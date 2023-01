Krize anglosaských států: Podobně jako v USA, i Británie je ohrožena "permanentní revolucí" populistických pravičáků

8. 1. 2023

čas čtení 5 minut

Toryové varují Rishiho Sunaka: Tohle je klid před bouří. Chtějí porušovat zákony o uprchlících a realizovat extremní verzi brexitu



Zatímco se premiér snaží přejít od "věčné krize", rozrušení bývalí ministři slibují velké problémy do budoucna





Vysoce postavení toryové varují Rishiho Sunaka, že si užívá "klidu před bouří". Jeho vlastní konzervativní poslanci již spřádají plány, jak se s ním vypořádat kvůli imigraci a okleštěnému plánu na zajištění "brexitových svobod".



Premiér se v sobotu snažil ukázat své odhodlání zmírnit děsivou krizi v britském státním zdravotnictví - jeden z pěti slibů, které dal ve svém novoročním projevu - uspořádáním summitu s představiteli zdravotnictví. Na "fóru pro obnovu zdravotnictví " se diskutovalo o zpožděních při propouštění lidí z nemocnic, nefunkčnosti sociální péče, krizi na pohotovosti a čekacích listinách. Sunak účastníkům řekl, že k řešení problémů bude zapotřebí "odvahy a radikalismu". Vysoce postavení toryové varují Rishiho Sunaka, že si užívá "klidu před bouří". Jeho vlastní konzervativní poslanci již spřádají plány, jak se s ním vypořádat kvůli imigraci a okleštěnému plánu na zajištění "brexitových svobod".





Britské zdravotnictví má jednoduchý problém, který vláda prostě neřeší: V Británii nefunguje systém sociální péče. Nemocnice jsou zahlceny uzdravenými důchodci, které nelze propustit do domácího ošetřování, protože chybějí sociální pracovníci, kteří by z nemocnice propuštěné důchodce dvakrát či třikrát denně doma navštívili a obstarali by pro ně péči. Existující sociální služba je tak špatně placena, že lidé vydělávají daleko více jako kasírky v supermarketu, proto ze sociální péče houfně odcházejí, Vláda prostě musí výrazně zvýšit platy sociálních pracovníků a naverbovat jich tisíce, jinak vážný kolaps britského zdravotnictví bude pokračovat. V současnosti lidé čekají na pohotovosti v nemocnicích i několik dní, sanitky nejsou schopny vykládat dovezené pacienty, protože není kam je dát.



Zatímco se však jeho tým pokouší obnovit relativní politický klid, premiér je pravicovou částí své strany veřejně varován, že jeho autorita se opírá o závazek odstranit do konce roku většinu zákonů odvozených od EU - očekává se, že Horní sněmovna tento plán zablokuje jako šílený. Jde mimo jiné o likvidaci základních zaměstnaneckých práv, jako je například právo na placenou dovolenou. Jiní ultrakonzervativci chtějí zavést nové zákony, které budou v příkrém rozporu s mezinárodním právem - chtějí totiž zabránit příchodu uprchlíků do Británie v malých člunech. Někteří z nich přímo usilují o porušení ustanovení Evropského soudu pro lidská práva. (Ten nemá nic společného s Evropskou unií.)







"Sunak musí riskovat, ale nemá to v povaze a má ministra financí, který se riziku vyhýbá," řekl jeden z bývalých ministrů.

Poslanci toryů se stále více obávají, že podpora poroste podpora tzv. Reform Party, což je nová verze probrexitérské strany. Chtějí proto bojovat za absolutní odstranění všech zákonů Evropské unie z britského zákonodárství.





Všeobecné volby se bohužel mají v Británii konat až v roce 2024. Mezitím se volební podpora Konzervativní strany absolutně propadla, ovšem labouristů Keir Starmer je nesmírně centristický a jeho program se od Sunakova v podstatě nelíší. I Starmer chce prosazovat brexit a i labouristé se stavějí velmi skepticky k stávkovým požadavkům drsně chudnoucích státních zaměstnanců ve zdravotnictví, na železnici, na poště či ve školství.



Velkou část nárůstu úspor a investic díky vyšším příjmům z úrokových sazeb v příštím roce poplyne do 5 % nejbohatších domácností, jejichž příjmy v tomto a příštím roce vzrostou o 4 % - i když ostatní země zchudne. Hodnota jejich majetku včetně domů však může klesnout.









Na pondělí Sunak také pozval odbory k jednání s vládními úřady o mzdovém vyrovnání na příští rok, protože bojuje za ukončení probíhajících stávek v ve zdravotnictví, na železnici a v poštovních službách, které představují největší vlnu protestních akcí za poslední desetiletí.Blízcí spojenci bývalých premiérů Borise Johnsona a Liz Trussové patří k těm, kteří již nyní agitují za Sunakovo směřování, přičemž někteří z nich v soukromí varují, že musí do jara prokázat výrazný pokrok směrem k ultrapravici, aby se vyhnul novému výbuchu vnitřních sporů, které konzervativci otřásly v loňském roce.Labouristé i konzervativci povedou volební kampaň v době, kdy mnoho domácností chudne a rozevírá se propast mezi těmi s nejvyššími a nejnižšími příjmy - tato dynamika pravděpodobně vyvolá tlak na Keira Starmera i na Sunaka, aby zvýšili daně nejbohatším občanům.Rychle rostoucí úrokové sazby znamenají, že příjmy domácností s hypotékou se do příštího pravděpodobného termínu voleb za dva roky propadnou o 12 %, zatímco příjmy 5 % nejbohatších domácností ve skutečnosti vzrostou.Navzdory předpovědím o poklesu inflace ukazuje nový výzkum životních nákladů, který v pondělí zveřejnil thinktank Resolution Foundation, dopad zvýšení úrokových sazeb z 0,25 % v lednu na 3,5 % v prosinci. V současné době se očekává, že v říjnu 2023 dosáhne inflace svého vrcholu na úrovni 4,6 %, což způsobí, že mnozí zůstanou v době blížících se voleb v krizi životních nákladů. Průměrná domácnost hypotéčního dlužníka v této situaci čelí zvýšení nákladů na hypotéku o 3 000 liber (cca 90 000 Kč) ročně. Jejich typické příjmy se v letech 2021-22 až 2023-24 sníží o 12 %.