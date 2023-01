Novoroční projev Volodymyra Zelenského

1. 1. 2023

čas čtení 9 minut





Vážení Ukrajinci,

letošní rok začal 24. února. Bez předmluv a chvály, prudce brzy ve 4:00 hodiny ráno. Byla tma, bylo hlučno. Pro mnohé to bylo těžké a pro některé děsivé. Uplynulo 311 dní.



Stále to pro nás může být temné, hlučné a složité. Ale rozhodně se už nikdy nebudeme bát. A už nikdy se nebudeme stydět.



Byl to náš rok. Rok Ukrajiny. Rok Ukrajinců. Probudili jsme se 24. února do jiného života, jsme jiným národem, jinými Ukrajinci.



První střely konečně zničily labyrint iluzí. Viděli jsme, kdo je kdo. Čeho jsou schopni přátelé i nepřátelé.











A hlavně čeho jsme schopni my. Miliony z nás se 24. února rozhodly pro volbu, ne pro bílou, ale pro modrožlutou vlajku. Nikoliv útěk, ale setkání s nepřítelem, odpor a boj.





Výbuchy 24. února nás ohromily. Od té doby neslyšíme všechno a neposloucháme všechny.







Bylo nám řečeno, že nemáme jinou možnost než se vzdát. My říkáme, že nemáme jinou možnost než zvítězit.







Dne 24. února jsme začali vytvářet naše vítězství z mnoha cihel. Stovky dalších vítězství. Překonali jsme paniku. Neutekli jsme, ale jednotně jsme překonali pochybnosti, zoufalství a strach. Věřili jsme v sebe a ve své síly.







Ozbrojené síly Ukrajiny. Zpravodajské služby. Národní garda. SBU. Pohraniční stráž. Síly územní obrany a Obranné síly, policie, státní pohotovostní služba, to vše jsou obranné a bezpečnostní síly.







Jsem na vás všechny, naše bojovníky, hrdý.







Letošní rok lze nazvat rokem ztrát. Pro Ukrajinu, pro celou Evropu. A pro celý svět.







Ale jto je špatně. Neměli byste to říkat. My jsme nic neztratili. Bylo nám to odebráno. Ukrajina nepřišla o své syny a dcery. Vzali nám je vrazi. Ukrajinci nepřišli o své domovy. Zničili je teroristé. My jsme o svou zemi nepřišli. Obsadili ji okupanti. Svět neztratil mír. Zničilo ho Rusko.







Tento rok zasáhl naše srdce. Vyplakali jsme všechny slzy, všechny modlitby jsme vykřičeli za 311 dní.







Ke každé minutě máme co říct, ale většina slov je zbytečná. Nejsou potřeba. Žádná vysvětlení ani ozdoby nejsou potřeba. Je třeba ticha, abychom slyšeli.







Ráno 24. února. Buča. Irpin, Mariupol. Kramatorské nádraží. Černihiv. Mariupolské činoherní divadlo. Slovo děti napsané. Ach ano. Vícepatrová budova. Dívka. Tři měsíce stará. Porodnice. Dítě. Dva dny staré. Nelze zapomenout a nelze odpustit.







Ale je možné vyhrát. Postavili jsme se na nohy, protože existovalo něco, co nás drželo nad vodou. Náš duch. Obrana Kyjeva. Hadí ostrov. Himálaj. Antonyjevský most. Krymský most. Křižník Moskva Ruská válečná loď.

Budeme bojovat a budeme bojovat v zájmu vítězství. Určitě se k němu přiblížímeí. Dali jsme tomu hodně sil. Ale ve chvíli, kdy se zdá, že už nelze jít dál, vzpomeňte si, že my už jsme prošli s vámi.





Chci vám všem Ukrajincům říct, že jste neuvěřitelní. Podívejte se, co jsme udělali a co děláme. Naši vojáci od prvních dnů rozbíjeli tu druhou armádu světa, jak tam naši lidé zastavovali techniku a pěší kolony. Jak stařec rukama zastavil tank. Jak žena srazila dron sklenicí rajčat. Jak byly ukradeny nepřátelské tanky, obrněné transportéry, granáty z vrtulníků. Jak jsme sháněli finanční prostředky pro lovce Shahedů.







Námořní drony, obrněná vozidla, sanitní vozy. Řízené střely, tma a zima. Jak jsme se ve státě vzájemně podporovali. Ve válce je důležitý každý, kdo drží zbraň. Volant automobilu. Kormidlo lodi nebo letadla, skalpel nebo ukazovátko. Každý, kdo stojí za notebookem, kdo řídí kombajn. Kdo řídí vlak, kdo je u zátarasu, u elektrárny. Novináři a diplomaté, dělníci a záchranáři všichni, kdo pracují. Studující na univerzitě nebo ve škole a dokonce i ti, kteří se teprve učí chodit. To vše je pro jejich dobro. Naše děti, naši lidé. Naší země.

Ve velké válce nejsou žádné maličkosti. Neexistuje nikdo zbytečný. Každý z nás je bojovník. Každý z nás je frontou. Každý z nás je základem obrany. Bojujeme jako jeden tým. Celá země. Všechny naše akce.







Obdivuji vás všechny. Chci poděkovat každému nepřemožitelnému regionu Ukrajiny, Charkovu zmrzačenému, ale nedobytému. Dokážeme to nepříteli. Charkov je ukrajinské město, město hrdinů.







Sumy a region. Byli jste jedni z prvních, kteří pocítili invazi okupantů v plném rozsahu. Sumská oblast se pro ně stala kostí v krku. Obyčejní lidé vyráběli zápalné lahve, pálili nepřátelské kolony. Vzali první zajatce. Sumský kraj je síla. Přijímáte lidi, kterým jste navzdory neustálým zátarasům vrátili životy zraněných vojáků.







Oděsa je naše pevnost. Světová pevnost, která nás brání a která brání svět, živí ho tím, že denně posílá po moři miliony tun spásy. Protože je to Oděsa máma.







Cherson. Jste hrdinní lidé. Více než osm měsíců jste byli pod okupací. Žádné zprávy, žádná komunikace. Odděleni od Ukrajiny. Zúčastnily se jí tisíce z vás. V akcích proti rušistům jste nevěděli, jestli jsme to na Ukrajině viděli nebo o tom věděli. Okupanti vám lhali, že vás Ukrajina opustila a nebude za vás bojovat, ale vy jste věřili a navzdory všemu čekali. Tvář Chersonu je rozřezána střepinami granátů.

Ale hlavní je, že nový rok vítáme svobodně a společně. A modré a žluté vlajky, a my všechno obnovíme, všechno znovu vybudujeme.







Kramatorsk a Bachmut. Já vám děkuji. Těm, kteří přijímají a převádějí miliony tun pomoci z Evropy a ze světa.







Děkuji vám. Ti, kteří přijímají evakuaci podniků, firem, univerzit, děkuji i těm, kteří čekají na Ukrajinu, Donbas, Luhanskou oblast, Krym.







Děkujeme našim bojovníkům. A samozřejmě Kyjevská oblast a město jsou naším srdcem, které vždy bije. Díky vám, našim Ukrajincům. Všichni jsme jedna rodina, jedna Ukrajina.







Toto je rok, kdy Ukrajina změnila svět a svět objevil Ukrajinu. Bylo nám řečeno, abychom se vzdali. My jsme se rozhodli pro protiútok. Bylo nám řečeno, abychom dělali ústupky a kompromisy. Vstoupíme jdo Evropské unie a NATO. Svět Ukrajinu slyšel. Evropský parlament. Bundestag. Parlament Spojeného království. Kongres USA. Svět cítil Ukrajinu. Ukrajina v médiích, v srdcích lidí, na prvních místech vyhledávače Google. Svět viděl Ukrajinu na hlavních náměstích v Torontu a dalších městech. V Londýně, Varšavě a dalších městech. Ukrajinci překvapení. Ukrajincům se tleská. Ukrajinci inspirují.





Existuje něco, co nás může vyděsit? Ne. Existuje někdo, kdo nás může zastavit? Ne, protože jsme všichni pohromadě. To je to, za co bojujeme, jeden za druhého.







Nejlepším dárkem jsou čísla ve zprávě generálního štábu. Nevíme jistě, co nám přinese nový rok 2023. Ale jsme připraveni na všechno.







Nové úspěchy. Budeme šťastní. Budeme vytrvalí. Pokračovat v boji. Budeme bojovat, a když vyhrajeme, budeme se objímat.







Ukrajinci. Do nového roku zbývá několik minut. Chci nám všem popřát jediné: vítězství. A to je to hlavní.







Jedno přání pro všechny Ukrajince. Ať je tento rok rokem návratu. Návratem našich lidí, vojáků k jejich rodinám, vězňů do jejich domovů, imigrantů na jejich Ukrajinu, návratem naší země a dočasně okupovaná se stane navždy svobodnou. Návrat k normálnímu životu. Ke šťastným chvílím bez zákazu vycházení.

Návrat toho, co nám bylo ukradeno. Dětství našich dětí, to klidné stáří našich rodičů, aby vnoučata o prázdninách jezdila za prarodiči jíst melouny do Chersonu. A třešně v Melitopolu. Aby naše města byla svobodná. Naši přátelé jsou věrní. A aby se naše hlavní postava a hlavní úspěch objevil ve zprávách u čísla 100 000 zničených Rusů, tisíce jednotek zničené ruské techniky.







Oblast nezávislé Ukrajiny. Tak, jak tomu bylo od roku 1991. Taková, jaká bude vždy. Kéž to vše přinese nový rok. Jsme připraveni za to bojovat, proto je tu každý z nás.







Já jsem tady. My jsme tady. Vy jste tady. Všichni jsou tady, znáte Ukrajinu.







Sláva Ukrajině, šťastný nový rok.

0