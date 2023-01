Británie: Konzervativní poslanec Andrew Bridgen byl vyloučen ze strany za šíření lží o očkování proti covidu

11. 1. 2023

čas čtení 2 minuty

Konzervativní poslanec Andrew Bridgen byl vyloučen z Konzervativní strany poté, co přirovnal používání vakcín proti covidu k holocaustu. Byl to poslední z celé řady jeho nedávných výroků proti očkování.



Bridgen na Twitteru zveřejnil graf z libertariánské webové stránky Zero Hedge, která šíří konspirační teorie a která ukazuje údajná zdravotní rizika vakcín proti covidu, a napsal: "Jak mi řekl jeden kardiolog-konzultant, je to největší zločin proti lidskosti od dob holocaustu."



Bridgen už celé týdny na sociálních sítích nepodloženě tvrdí, že vakcíny proti covidu vážně poškozují zdraví.

Konzervativní poslanec Andrew Bridgen byl vyloučen z Konzervativní strany poté, co přirovnal používání vakcín proti covidu k holocaustu. Byl to poslední z celé řady jeho nedávných výroků proti očkování.Bridgen na Twitteru zveřejnil graf z libertariánské webové stránky Zero Hedge, která šíří konspirační teorie a která ukazuje údajná zdravotní rizika vakcín proti covidu, a napsal: "Jak mi řekl jeden kardiolog-konzultant, je to největší zločin proti lidskosti od dob holocaustu."Bridgen už celé týdny na sociálních sítích nepodloženě tvrdí, že vakcíny proti covidu vážně poškozují zdraví.



V reakci na pozastavení jeho členství se labouristé ptali, proč to trvalo tak dlouho vzhledem k rozsahu Bridgenovy veřejné podpory konspiračních teorií o vakcínách.



Simon Hart, hlavní činitel Konzervativní strany pro poslaneckou disciplínu, řekl: "Andrew Bridgen překročil hranici a způsobil tím velké pohoršení. Jako národ bychom měli být velmi hrdí na to, čeho bylo díky očkovacímu programu dosaženo.





Vakcína je nejlepší obranou proti covidu, kterou máme. Dezinformace o vakcíně způsobují škody a stojí životy. "





1

411

V úterý aktivisté proti očkování na stanici metra Westminster drželi nápis: "Děkujeme Andrew Bridgenovi."Karen Pollocková, výkonná ředitelka organizace Holocaust Educational Trust, uvedla, že Bridgenův tweet je "vysoce nezodpovědný, zcela nevhodný a zvolený politik by to měl vědět".Anneliese Doddsová, předsedkyně labouristů, řekla: "Andrew Bridgen již nějakou dobu šíří nebezpečné dezinformace o vakcínách proti covidu. Měl být potrestán již před několika týdny."Odvolávat se na holocaust, jak to dnes udělal, je naprosto ostudné, ale nikdy to nemělo dojít tak daleko."Andrew Percy, konzervativní poslanec, který je místopředsedou celostranické skupiny proti antisemitismu, označil tento komentář za "nechutný". Na otázku rozhlasové stanice Times Radio, zda by Bridgenovi mělo být umožněno znovu kandidovat, Percy odpověděl: "Nemyslím si, že by měl kandidovat někdo, kdo věří takovému nesmyslu, ale to je věc činitelů pro poslaneckou disciplínu, ne moje."Bridgen, který je poslancem od roku 2010, si odpykává pětidenní zákaz vstupu do parlamentu poté, co bylo zjištěno, že porušil předpisy týkající se placeného lobbingu a deklarování zájmů.Podrobnosti v angličtině ZDE