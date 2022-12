Experti: Trump bude konečně obviněn

28. 12. 2022

Právní experti Andrew Weissmann, Maya Wileyová a Basil Smikle se shodli, že oficiálně nastal začátek konce Donalda Trumpa. Je to očekávání, které bylo slyšet dříve, nicméně v minulosti existovala "politika", že ministerstvo spravedlnosti bude chránit prezidenta, informuje Sarah K. Burrisová. Právní experti Andrew Weissmann, Maya Wileyová a Basil Smikle se shodli, že oficiálně nastal začátek konce Donalda Trumpa. Je to očekávání, které bylo slyšet dříve, nicméně v minulosti existovala "politika", že ministerstvo spravedlnosti bude chránit prezidenta,

Moderátor MSNBC Chris Hayes požádal svůj panel dvou právníků a profesora, aby se připojili k jakémusi myšlenkovému experimentu. "Necháte se zaměstnat, Andrew Weissmanne, jako nový právní tým. Vyhazují své staré právníky a chtějí vás. Dostanete instruktážní knihu s přehledem právních problémů, kterým váš klient čelí, váš nucený klient vám říká, budu obviněn, co říkáte?"

"Ano," řekl Weismann bez mrknutí oka.

"Sbohem, zlato," řekla Wileyová.

"To se děje," souhlasil Smikle. "Nejde o to, zda se to stane, jde o to, kdy a s kolika z těch věcí, které máš před sebou."

"A kolik toho napočítají," řekla Wileyová.

"Řekl bych mu, že se musíme zaměřit na státní kauzy," řekl Weissmann. "Budete obviněni federálně. Tečka. Konec. To udělá Jack Smith. Jestli se to týká jedné nebo dvou kauz, to nevíme. Ale ani jedna z nich není dobrá. Jedna je lepší než dvě. Nakonec může existovat politické řešení federální obžaloby, protože pokud existuje republikánský prezident, je nepravděpodobné, že by se to uskutečnilo, proběhl by soud, zazněl verdikt poroty a budete odsouzen, než se uskuteční příští prezidentské volby. Takže to je jedna z oblastí, které se musíme obávat."

Vysvětlil, že opravdu důležitým prvkem jsou státy Unie, protože Trump nemůže být federálně omilostněn za státní zločin.

"Pokud existuje obvinění v Georgii nebo v New Yorku, musíte se obávat, protože pokud budete obviněni v New Yorku, půjdete do vězení," pokračoval Weismann. "V Georgii můžete jít do vězení také, pokud nezmění pravidla a nedovolí guvernérovi, aby vás omilostnil. Takže tam musíme strávit čas, prohlížet si ty případy a zjišťovat, jaká je obrana. Obojí, myslím, jsou potenciální problémy. Nejsilnější ze všech věcí, alespoň z těch, které jsme viděli zvenku, je případ Mar-a-Lago."

Upřesnil, že to bylo nejsilnější "v tom smyslu, že vláda bude žalovat a je těžké tam vidět platnou obhajobu. Je to jednoduchý případ. Vzal dokumenty. Věděl, že vzal dokumenty. spousta právníků z Bílého domu, kteří jsou klíčovými svědky, říkají: "Řekl jsem mu, aby to nedělal. Řekl jsem mu, že je to nezákonné. Řekl jsem mu, že jde o vládní majetek." Skutečnost, že to trvalo 18 měsíců, bude neuvěřitelným usvědčujícím důkazem."

Zdroj v angličtině: ZDE

