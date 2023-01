Danuše Nerudová a podezření z podpory fosilního barona Pavla Tykače

Proč Danuši Nerudovou podporují představitelé pražské TOP 09 a vazby na Tykače

5. 1. 2023 / Jan Čulík











Investor Jan Barta položil na Twitteru dotaz Danuši Nerudové ohledně jejích vazeb na českého fosilního podnikatele Pavla Tykače. Doposud na tento dotaz, v němž se ptá na možnou finanční podporu mimo transparentní účet prezidentské kandidátky, nedostal odpověď. Pokud by se prokázaly vazby Nerudové na Tykače a jeho finanční podporou kampaně, byla by to další významná trhlina v mediálním obrazu prezidentské kandidátky, která se snaží budit dojem na budoucnost - a tedy udržitelnost - orientovaného člověka.