohromné množství příspěvků o válce v současnosti jen zastiňuje jeho jasnou a přiznanou ideologickou povahu.Přesto by bylo nesprávné srovnávat Visegrád24 s maďarskou propagandistickou mašinérií působící v rámci jeho hranic. Méně známé však je, že vláda Viktora Orbána se také snažila o podobné operace, jako je Visegrád24 - a neuspěla velkolepým způsobem.S podobným názvem založil v roce 2019 jeden ze známých Orbánových poradců Árpád Habony anglicky psanou zpravodajskou agenturu V4NA (Visegrad 4 News Agency). Společnost byla zaregistrována v Londýně a papíry vyplnil Kristóf Szalay-Bobrovniczky, který nyní působí jako maďarský ministr obrany.Zpočátku V4NA poskytovala zpravodajské materiály maďarským provládním médiím, které se téměř výhradně soustředily na xenofobní témata zaměřená proti uprchlíkům. Zatímco česká i slovenská vláda protestovaly proti používání Visegrádu v jejím názvu, služba fungovala dál a za distribuci obsahu si účtovala 400 až 2000 eur měsíčně. Dnes jsou její dvojjazyčné materiály volně přístupné a už ani nepřipomínají zpravodajskou agenturu - jde o jasnou protiuprchlickou, protiLGBTIQ+ a protizápadní propagandu. A po vyšetřování Átlátszó se ukázalo, že už neoperují z Londýna, ale ze sídla největšího provládního mediálního konglomerátu v Maďarsku.Další příklad podnikání maďarské vlády na zahraničním zpravodajském trhu přišel v roce 2014. Jednalo se o výhradně anglicky psaný zpravodajský web o maďarských záležitostech, který spustila nadace s názvem Friends of Hungary a kterému předsedal uznávaný vědec s úzkými vazbami na vládu Szilveszter Vizi. Nadace, jejíž akce navštěvuje dokonce sám Viktor Orbán, tvrdí, že jejím cílem je "poskytovat komunitě přátel Maďarska a široké veřejnosti hodnotné, avšak nestranné informace o událostech a úspěších týkajících se Maďarska a Maďarů žijících po celém světě".Zatímco V4NA má jasnou agendu, Hungary Today je pouhým okem hůře viditelná. Stránky nelžou ani přímo nevyvolávají nenávist, ale opakují vládou proklamovaná vítězství (tj. orientace na rodinu, blahobyt, stabilitu atd.). V sekci Názory zveřejňuje pouze nekonzervativní názory, neinformuje o maďarské opozici a občanské společnosti a odmítá dávat do souvislostí zprávy, které by ze skutečně vyváženého hlediska mohly vládě škodit. Například na konci loňského roku psal o maďarském hospodářském růstu, aniž by zmínil, že Maďarsko má nejvyšší míru inflace v Evropské unii, a chválil úspěch maďarského filmového průmyslu v roce 2022, přičemž zapomněl zmínit, že produkce s politickou agendou dostaly obrovské peníze, ale na všech zahraničních cenách žalostně propadly.A je jen třešničkou na dortu, že jediným dalším anglicky psaným "zpravodajským webem" z Maďarska je ten s názvem About Hungary: blog, který sleduje každý krok vlády, ale uživatel musí sjet úplně dolů a otevřít Impressum, aby zjistil, že to, co se tváří jako zpravodajský zdroj, ve skutečnosti provozuje úřad vlády, hádáte správně, Viktora Orbána.Maďarský příklad ukazuje jednodušší přístup k zachycení médií. Visegrád24 se snaží pohybovat v šedé zóně a jemně kooptovat čtenáře mezi množstvím jinak většinou důvěryhodných informací; oproti tomu proorbánovské kanály usilují o přímý vliv s malým ohledem na realitu.Zatímco výpravy maďarské vlády do zahraniční mediální sféry nedopadly dobře, ovládnutí tisku shora bylo základním kamenem hybridní volební autokracie Viktora Orbána.Nicméně vše nasvědčuje tomu, že polský model je na mezinárodní úrovni úspěšnější.