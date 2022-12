Po půlhodinovém rozhovoru s Putinem Lula říká, že může být mírovým zprostředkovatelem s Ukrajinou

21. 12. 2022 / Fabiano Golgo

Ruský prezident Vladimír Putin strávil 30 minut rozhovorem s nově zvoleným brazilským prezidentem Lulou. Kromě obvyklých diplomatických slov se oba pustili do něčeho, co by mohlo být nabídkou pro Lulu, aby se pokusil zprostředkovat jednání s Ukrajinou a obešel přitom Spojené státy.