Proč v Číně věnují tolik pozornosti krachu SSSR a jeho komunistické strany

21. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Když Rusové mluví o roce 1991, zaměřují se na způsoby, jak nacionalismus zničil SSSR. Ale když to dělají Číňané, zaměřují se na způsoby, kterými sovětská komunistická strana ideologicky a prakticky oslabila - a docházejí k závěru, že Peking nikdy nesmí dopustit, aby se to opakovalo, napsal sinolog Ivan Zujenko.

Číňané často hledali v Moskvě, co funguje, a v případě roku 1991 se zaměřili téměř výhradně na to, co se stalo KSSS.

Kolaps SSSR dal Číňanům podnět k zamyšlení, ale ne tolik o osudu samotného svazu. Bez nadsázky lze říci, že jejich analýza toho, co se stalo v SSSR, formovala vývoj v Číně a varoval je před jakýmikoli "unáhlenými" politickými reformami nebo oslabením stranického vedení státu a armády.

Pro čínské pozorovatele to hlavní, co se v roce 1991 stalo, nebyl kolaps obrovského státu, ale ztráta moci komunistické strany. Toto hodnocení přišlo po počáteční fázi šoku a hledání nepřátel a vedlo Číňany k tomu, aby zaujali širší přístup, než jaký mají mnozí Rusové.

Primární vysvětlení rozpadu SSSR, tvrdí Číňané, je spojeno s oslabením strany, včetně korupce, která zachvátila všechny sféry života, izolací stranické elity od obyčejných lidí, konzumerismem a také byrokratickým přístupem stranických ideologů a agitátorů.

Číňané opět na rozdíl od mnoha Rusů tvrdí, že sovětská ekonomika měla být reformována, jak se o to pokusil Gorbačov, ale že Moskva tento úkol přijala příliš pozdě, a v důsledku toho byla nucena se o to pokusit v období rostoucího napětí s USA, Západem a v podmínkách silného informačního tlaku zevnitř.

Vzhledem k tomu, že Západ nyní považuje Čínu za svého hlavního konkurenta, mnozí v Pekingu věří, že studium toho, co se stalo se SSSR, má zvláštní význam.

Lze říci, že v čínském diskurzu je myšlenka o kolapsu KSSS a rozpadu SSSR – a jmenovitě v tomto pořadí! – považována za důležitou lekci pro Čínskou lidovou republiku. Reformy musejí být provedeny včas, ale nikdy nesmí zahrnovat oslabení stranické kontroly nebo její ideologie.

