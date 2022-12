Rusko už dost dlouho straší eskalací

Téměř deset měsíců po úplné ruské invazi životně důležitá bitva o budoucnost Ukrajiny neprobíhá v první bojové linii, napsal Keir Giles. Téměř deset měsíců po úplné ruské invazi životně důležitá bitva o budoucnost Ukrajiny neprobíhá v první bojové linii,

Místo toho jde o ochranu civilního obyvatelstva před ruským bezpilotním a raketovým tažením proti kritické civilní infrastruktuře – tažením určeným k ukončení ukrajinského odporu tím, že se země stane neobyvatelnou.

V této fázi konfliktu Kyjiv nejvíce potřebuje protivzdušnou a protiraketovou obranu. A oznámené plány USA dodat Ukrajině pokročilý systém protiraketové obrany Patriot jsou základním prvkem pro udržení Kyjiva v boji.

Rusko a jeho podporovatelé po celém světě to samozřejmě budou prezentovat jako masivní a nebezpečnou eskalaci. To je nesmysl, ale je to vysoce efektivní nesmysl.

Hra na eskalaci

Již dlouho před únorovou invazí stačily hrozivé, ale vágní hrozby Ruska blíže nespecifikovanými, ale alarmujícími reakcemi, aby posloužily jako masivní brzda západní podpory Ukrajině.

A téměř rok poté byly západní mocnosti opatrné, aby nedaly ukrajinským ozbrojeným silám zbraně, které by mohly ohrozit samotné Rusko.

Západ si tak pohrál s předstíráním Kremlu, že není ve válce, pouze vede "zvláštní vojenskou operaci". Ve skutečnosti to ochránilo Rusko před následky jeho vlastní agrese.

Ve skutečnosti bylo opakování příběhu, že jakákoliv z široké škály událostí, které by se Rusku nelíbily, zajistí "zaručenou eskalaci do 3. světové války", vysoce účinné při formování chování USA a Západu.

Zejména USA prožívaly cestu vpřed prostřednictvím postupného zvyšování schopností zbraní dodávaných na Ukrajinu, ostražité v každé fázi ohledně předpokládaných "červených čar" Ruska – ale v každém případě zjistily, že se červené čáry vypařují a všechny ruské hrozby jsou bouřemi ve sklenici vody.

Ale Rusko to bude dělat dál, protože to funguje. A americký prezident Joe Biden a další západní lídři důsledně ujišťují Rusko, že to funguje, tím, že se výslovně odvolávají na strach z eskalace – přesně ten strach, který chce Rusko rozdmýchat.

Nejúčinnějším ruským nástrojem odstrašování zůstávají jaderné hrozby. Nevázané řeči Ruska o použití jaderných zbraní v poslední době trochu utichly, ale deset nebo více let přinášení poselství o nevyhnutelné jaderné reakci, pokud bude Rusko zahnáno do kouta nebo poníženo, již mělo svůj účinek.

Ruské snahy o odstrašení nadále přinášejí úspěch v podobě argumentů pro příměří jako lepší výsledek než ukrajinské vítězství – na základě strachu z následků ruské porážky.

Limity systému Patriot

Systém Patriot – pokročilá protivzdušná obrana dlouhého dosahu, která je vysoce účinná při ničení raket – nabízí nesmírně drahé prostředky k obraně velmi omezeného počtu cílů vysoké hodnoty. Není to však ani úplné řešení ukrajinského problému protivzdušné obrany, ani rychlé řešení s nejbližším možným datem nasazení na Ukrajině odhadovaným na únor 2023.

Nesplňuje okamžité potřeby Ukrajiny na rozptýlenou obranu ve velkém počtu, aby čelila širokému spektru vzdušných a raketových hrozeb z Ruska. Ale očekávané rozhodnutí USA dodat systém může být namísto toho preventivní reakcí na možnou nově vznikající hrozbu – přílet íránských balistických raket, které ještě více zintenzívní ruskou ničivou kampaň.

Mezitím bude Rusko pokračovat v hledání zdrojů náhradních zbraní, aby někde vyštrachalo přepracované nebo upravené rakety, které by mohlo odpálit na Ukrajinu. A Írán nemusí být jedinou zemí ochotnou v budoucnu zásobovat Rusko.

Ale všechny tyto zbraně jsou účinné při pohlcování omezené ukrajinské protivzdušné obrany stejným způsobem, jako když Rusko vrhlo na frontu nevycvičené vojáky, aby pohltili kulky a granáty. V závodě o opotřebování je systém Patriot jen nejschopnějším (a neúměrně dražším) protiopatřením, které by Rusko mohlo potenciálně vyčerpat pomocí mnohem méně technicky vyspělých a levnějších prostředků.

Změna podmínek konfliktu

Dodat Ukrajině špičkové schopnosti, jako je systém protiraketové obrany Patriot, je však solidní známkou závazku ze strany USA – a je dalším krokem k tomu, aby USA neustále překonávaly úspěšné snahy Ruska odradit je od pomoci Ukrajině.

Zvyšující se podpora protivzdušné obrany a podpora životně důležité civilní infrastruktury Ukrajiny však řeší symptomy problému, nikoli jeho příčinu. Reagovat pouze tímto způsobem znamená hrát ruskou hru podle ruských pravidel a říkat Moskvě, že Západ považuje způsob válčení za přijatelný.

Sankce nestačily na to, aby otřásly ruským odhodláním obnovit své impérium na úkor mírumilovných sousedních států. Namísto pokračování ve zřizování dalších cílů, které by Rusko mohlo zničit, by další západní podporovatelé USA a Ukrajiny měli změnit podmínky konfliktu. Mezinárodní společenství musí udělat víc, než jen tolerovat holou ruskou agresi a barbarství, s nimiž vede svou válku za koloniální znovudobytí. Již dávno je načase mnohem přímější zásah.

Je načase, aby Západ řekl Rusku, že pokud bude pokračovat touto cestou, jeho fantazie o nepřátelském Západě usilujícím o svržení Putina se stane skutečností. Rusko by také těžko mohlo tvrdit, že to byla eskalace, když světu i sobě dlouho říkalo, že už je ve válce se Západem.

Je těžké si představit, že by jakékoli jiné zemi svět dovolil vést takové tažení, jaké vede Rusko na Ukrajině (a před ní v Sýrii); ještě méně s otevřenou agendou vyhlazení ukrajinského lidu.

A přesto ruské veto v Radě bezpečnosti OSN a strach, který Moskva vyvolala prostřednictvím jaderné propagandy, jí daly svobodu chovat se, jak si přeje, bez obav z vměšování ze strany globální komunity přihlížející buď s ambivalencí, nebo v bezmocné paralýze.

To je katastrofální příklad pro ostatní agresivní mocnosti po celém světě. Říká se tím, že držení jaderných zbraní vám umožňuje vést genocidní ničivé války proti sousedům, protože jiné státy nebudou zasahovat.

Pokud to není poselství, o němž USA a Západ chtějí, aby obdržely ostatní agresorské státy po celém světě, pak by po dodání Patriotů měly následovat mnohem přímější a asertivnější prostředky k odrazování Moskvy.

Zdroj v angličtině: ZDE

