Pokus o puč v Brazílii byl překažen

9. 1. 2023

150 zatčených v Brasílii, Lula odsoudil "barbarství" po útoku na prezidentský palác a Nejvyšší soud



Útok byl přirovnán k invazi stoupenců Donalda Trumpa do amerického Kapitolu z 6. ledna 2021



Stovky tvrdých stoupenců bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara vtrhly do kongresu, prezidentského paláce a Nejvyššího soudu v zemi při ohromujícím narušení bezpečnosti, které bylo okamžitě přirovnáno k invazi stoupenců Donalda Trumpa do amerického Kapitolu 6. ledna 2021.





- Kongres, Nejvyšší soud a prezidentský palác zajištěny



Brazilský list GloboNews informuje, že bezpečnostní síly znovu obsadily Kongres, nejvyšší soud a prezidentský palác.



GloboNews rovněž sdílí záběry z následků útoku na palác, které pořídil ministr komunikací Paulo Pimenta a na nichž říká: "Podívejte se, co tady ti vandalové udělali! Ten chaos. Neuvěřitelné. Jsou to zločinci." Ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, mostra destruição nos gabinetes do Palácio do Planalto, sede do governo Lula. "Olha o que os vândalos fizeram aqui! O caos. Inacreditável. São marginais".



Brazilské noviny Folha rovněž informují o tom, že budovy byly zajištěny, a uvádějí, že policie použila omračující bomby a pepřový sprej, aby dostala protestující z budov.





"Agentům se operace začala dařit ve čtyři hodiny odpoledne," uvádí deník, přičemž budovy byly zcela vyklizeny v 18 hodin.







- Brazilský prezident Lula pronesl televizní projev, v němž útok v Brasílii označil za "barbarství" a varoval, že všichni zúčastnění budou "nalezeni a potrestáni".



V neděli také kritizoval policisty na místě činu a odsoudil jejich nečinnost vůči ničivým davům.



"Policie neudělala vůbec nic. Jen nechali protestující vstoupit dovnitř," řekl.



Prezident byl ve svém plamenném projevu viditelně rozzlobený.



Řekl, že to, co se v neděli stalo v Brasílii, nemá obdoby.



Ty, kteří stáli za útokem na Kongres, označil za "fanatické fašisty", kteří představují "vše, co je v politice odporné".



Prezident prohlásil, že budou nalezeni a potrestáni "se vší silou zákona".



Opakovaně řekl, že "tito fanatici udělali něco, co se v této zemi ještě nikdy nestalo".









- Guvernér federálního okresu Ibaneis Rocha sdílel video, na kterém se omlouvá za nedělní události



Říká v něm: "Chci se omluvit prezidentovi Luizovi Inácio Lula da Silvovi za to, co se dnes stalo v našem městě... To, co se dnes stalo v našem městě, bylo prostě nepřijatelné."



"Spolu s (ministrem spravedlnosti a veřejné bezpečnosti) Flaviem Dinem jsme od včerejška monitorovali tato hnutí... Nikdy jsme však nevěřili, že tyto demonstrace naberou takové rozměry, jaké nabraly. Jsou to skuteční vandalové. Jsou to skuteční teroristé... A my chceme, aby byli potrestáni."





- Úřad generálního prokurátora vyzval k okamžitému zatčení Andersona Torrese, šéfa bezpečnosti hlavního města Brasília.





Americký prezident Joe Biden označil podle agentury Reuters poškození brazilského prezidentského paláce a Nejvyššího soudu za "pobuřující", poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan uvedl, že Biden "situaci pozorně sleduje"."Spojené státy odsuzují jakoukoli snahu o podkopání demokracie v Brazílii. Prezident Biden situaci pozorně sleduje a naše podpora brazilským demokratickým institucím je neochvějná. Brazilská demokracie se nenechá otřást násilím," řekl Sullivan.Podle brazilské televize bylo zatčeno již 150 lidí.