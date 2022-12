Rusko jako projekt degenerace

23. 12. 2022

Výzva Alexandra Dugina k vyřešení ruských demografických problémů radikální demodernizací země by byla jejím koncem. Neexistuje jediný příklad demodernizace bez úplného zničení země a společenského řádu, píše blogger El Murid. Výzva Alexandra Dugina k vyřešení ruských demografických problémů radikální demodernizací země by byla jejím koncem. Neexistuje jediný příklad demodernizace bez úplného zničení země a společenského řádu,

A slova neoeurasianisty by mohla být odmítnuta jako špatný vtip nebýt skutečnosti, že Dugin je již dlouho zdrojem putinistických myšlenek - a že vůdce Kremlu pravděpodobně tuto myšlenku využije k podpoření domněnky, že degradace, kterou Rusko nyní prochází, není nekontrolovaná, ale výsledkem oficiální politiky.

Rozvoj společnosti není zárukou, že bude úspěšná, nicméně pohyb opačným směrem je vždy ekvivalentní smrti. A to, co Dugin takto navrhuje, je zničení Ruska, jeho vypálení do základů a pokrytí asfaltem. Něco se pak může objevit v budoucnu, ale nebude to už mít žádný vztah k Rusku.

Demodernizace společenského řádu je jeho vraždou. Neexistují žádné jiné možné výklady takových výzev. A vůbec, všechny ty řeči o násilném obnovení vazeb, které je spojují, jsou přímou výzvou ke zničení země a jejího lidu, jakkoli se někteří budou snažit naznačit opak.

Tradice je základem. Ale aby mohli žít lidským způsobem, normální lidé staví stěny a střechu a instalují pohodlí. Navrhovat, aby se vrátili k životu na holé betonové podlaze, je nejen směšné, ale přímo ohrožuje přežití národa.

V historii neexistuje jediný příklad úspěšného projektu degradace. Vždy to končí úplným rozpadem společenského řádu, jeho kolapsem a zánikem. Ti, kteří přijdou později, možná postaví několik muzeí, kde vystaví sto lebek nalezených v troskách. To je to, co navrhuje Dugin.

Co však činí jeho slova obzvláště nebezpečnými je to, že mohou naplnit propagandistickou potřebu Kremlu. V současné době kremelský vůdce dohlíží na degradaci Ruska, ale nekontroluje ji. Na základě Duginových slov se Putin může pokusit naznačit, že to, co se děje, probíhá podle plánu.

To může některé lidi občas zmást, ale konec pro Rusko bude v podstatě stejný.

