Rusko: Ministr Šojgu oznámil nábor dalších 350 000 vojáků

23. 12. 2022

Počty ruských ozbrojených sil se musí navýšit na 1,5 milionu osob, řekl ve středu v kolegiu ministerstva obrany šéf rezortu Sergej Šojgu. Počty ruských ozbrojených sil se musí navýšit na 1,5 milionu osob, řekl ve středu v kolegiu ministerstva obrany šéf rezortu Sergej Šojgu.

Dodatečné odvody do armády jsou podle něj potřeba "pro zaručení řešení úkolů k zajištění vojenské bezpečnosti Ruské federace".

V současné době má ruská armáda 1,01 milionu vojáků a od 1. ledna by měla být rozšířena na 1,15 milionu v souladu s dekretem, který prezident Vladimir Putin podepsal na konci srpna.

Nový nábor do armády tak bude činit asi 350 tisíc lidí. 695 tisíc vojáků ze zvýšeného počtu ozbrojených sil by přitom podle Šojgu mělo být smluvními vojáky (kontraktniky).

Ministerstvo obrany potřebuje další síly v souvislosti s "přáním NATO vybudovat vojenský potenciál v blízkosti ruských hranic" a také začlenit do svých řad Švédsko a Finsko, řekl Šojgu. "K vytvoření vhodného seskupení vojsk na severozápadě Ruska jsou nutná odvetná opatření," vysvětlil ministr s tím, že expanze severoatlantické aliance na východ je pro Rusko "hrozbou".

Kromě toho by v Chersonské a Záporožské oblasti a také v pobřežních jednotkách námořnictva mělo být provedeno vytvoření nových a reorganizace stávajících vojenských formací, řekl Šojgu.

Pro vytvoření dělostřelecké zálohy ve strategických směrech má být zformováno 5 dělostřeleckých divizí ve vojenských okruzích a velkokapacitní dělostřelecké brigády, dále 3 velitelství leteckých divizí, 8 pluků bombardovacího letectva, 1 pluk stíhacího letectva, 6 armádních leteckých brigád.

Věková hranice pro odvod do armády by se podle ministra měla zvýšit na 30 let a spodní laťka by se měla zvednout z 18 na 21 let. Ministerstvo obrany zároveň hodlá legalizovat praxi povolávání do služby "za jediný den". Taková příležitost by měla být poskytnuta "na žádost občanů" řekl Šojgu.

Koncem září zahájená mobilizace, která umožnila odvést do armády 320 000 lidí včetně "dobrovolníků", proběhla s obtížemi, uvedl: "Samotný systém mobilizační přípravy nebyl plně přizpůsoben novým ekonomickým poměrům."

Přesto se podařilo "zvýšit" bojové schopnosti vojáků a boje se zintenzivnily, řekl Šojgu. Vojska podle něj "osvobodila území 5x větší, než které do 24. února obsadila Luganská a Doněcká lidová republika".

Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že "souhlasí" s Šojguovými návrhy na strukturální transformaci ozbrojených sil. "Po diskusích v kolegiu vás žádám, abyste se přihlásili, a také o tom budeme znovu podrobně mluvit," řekl.

