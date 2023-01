Babiš je jako Lula, podle Martina Komárka ;-)

Soud neřekl, že je nevinný, pouze řekl, že soud, který ho soudil, nebyl soudem, který k tomu měl pravomoc (byl z jiného federativního státu), a soudce, který Lulu poslal do vězení, měl nezákonnou komunikaci a spolčil se s prokurátory (později se tento soudce stal ministrem spravedlnosti Lulovy nemesis, prezidenta Jaira Bolsonara). Nevinen Lula nebyl, kdežto šéf politické strany, bývalý komentátor Mladé fronty Dnes, který má dnes na starosti názorové stránky Deníku N, by byl odsouzen jen v případě, že je skutečně vinen.





Komárek, kterému jsem dal prostor v prvním časopise, který jsem řídil (Redhot), a kvůli němuž mě zesměšnil Karel Hvížďala v pořadu České televize Pohled z venku, protože jsem ho uvedl mezi komentátory, které jsem považoval za klíčové hráče českého zeitgeistu, byl asi příliš zaneprázdněn hrou na znalce vína, než aby se zabýval podrobnostmi, proč brazilský nejvyšší soud zrušil Lulovo uvěznění a rozsudek. Od českých novinářů starších generací samozřejmě neočekávám, že by své řemeslo brali vážně a pilně zkoumali, o čem mluví.





Aby mohl Komárek tento příklad seriózně použít, musel by se domnívat, že soudce, který soudí Babiše, má politické ambice a dohodu s Babišovými politickými nepřáteli, aby ho dostal do vězení a on nemohl kandidovat na prezidenta. Pokud Komárek nezohlední tuto a další podrobnosti Lulova případu, je jeho srovnání nejen špatné, ale i nečestné.





Pokud však chtěl Komárek říci, že Lula byl zvolen i poté, co byl ve vězení, pak mu uniká velmi důležitá věc: Lula je zdatný řečník (nepotřebuje Marka Prchala, aby z něj dělal falešnou osobu) a jeho prezidentské výsledky patří k nejúspěšnějším ve světové historii. Je to jako srovnávat citron s pomerančem.





Navíc česká kultura bere úřednictví vážně. Cokoli má razítko, podpis a je úřední, má to sílu a lidé to berou vážnějí. Zatímco Brazilci jsou vzdušní, nedbají na pravidla a jsou emotivní. Když hodím kočku do vody, není to stejné, jako kdybych hodil psa. Reagují zcela odlišně.





Ale v novinářském prostředí, kde Deník N považuje za etické mít za koordinátora svých názorových textů někoho, jehož názory musí být v souladu s jeho politickou stranou, co čekat?





Apropo, v době, kdy se Miloš Zeman chystá opustit prezidentský úřad a Babiš chce získat jeho křeslo, je třeba poznamenat, že Zeman měl často pravdu o (nízké) úrovni českých novinářů.