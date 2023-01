Vzkaz Mléka z žaludku krávy™ Babišově Vodňanskému kuřeti

6. 1. 2023

Tento článek přímo navazuje na naše dva předchozí protibabišovské články z Britských listů zde a zde a bez jejich přečtení hrozí, že si Andreje zamilujete, což ale nevadí, jak se níže dočtete, už to s Andrejem není trestný čin… Milí malí žlutí parchanti, co pořád otravujete, že jste si v klecích snad ani nemohli roztáhnout křídla… Vy, NEVÍTE, co je to utrpení! Nám, kravičkám, Andrej přestal masírovat vemínka a pořád se nám teď pokouší narvat do krků a žaludků dlouhý gumový hadice (a kdyby jenom dlouhý a jenom gumový a jenom hadice…) Tak jako Andrej nedávno vynalezl, že my, krávy, tvoříme mléko v žaludku, což URČITĚ musíte vidět na YouTube (a věřte nám to, takového vskutku super-inteligenta vidíte jednou za život, a pokud je to současně kandidát na prezidenta, tak jednou za historií vesmiru…) Zde: https://youtu.be/ASbMqbIwMDU

Andrej už přišel i na to, že menším zvířátkům není nejlépe, když jsou celoživotně narvaná v malých klecích, viz. třeba zde , a jenom se děsíme, co se stane, až se Andrej zamyslí, kde vy malí drůbeží parchanti tvoříte vlastně vajicka…

No nebude to potom vono nakonec všechno v PR.ELI !!!

Ano, přesně tam!

Příroda je přece mocná čarodějka a Andrej zase mocné vědecké eso! Kuřata rostla v klecích a kravám roste mléko v žaludku.

(Toto je skutečně existující nevýdělečně vyráběný a v internetovém obchůdku www.barpe.cz prodávaný výrobek a jako jeden z tamních protibabišovských nevýdělečných produktů ho můžete mít s logem Vaší firmy a pro novináře je zdarma….)

Dělá to Andrej jen pro naše dobro? Nespouští Agrofert globální zoologickou změnu? Dochází k nějakému filtrování inteligence lidstva podle toho, kdo teď bude koho volit?

Nebo to nějak souvisí s nedávným zrušením trestnosti sodomie (opravdu nekecáme, už to není trestný čin…) a zamýšleným novým využitím Andrejových velkochovů? Ostří hoši od StB přece nejsou žádný bábovky!





Inu, nevíme, počkáme a uvidíme. Nebyl on nakonec náš Andrej nějak nedávno inkognito v Austrálii? Možná jste už slyšeli, že nejmenovaný nově objevený vědecký génius nyní vymyslel Australanům nové využití pro ovce…

Vlnu!!!

Tak ti ty estébácký konfidente přejeme hezké ráno a můžeš se už těšit na naše další články (možná nás ty tvy kamarádi neměli kdysi při výsleších tolik mlátit… každý den se nás sejde víc a víc!)

S úctou a přáním krásného večera pod svitem Planety Měsíce,

za iniciativu "Mléko z žaludku krávyTM www.AgroBlb.cz ",





Barbora Peitzová

(Texty otevřených dopisů a texty na www.agroblb.cz jsou kolektivním dílem celé iniciativy s dnešním přispěním externistky "bezocasého obojživelníka", tvůrcem grafiky (pokud není uvedeno jinak), majitelkou a provozovatelkou domén a výrobcem a prodejcem nevýdělečného produktu "Mléko z žaludku krávyTM"a nevýdělečných modelů politických triček s potiskem neziskově prodávaných na www.barpe.cz (ta za cenu 119 Kč) je fyzická osoba Barbora Peitzová, email AgroBlb@tiscali.cz).

P.S. Také nechcete za prezidenta spolupracovníka StB? Tak na to přestante nadávat v hospodě a pomozte nám. Jsme skupina starochů se špatnou zkušeností s StB, která se spontánně sešla, aby pomohla slečně Peitzové, jež se do Bureše statečně pustila nejprve uplně sama, stále častěji přezdívaní "Sněhurka a sedm starochů"… Potřebujeme hlavně grafiky (i amatéry), viz. http://www.agroblb.cz/grafici.htm a také se nám moc hodí tvůrci textů.





