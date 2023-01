Nad dopisy občanů, neb Mň, mňmň, pf ňň

6. 1. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut

Vzpomněl jsem si na jednu scénku mistrů zábavy Šimka a Soboty s názvem „Nad dopisy diváků“. Nevím proč, ale našel jsem dost shodného se scénkou zvanou Novoroční projev vedoucího vládního kolotoče.



Nejprve ubohým občanům sdělí tragickým pohřebním hláskem, že jsme sebevědomí a suverénní, a pak tyto sebevědomé a suverénní občany pošle před úřad, kde mají žadonit o sociální dávky. Jako komediální scénka dobrý, jako projev předsedy ODS směšný, ale jako premiér České republiky velmi špatný až hrůzný. Plní hrdosti, sebevědomí a respektu se máme plazit jako bezpáteřní plazivci na sociální úřady.



Tam poníženě škemrat, aby k nízkému platu za měsíční tvrdou lopotu přidali nedobře placení úředníci alespoň trochu dobré, tvrdé, národní měny. Přihoďte pár tisícovek, abychom mohli život v této krásné, bohaté, respektované, suverénní, ekonomicky zdatné a na vysoké životní úrovni jako lidi i žít. A takto má podle Fialy a ODS vypadat hrdý český národ!



Komentovaný svéráz národního odchovu

Rozpad státu nebyl kvůli přání obyvatel Československa, byl kvůli narcistickým šéfům dvou hlavních politických krimi stran. Stačil jeden Klaus a jeden Mečiar a byla i přes nevůli občanů republika roztržena na dva díly. Byli a jsou si velmi podobní, stejně zhasínali až stejně zhasli lidem budoucnost. Zamotali právní prostředí tak dovedně, že se dodnes mnohé nepodařilo rozmotat. Koumáci všech politických vyznání se spojili a podojili stát jim svěřený.

Začínali jsme v roce 1993 jako zchudlá země, ve které bylo nutné ještě více přiškrtit světla práva a spravedlnosti, aby zloděj nebyl vidět, a když by i byl, tak aby nebyl. Nijak moc se doba nelišila od éry veksláků, kádrů, estébáků, zelinářů a řezníků. Suverénně, sebevědomě a s potutelným úsměvem pokračovali v započaté práci. Už nebudovali socialismus, už budovali kapitalismus s toutéž veksláckou vervou.

No nic, kradli, odkláněli, až bylo tuze zle i v dalekém Sarajevu. Utáhli opasky prázdným břichům a povolali do rajských zahrad nadějného soudružského kozla Miloša. Jedeme dál plnou parou vzad. Božským cílem bylo zvládnout přechod od oné chudé rozkradené země do náruče bohatých, demokratických, vyspělých a právních zemí. Meta byla velmi vzdálená a lákavá, ale bohužel. Nicméně zatli jsme zuby, zahryzli se jako Hoši stachanovci a semklí jako semklý národ jsme vybudovali ráj na zemi pro pár párů oligarchů.

Měli jsme možnost i šanci žít daleko lepší život, ale prostě se nepovedlo. Po 30 letech experimentu zbyl nám tady pro plně pracující Úřad pracovní, který vydává pro šťastné zaměstnance nutné sociální injekce, což jaksi dobrý život neznačí, ač nám všemi směry pravý opak signalizuje jeden podivný vedoucí pravicového konzervativního kolotoče.

Není náhoda, jak praví onen státnický státník, že jsme tam, kde jsme. Kvůli vám, nám jsme v těch bažinách odpadu, kvůli vaší, naší usilovné práci a zodpovědné píli. Nejde jen o ekonomické vymoženosti exekučního byznysu, umíme také držet při sobě jako mafiánské bratrstvo nerudného Klause Václava, máme srdce na pravém kmotřím místě, umíme podat pomocnou ruku při shánění bytů. Dokázali jsme našimi zákony z naší dílny udělat za pouhých 30 let jeden milion exekuovaných spoluobčanů a na druhý milion se už velmi těšíme. Měli jsme obrovské povodně, dokonce i tornáda a pomohli jsme? No pomohli přeci, tak držte huby! Ochota pomáhat na vlastní úkor utváří zásadní charakter našeho státu, aneb já platím daně a vy ostatní nemakačenkové táhněte někam.

Za těch 30 let jsme se radovali nad úspěchy vědců, sportovců, umělců, zlodějů, podvodníků a vrahů. Mnoho z nich se stalo součástí moderní historie. Mrázek, Krejčíř, Sokol, Bakala, Gottvald, Kočárník, Starka, Paroubek, Macek, Zeman, Blažek, Kožený, Klaus, Babiš, Gross, Křetínský, Tykač či Kelner. I tito jsou těmi, kdo spoluvytváří naši zpackanou národní hrdost. My všichni jsme součástí sebevědomé České republiky. Umíme se vychválit za solidaritu s ukrajinskými uprchlíky, ale neumíme ochránit děti před dětskými exekucemi. Jsme chváleni vedoucím za šetření energiemi. Šetříme z finanční nutnosti, ne z morálních důvodů. Nikdo přeci nechce poznat pravicovou exekuční meducínu, to raději do úmoru šetřit, šetřit a šetřit.



Pomáháme vynuceným spořením ekonomice a celé naší fosilní republice, abychom přečkali energetickou krizi s co největšími zisky pro české mlaskající distributory. Odpovědný, lidský a výsostně morální přístup, za který budoucí chudé generace pěkně poděkují.



Takové věci dělají z České republiky dobrou, sebevědomou a respektovanou díru uprostřed Evropy, kde by chtěl přeci každý žít. Věřte mi, našemu skvělému premiérovi, protože jsem půlrok proseděl na konferencích, jednáních a schůzkách, kde nás všichni chválili. Hlavně za podřízení burze v Lipsku nás finanční domy laskaly za ouškama. Všichni tam věděli, jak umíme mít nejvyšší ceny, jak umíme levně vyrobit energii a draho ji domácím prodat, jak umíme ničit domácí průmysl, věděli, jak umíme mít nejdražší potraviny, nájmy a služby. Věděli zkrátka, co představuje Česká republika a jak se umí macešsky chovat ke svým.

Prosadili jsme řadu konkrétních opatření, které nebudu konkrétně jmenovat, ale které nám nyní zcela konkrétně pomáhají zvládnout konkrétní krizi.

Fiala by rád připomenul jednu velmi důležitou věc. Jsme významná středně velká evropská banánová republika, jen si to musíme uvědomit. Kdo si to neuvědomí, ten bude anihilován. Podle toho musíme také vystupovat, uvažovat a jednat. Pokorně, přátelsky, ale sebevědomě.



Vybaveni radou moudrého premiéra zkusme požádat o platy, jako mají v Německu obyčejní pracující. To se pravicoví politici národu pokorně, přátelsky a sebevědomě vysmějí na plnou hubu. Jsme dobří, všichni nás chválí za předsednictví EU, což potěší. Domácí problémy nevadí, hlavně venku vypadat skvěle. To, co jsme dokázali (nezmínil se, co), jací jako národ jsme (opět neřekl, jací), nám dává jistotu, že máme šanci krize přežít. Bude to trvat, bude vás to stát hodně peněz a hodně sil.

Málo jsme se v minulosti věnovali bezpečnosti, armádě a neplnili požadavky NATO. To fakt ale není pravda, vždyť kolik kauz jsme dokázali udělat. Od CASA po Pandury to vždy teklo správným směrem. Teď urychleně dobře nakoupíme, za nejvíc a co nejméně. Pár letadel, tři tanky, dvě lodě a jednu vesmírnou stanici. A malou velkou domů. Podpoříme energeticky náročný zbrojní sektor, zvýšíme už tak plnou zaměstnanost, zvedneme sociální jistoty kořeněné českými báječnými hodnotami podprůměrných českých mezd. Nikdy nezvýšíme daně, ani kdyby byl nepřítel za humny.

Přebudujeme celý energetický systém. Nemůžeme si dovolit být jednostranně závislí na východních dodávkách, aby nás nemohli vydírat. Díky téže ODS jsme byli ovšem plně odkázáni na ruský diktát. Křetínského firmy opět dělají vše, aby plynovod z Polska, jako v roce 2017, nikdy nikam neplynul. Energetiku nelze změnit ze dne na den, to mohl udělat jen Ba Biš, ale ten spal a nemakal. Noví dodavatelé, nové způsoby, nové plynovody, ropovody, fotovody, větrovody a masovody. Hody hody do stále stejných kas a kasiček. Plynu je dost, každý občan si jej může pustit. Rozvíjíme jadernou energetiku. Tradičně už neřekl, kde, kdy a jak a za kolik. Konečně rušíme pravicové politické zábrany pro stavbu nových elektráren z obnovitelných zdrojů. Fakt jsme už to dál nemohli blokovat, sorry jako.

Někteří politici se vám snaží nalhat, že snížení cen lze udělat jednoduše. Není to pravda, vím, o čem mluvím. Volali po stropu na naftu, benzín, plyn a elektřinu. My jsme se jim vysmáli a pak jsme se Zajíčkem rychle alespoň ten strop na plyn a elektřinu udělali za pár hodin. Jednoduše, rychle je totiž naše heslo. Kdyby Fiala neměl Maďarsko, tak by byl zcela ztracen. Ztracený jako Babiš a Orbán, když se fotili v mileneckém antihomofobním objetí u antimigračního plotu. Bylo to lákavé, to řešení, ne to objetí, bylo to snadné, ale my vedeni skvělým premiérem, tedy skvělým mnou, jsme zvolili cestu pro české občany delší, náročnější, ale dražší a horší. A ty země, které strop stropily, teď mají problémy. Tedy to jedno Maďarsko, ten skvělý přítel ODS.

Pozor! Kdyby to náhodou nevyšlo, tak za to mohou experti, kteří nám špatně radili, když však naše věc vyjde, tak víte, kdo jsem, jak se jmenuji a za jakou stranu do vás kopu. Opatření na boj s inflací snad už tento rok nebo příští nebo nějaký další rok musí zabrat. Přísahám na hlavu Stanjurovu!

Chci vám slíbit, že se bude vláda fakt snažit. Dál budeme podporovat domácnosti a firmy, nedopustíme víc než tisícovku kolapsů rodin a 100 firem do prachu krachu denně. Válečnou daň jsme tak zbabrali, že se oligarchové potají řehtají od ucha k uchu. Peníze na plošný strop a na adresnou pomoc si prostě někde půjčíme. Prosím o klíííd!

Fiala by si moc přál, aby byly ceny nízké, ale nejde to. Nejde to, protože si jako věčně zchudlý stát víc dovolit nemůžeme. Víc už nám fakt česká fosilní smetánka nepustí. Je to pro mnoho domácností náročné, ale prostě mají smůlu. Vládne ruka oligarchova a s tím se nedá nic dělat. Stát vám nepomůže, ale slibuji, že je připraven pomoci.



Vždy připraven, soudruhu vedoucí. Neprožíváme lehké časy, přesto není důvod ztrácet naději a nedívat se do budoucna s pozitivním nadšením. Není žádné jednoduché řešení, magické myšlení nepomůže, nepotřebujeme občanskou netrpělivost a už vůbec naše populistická hesla. Cestou jsou promyšlená systematická politická mámení. Každodenní pilná drobná práce, jasné a správné cíle, protože takto projdeme krizí jako nůž margarínem. Pak budeme silnější, odolnější, bezpečnější a prosperující, ač tací vlastně už jsme, jak jsem říkal v úvodu. Sdělil vám jsem to vše, abyste věděli a abyste byli mnou okouzleni, prostoupeni odvahou a nadějí u sociálního okýnka na úřadě. Tak, jak jste vydrželi, vy pitomé české ovce, všechny ty dlouhé roky, co jsme vám příkladně rozjebávali váš stát přímo pod vaším netečným čumákem.

Přeji vám (smích) šťastný nový rok v dluzích a exekucích, hezké chvíle v mrazu, tmě, s prázdným břichem, hodně pozitivních zážitků v azylových domech, příkopech a pro ty šťastnější jen krátké fronty u potravinových bank. Spěte dál sladce nerušíce nás při vládě nad vámi. A teď už jděte do prdele, váš premiér Fiala.

Haraším Petr Orlau

Nelítostným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

