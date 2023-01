Protesty v Brazílii: Lula se zavázal, že potrestá "neofašisty" poté, co Bolsonarovi příznivci vtrhli do Kongresu

9. 1. 2023

čas čtení 6 minut





Prezident si prohlédl místo nepokojů a nařídil federální vládě, aby převzala kontrolu nad policií v hlavním městě Brasília, kde extremisté odmítají přijmout jeho prezidentství



Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva si prohlédl trosky svého prezidentského paláce poté, co během mimořádného dne politického násilí v hlavním městě Brasília se tisíce krajně pravicových extremistů dostaly do demokratických institucí v zemi při neúspěšném pokusu o svržení jeho týden staré vlády.



Hromadný útok příznivců exprezidenta Jaira Bolsonara byl ohromujícím narušením bezpečnosti, které bylo okamžitě přirovnáno k invazi stoupenců Donalda Trumpa do amerického Kapitolu 6. ledna 2021.

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva si prohlédl trosky svého prezidentského paláce poté, co během mimořádného dne politického násilí v hlavním městě Brasília se tisíce krajně pravicových extremistů dostaly do demokratických institucí v zemi při neúspěšném pokusu o svržení jeho týden staré vlády.Hromadný útok příznivců exprezidenta Jaira Bolsonara byl ohromujícím narušením bezpečnosti, které bylo okamžitě přirovnáno k invazi stoupenců Donalda Trumpa do amerického Kapitolu 6. ledna 2021.



Lula nebyl v době útoku v městě Brasília, ale pronesl rozzlobený projev, v němž z chaosu obvinil Bolsonara a slíbil, že "každý, kdo se na něm podílel, bude potrestán".



Lula označil účastníky útoků za "vandaly, neofašisty a fanatiky" a nařídil federální zásah v hlavním městě. Převedl policii pod kontrolu centrální vlády.



"To, čeho jsme svědky, je teroristický útok," prohlásil moderátor zpráv Erick Bang v televizní stanici GloboNews, když se zpráva o nepokojích rozšířila. "Do tří budov vtrhli teroristé, kteří chtějí provést převrat."



"Bylo to mnohem horší než to, co se stalo na americkém Kapitolu," řekl v neděli večer bývalý soudce nejvyššího soudu Marco Aurélio Mello listu O Globo poté, co policie v souvislosti s útokem zatkla nejméně 300 osob.



Šokující videozáznam ukázal, jak pro-Bolsonarovi militanti běží po rampě do Palácio do Planalto, do prezidentských kanceláří, jak se potulují po chodbách budovy a demolují nedaleký Nejvyšší soud, jehož okna byla rozbita.



Na videích zveřejněných na sociálních sítích bylo vidět, jak v budově Kongresu hoří. Nábytek byl rozbitý a poházený, v prezidentském paláci a u nejvyššího soudu byly údajně ukradeny předměty a na některých místech se zdálo, že kropicí zařízení zalévá místnosti.



"Vyhazují židle z oken," uvedla další zmatená komentátorka GloboNews Eliane Cantanhêdeová. "Ničí veřejné budovy."



Lula, levicový veterán, složil minulou neděli přísahu jako nový brazilský prezident při oslavách, kterých se zúčastnily statisíce Brazilců.



Tisíce probolsonarovských extremistů se však odmítají smířit s Lulovým těsným vítězstvím v říjnových volbách, poslední týdny tráví tábořením před armádními základnami po celé zemi a vyzývají k vojenskému převratu.



Bolsonaro, krajně pravicový bývalý armádní kapitán, jehož hlavním mezinárodním spojencem byl Trump, odletěl z Brazílie v předvečer Lulovy inaugurace. . Na nedělní události reagoval krátkou řadou příspěvků na sociálních sítích, v nichž obhajoval své výsledky ve vládě a zároveň uvedl, že invaze do veřejných budov překročila hranici.



"Pokojné demonstrace v rámci zákona jsou součástí demokracie," napsal na Twitteru. "Nicméně rabování a invaze do veřejných budov, jako se stalo dnes, stejně jako ty, které praktikovala levice v letech 2013 a 2017, jsou výjimkou z pravidla."



Bolsonaro však ničivý dav neodsoudil a místo toho se kritizoval Lulovo tvrzení, že je za to zodpovědný.





"Po celou dobu svého mandátu jsem se vždy držel čtyř linií ústavy, respektoval a bránil zákony, demokracii, transparentnost a naši posvátnou svobodu. Kromě toho odmítám nepodložená obvinění, která mi připisuje současný šéf brazilské exekutivy."

Dne 13. prosince se radikálové pokusili vtrhnout do sídla federální policie v Brasílii a při přesunu městem zapalovali autobusy a auta. Těsně před Vánocemi byl zatčen další extremistický Bolsonarův stoupenec, který se údajně přiznal ke spiknutí s cílem odpálit bombu na letišti v Brasílii a vyvolat tak nepokoje, které by mohly ospravedlnit vojenský převrat.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

300

Vojenská policie v městě Brasílie v neděli nápadně chyběla a davy se při pochodu ke třem složkám vlády setkaly jen s malým odporem.V neděli večer soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes nařídil, aby byl Ibaneis Rocha, probolsonarovský guvernér federálního distriktu, kde se Brasília nachází, na 90 dní odvolán z funkce, a to v rozhořčení, že úřady nedokázaly útoku zabránit.De Moraes napsal, že k útokům "mohlo dojít pouze se souhlasem, nebo dokonce přímým zapojením orgánů veřejné bezpečnosti a zpravodajských služeb".Lula prohlásil, že orgány činné v trestním řízení hlavního města prokázaly "nekompetentnost, zlou víru nebo zlý úmysl", a slíbil rychlá opatření.Ke konci odpoledne se zdálo, že úřady znovu získaly kontrolu nad některými budovami, a policie uvedla, že bylo zatčeno 300 osob. Televizní záběry ukazovaly desítky spoutaných a na zemi ležících lidí, na které dohlíželi strážci zákona.Lulova reakce přišla několik hodin poté, co dav podporující Bolsonara pochodoval 8 km od velitelství armády v Brasílii směrem k centru brazilské politiky, náměstí Tří mocností, kde sídlí nejvyšší soud, prezidentský palác a kongres.Bojovníci - mnozí z nich měli na sobě žlutozelenou brazilskou vlajku, která se stala symbolem Bolsonarova krajně pravicového hnutí - prorazili kolem 15. hodiny policejní linie a vtrhli na rampu vedoucí do budovy kongresu.Krátce poté sdílel další prominentní Lulův spojenec André Janones záběry, které ukazovaly desítky radikálů v areálu Palácio do Planalto, prezidentských kanceláří, kde se minulý týden konal inaugurační ceremoniál."Teroristé vtrhli do Planalto," napsal Janones na Twitteru.Pozorovatelé již několik měsíců varovali, že Bolsonarovi zastánci tvrdé linie by mohli zinscenovat jihoamerickou verzi invaze do Kapitolu v USA v naději, že zvrátí Lulovo vítězství. Během své bouřlivé čtyřleté vlády Bolsonaro opakovaně naznačoval, že by mohlo dojít k vojenskému převratu, a bojoval za podkopání mezinárodně respektovaného brazilského elektronického volebního systému.V týdnech předcházejících Lulově inauguraci 1. ledna se objevily dva jasné signály násilí, které mělo přijít.