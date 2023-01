Británie odpálila vlastní raketu do vesmíru, avšak pokus selhal!

10. 1. 2023

Video: Letadlo Boeing 747-400 Cosmic Girl, které pod levým křídlem nese raketu LauncherOne, na letišti v Newquay.

Hrabství Cornwall se v pondělí večer připravovalo na historický start do vesmíru a panovala tam festivalová atmosféra

Po odpálení rakety z letícího Boeingu "ze záhadných důvodů" (?) systém ukončil misi předčasně





Na cornwallském letišti Newquay panovala v pondělí odpoledne festivalová atmosféra, když se na historický start rakety začalo sjíždět více než 2 000 fanoušků kosmonautiky.





Z cornwallského kosmodromu v pondělí večer startoval přestavěný Boeing 747, vyletěl do Atlantiku a odpáli raketu, která do vesmíru vynese devět družic.



Mise společnosti Virgin Orbit Start Me Up, byla prvním startem družic z britské půdy a byla označována za začátek nové vesmírné éry pro Spojené království.



Vstupenky na sledování startu letadla byly zájemci z řad veřejnosti rozprodány během několika hodin po jejich zveřejnění.



Vzhledem k tomu, že mise je pojmenována podle písně skupiny Rolling Stones, zdálo se příhodné, že akce měla atributy hudebního festivalu.



K dispozici byla velká obrazovka, která sledovala misi, a - základní prvek každého moderního festivalu - VIP sekce s koženými křesly. A také stan s tichou diskotékou, která slibovala, že užitečný způsob jak se zahřát.





Diváci viděli letadlo, které pilotuje Matthew Stannard, testovací pilot britského letectva, jak startuje z dráhy kosmodromu a letí nad mořem směrem k Irsku.



Přibližně hodinu po startu se raketa oddělila od letadla ve výšce 10 700 metrů.. Několik vteřin měla klesat, než se zapálila a vystřelila na jih, přičemž nabírala rychlost a výšku při průletu nad Portugalskem a Kanárskými ostrovy.





Mezi těmi, kdo mají satelity na palubě, jsou britské ministerstvo obrany, Ománský sultanát, americký Národní úřad pro průzkum a britské startupy včetně velšské společnosti Space Forge, která vyvíjí opakovaně použitelné satelity.







Mise však selhala, nepodařilo se dostat satelity na oběžnou dráhu.





