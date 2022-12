Taliban: "Ženy se nebudou prostituovat prostřednictvím vzdělávání. Žena je majetek muže a musí muži sloužit"

23. 12. 2022

čas čtení < 1 minuta

Ministr školství Talibanu oznámil, že důvod pro zákaz univerzitního vzdělávání pro ženy je:

"Islám nedovoluje ženám účastnit se na prostituci jménem vzdělávání. Žena je majetek muže a musí mu sloužit, ne se vzdělávat."

Četné muslimské země na Blízkém východě proti zákazu vzdělávání žen v Afghánistánu ostře protestovaly.



The Taliban Minister for Education has stated that the reason for banning women from going to university in Afghanistan is that —



“Islam does not allow women to engage in prostitution in the name of education. A woman is a man’s property & must serve him, not get educated” pic.twitter.com/AvW2zkPoGy