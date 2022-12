Stane se z ukrajinského konfliktu další nekonečná válka?

22. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Za posledních 30 a více let jsem informoval o nejméně tuctu válek na Blízkém východě a v severní Africe, které mají několik společných rysů. Za prvé, moderní války málokdy končí, a proto se lidé v těchto válkou zničených zemích, kteří nevidí konec konfliktu, rozhodnou opustit zemi a stát se uprchlíky, z nichž většina míří do střední a západní Evropy.

Uprchlíci, kteří jsou zpočátku vřele přijímáni jako oběti tyranie, se mohou nenáviděnými. To se stalo pěti milionům Syřanů, kteří po roce 2011 uprchli do Turecka a milion do Libanonu. Války v Somálsku a Jemenu nejenže nemají konce, ale ještě se stupňují, píše Patrick Cockburn.

Stane se ukrajinský konflikt další z těchto neutuchajících válek? Těžko si představit, proč by neměl, protože ani Moskva, ani Kyjev pravděpodobně nedospějí k rozhodující vítězství, ale stále doufají, že si na bojišti zlepší své politické a diplomatické postavení. Rusové používají přesně naváděné rakety a bezpilotní letouny k ničení ukrajinské infrastruktury a Ukrajinci začínají opětovat palbu raketami na zdánlivě vojenské cíle.



Zásadní otázkou je, zda je postupné ničení ukrajinské elektrovýrobní a přenosové soustavy nezastavitelné, ať už na ni mocnosti NATO vyšlou jakkoli mnoho protiletadlových raket.

Pokud se nepodaří raketovou palbu zachytit, pak můžeme očekávat další velký exodus uprchlíků z Ukrajiny do zbytku Evropy, kteří nebudou mít důvod se vracet. Za prvních devět měsíců letošního roku požádalo o dočasnou ochranu v EU přibližně 4,4 milionu Ukrajinců. Jen Polsko jich přijalo 1,3 milionu. Únava z migrace je patrná a pravděpodobně bude narůstat. Z nelibosti nad přílivem migrantů budou těžit pravicové skupiny, stejně jako tomu bylo v případě přílivu Syřanů v letech 2015-2016.

Celý článek v angličtině ZDE

0