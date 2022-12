Ruská televize: Propagandisté jsou šokováni, že se na Západě trestá bití dětí

24. 12. 2022

"Moje děti, nebo spíš vnuci, žijí v Německu. První věc, která mě zděsila, byla, že když jedno dítě začalo brečet v bytě vedle, okamžitě přišla policie. Ty děti byly odvezeny, protože brečely, protože je rodiče bili. Je to něco, co by mělo být zakázáno nebo podporováno? Nevím. Teď se bojím, protože se obávám, že sousedi uslyší, že moje děti řvou



Propagandists are shocked that physical punishment is a criminal offense in civilized countries. pic.twitter.com/gIBlzE1fZD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 24, 2022



Ruský voják ze Sachalinu šel do války na Ukrajině, byl raněn, vrátil se domů a nyní si stěžuje v ruské televizi, že nedostává žádnou zdravotnickou pomoc:

A Russian military from Sakhalin went to war in Ukraine, was wounded, returned home and now calls on Russian television and complains that he cannot receive any medical assistance

(English subtitles) pic.twitter.com/1JtmMqwcXV — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 24, 2022

Ukrainian morgue. A young woman holds the hand of her beloved man, who was killed in action near #Bakhmut. For how long will russia be allowed to kill our best people? For how long? Unbearable

Photo Yana Pazdrii pic.twitter.com/3KNOcz0Wcp — Olena Halushka (@OlenaHalushka) December 23, 2022

"Telefonát do studia, prosím, představte se.""Jmenuju se Kornienko, Igor Anatoljevič. Jsem kozácký vojenský velitel, osmé kozácké oddělení, předseda kozáckého oddílu v Sachalinské oblasti. Nedávno jsem se vrátil ze "speciální vojenské operace", byl jsem raněn u Severodoněcku, A dnes se setkávám se zajímavými otázkami na místě. Se vší vaší reklamou, nemohu najít zaměstnání. Nemohu být nijak nápomocen, nemohu ani dostat lékařskou pomoc. Protože z nás všech, co jsme byli na frontové linii, prakticky nikdo nepřežil. A my nevíme, kam se obrátit. Nejsem tady na Sachalinu jediný v této situaci. Všichni pořád jenom mluví. Ale co se týče konkrétních setkání nebo konkrétního dialogu, neexistuje pro nás žádná konkrétní pomoc."Márnice na Ukrajině. Mladá žena drží za ruku svého mrtvého partnera, který byl usmrcen v bojích nedaleko Bachmutu... Jak dlouho bude Rusku dovolováno zabíjet naše nejlepší lidi? Nesnesitelné.







