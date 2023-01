Facebook prohrál soud kvůli personalizovaným reklamám s Evropskou unií

5. 1. 2023

čas čtení 4 minuty





Obchodní model impéria Meta Marka Zuckerberga, jehož součástí je i Facebook, je ochromen rozhodnutím, že jeho právní zdůvodnění cílení personalizovaných reklam na uživatele porušuje zákony EU o ochraně osobních údajů.



Tento krok zřejmě donutí majitele Facebooku a Instagramu, aby žádal uživatele o výslovný souhlas s využíváním jejich osobních údajů pro cílené reklamy. Obchodní model impéria Meta Marka Zuckerberga, jehož součástí je i Facebook, je ochromen rozhodnutím, že jeho právní zdůvodnění cílení personalizovaných reklam na uživatele porušuje zákony EU o ochraně osobních údajů.Tento krok zřejmě donutí majitele Facebooku a Instagramu, aby žádal uživatele o výslovný souhlas s využíváním jejich osobních údajů pro cílené reklamy.





Irská komise pro ochranu údajů (DPC) uložila společnosti Meta pokutu v celkové výši 390 milionů eur poté, co orgán EU pro ochranu údajů odmítl argument společnosti, že uživatelé souhlasí se zasíláním reklam na základě svých osobních údajů, když s jejími platformami sociálních médií uzavírají "smlouvu" prostřednictvím podmínek, které podepisují.



Základní součástí obchodního modelu společností Facebook a Instagram je sestavování osobních profilů uživatelů na základě jejich online aktivit, což inzerentům umožňuje cílit na lidi na základě údajů, jako jsou jejich záliby, spotřebitelské chování a postavení.



DPC původně podpořil právní argument společnosti Meta, že "smluvní" přístup není v rozporu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), ale ve středu uvedl, že se musí řídit závaznými doporučeními Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) bloku.



DPC, který má regulační pravomoc nad Metou, protože základna společnosti v EU se nachází v Dublinu, však dodal, že usiluje o soudní rozhodnutí proti dalšímu požadavku EDPB, aby prošetřil všechny operace Facebooku a Instagramu v oblasti zpracování údajů.



Skupina Noyb, která se zabývá ochranou soukromí a která toto rozhodnutí vyvolala poté, co podala stížnosti na společnost Meta, uvedla, že výsledek je "obrovskou" finanční ranou pro společnost, která se v roce 2021 spoléhala na reklamu, jež tvořila 98 % jejího obratu ve výši 118 miliard dolarů. Max Schrems, čestný předseda společnosti Noyb, uvedl, že uživatelé Facebooku a Instagramu v EU budou nyní muset být vždy předem dotázáni, zda chtějí, aby jejich osobní údaje byly využívány pro reklamu.



"Je to obrovská rána pro zisky společnosti Meta v EU," řekl. "Lidé musejí být nyní dotazováni, zda chtějí, aby jejich údaje byly využívány pro reklamy, nebo ne. Musí mít možnost volby 'ano nebo ne' a mohou kdykoli změnit názor. Toto rozhodnutí také zajišťuje rovné podmínky pro ostatní inzerenty, kteří rovněž musejí od uživatelů získat souhlas k používání jejich osobních údajů."



Komise pro ochranu osobních údajů dala společnosti Meta tři měsíce na to, aby uvedla své operace zpracování údajů do souladu s rozhodnutím, kterým byla společnosti Facebook uložena pokuta ve výši 210 milionů eur za porušení GDPR a společnosti Instagram ve výši 180 milionů eur. Podrobnosti o tom, jak by měla společnost Meta rozhodnutí splnit, neuvedla.



Společnost Meta ve svém prohlášení uvedla, že se proti rozhodnutí odvolá a že je "nesprávné", že po oznámení DPC již nelze nabízet personalizované reklamy bez souhlasu uživatelů.



"Tato rozhodnutí nebrání cílené nebo personalizované reklamě na naší platformě," uvedla společnost Meta. "Rozhodnutí se týkají pouze toho, jaký právní základ společnost Meta používá při nabízení určité reklamy. Inzerenti mohou i nadále využívat naše platformy k oslovování potenciálních zákazníků, rozvoji svého podnikání a vytváření nových trhů."



Obchodní model společnosti Meta založený na reklamě je již pod tlakem poté, co společnost Apple zavedla změnu ochrany osobních údajů, která vyžaduje, aby vývojáři aplikací žádali uživatele o povolení sledovat jejich online aktivity, aby jim mohli zobrazovat personalizované reklamy.





Akcie společnosti Meta se v říjnu loňského roku propadly po chmurné zprávě o výsledcích, v níž společnost upozornila na zpomalení reklamy. Společnost se také snaží přesvědčit investory o své mnohamiliardové investici do metaverza, konceptu, v němž se fyzický a digitální svět propojuje prostřednictvím virtuální a rozšířené reality.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0