Zemřel Jan Neoral, starosta obec Trokavec, který se postavil americkému radaru

5. 1. 2023 / Jan Májíček

čas čtení 2 minuty

V neděli 1. prosince zemřel ve svých osmdesáti letech bývalý starosta obce Trokavec, člen Ligy starostů proti radaru a zastupitel Plzeňského kraje, Jan Neoral.

Musím se přiznat, že jsme se s Honzou Neoralem dlouho neviděli. Vlastně od doby, kdy jsme vybojovali to, že v brdských lesích žádná základna není a to je už více jak 10 let. Přesto mě zpráva o jeho smrti zasáhla a okamžitě vyvolala vzpomínky, nejen na onu dobu, ale také na Honzu a jeho sveřepý zápas, která jsme spolu s mnoha dalšími lidmi vedli.