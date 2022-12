Kábul: Univerzitní profesor roztrhal v živém TV vysílání své akademické diplomy

28. 12. 2022

čas čtení < 1 minuta

"Ode dneška už tyto diplomy nepotřebuji, protože tato země není místem pro vzdělání. Pokud moje sestra a matka nemohou studovat, pak já toto vzdělání NEPŘIJÍMÁM."

Astonishing scenes as a Kabul university professor destroys his diplomas on live TV in Afghanistan —



“From today I don’t need these diplomas anymore because this country is no place for an education. If my sister & my mother can’t study, then I DON’T accept this education.” pic.twitter.com/cTZrpmAuL6