Sociální média vyvolávají u dětí odpor k vlastnímu tělu, varuje studie

2. 1. 2023

čas čtení 7 minut



Nová studie dokazuje, že sociální média představují "významné riziko" pro pohled mladých lidí na sebe sama a mohou vyvolávat psychické potíže



Průzkum provedený britskou charitativní organizací pro duševní zdraví mládeže stem4 zjistil, že téměř polovina dotázaných dětí a mladých lidí se uzavřela do sebe, začala nadměrně cvičit, zcela se přestala stýkat s lidmi nebo se sebepoškozovala v reakci na online šikanu a trolling týkající se jejich fyzického vzhledu.



Třem ze čtyř dětí ve věku 12 let se nelíbí jejich tělo a stydí se za to, jak vypadají, a tento počet se zvyšuje na osm z deseti mladých lidí ve věku 18 až 21 let.



Tato zjištění vyplývají z nové rozsáhlé studie, která varuje, že sociální média představují významné riziko pro současné i budoucí zdraví dnešní mladé generace.

Průzkum provedený britskou charitativní organizací pro duševní zdraví mládeže stem4 zjistil, že téměř polovina dotázaných dětí a mladých lidí se uzavřela do sebe, začala nadměrně cvičit, zcela se přestala stýkat s lidmi nebo se sebepoškozovala v reakci na online šikanu a trolling týkající se jejich fyzického vzhledu.Třem ze čtyř dětí ve věku 12 let se nelíbí jejich tělo a stydí se za to, jak vypadají, a tento počet se zvyšuje na osm z deseti mladých lidí ve věku 18 až 21 let.Tato zjištění vyplývají z nové rozsáhlé studie, která varuje, že sociální média představují významné riziko pro současné i budoucí zdraví dnešní mladé generace.



Téměř polovina všech dotázaných dětí a mladých lidí ve věku 12 až 21 let uvedla, že se uzavřeli do sebe, začali nadměrně cvičit, přestali se úplně stýkat s lidmi nebo se sebepoškozovali, protože jsou pravidelně šikanováni nebo trolováni na internetu kvůli svému vzhledu.



Čtyři z deseti uvedli, že mají psychické potíže, přičemž téměř každý pátý má problémy s tím, jak vypadají a 14 % má potíže s příjmem potravy. Dochází u nich k extrémnímu omezování v jídle, k záchvatovitému přejídání a vyměšování nebo k zvracení. Z těch, kteří potřebují podporu, se léčil pouze jeden z deseti mladých lidí.



Tato zjištění vyplynula z nového průzkumu, kterého se zúčastnilo 1024 dětí a mladých lidí ve věku 12 až 21 let a který provedla charitativní organizace pro duševní zdraví mládeže stem4. Na základě těchto zjištění charitativní organizace uvádí, že je třeba urychleně jednat.



"Musíme lépe pochopit potenciálně přesvědčivý dopad obsahu sociálních médií a posilování vytvářeného prostřednictvím algoritmů na zapojení mladých lidí do aplikací a jejich následné duševní zdraví," uvedla Dr. Nihara Krause, konzultantka klinické psychologie, generální ředitelka a zakladatelka stem4.









Zdroj v angličtině ZDE

0

185

Zjištění přicházejí v době akutního znepokojení veřejnosti nad dopadem sociálních médií na duševní zdraví mladých lidí, které v poslední době vyvolala smrt britské dívky Molly Russellové, která spáchala sebevraždu poté, co jí k tomu dohnaly sociální sítě, zobrazování "proanorexie" a dalších škodlivých materiálů na TikToku osobám mladším 18 let a množství dalších výzkumů, které ukazují, že duševní zdraví celé generace dětí a mladých lidí je v krizi."Zjištění tohoto průzkumu jsou velmi znepokojivá," řekla Krause, která vytvořila řadu aplikací schválených britským státním zdravotnictvím a založených na důkazech, včetně Worth Warrior, které pomáhají mladým lidem s problémy s vnímáním jejich těla a s jídlem."Když mladí lidé používají aplikace na sociálních sítích, je jim předkládána domnělá realita, která je zkreslená a škodlivá," dodala. "Jejich vyhledávání na internetu pak neustále generuje tentýž obsah, což problém ještě umocňuje."Průzkum zjistil, že 97 % dětí ve věku 12 let je nyní na sociálních sítích. Přestože téměř 70 % z nich uvedlo, že sociální média v nich vyvolávají stres, úzkost a deprese - přičemž dvě třetiny z nich uvedly, že je znepokojuje množství času, které na sociálních médiích tráví - průměrný denní čas strávený na aplikacích činil 3,65 hodiny.Dotazovaní přiznali, že pokračují v přístupu k aplikacím navzdory obavám, že jejich duševní zdraví je poškozováno online obsahem, který na ně tlačí algoritmy sociálních médií: tato statistika se zvýšila z 54 % u 12-14letých na 60 % u 15-17letých a 71 % u 18-21letých.Navzdory tomu 95 % dotázaných uvedlo, že se cítí bezmocní, když jde o to, aby se svým online návykem skoncovali. Přiznali také, že se čtyřikrát častěji obracejí na aplikace sociálních médií než na přátele a rodinu, když se snaží překonat negativní pocity nebo nízkou sebeúctu ke svému tělu.Jeden mladý člověk řekl: "Sociální média mě rozhodně negativně ovlivňují. Jako mladí lidé se na internetu neustále srovnáváme s dobře vypadajícími lidmi. Na stránkách, jako je TikTok, vidíme díky algoritmům pouze nádherné lidi, a to v nás vyvolává opravdu špatný pocit ze sebe samých."Jiný komentář: "Sociální média mají obrovský vliv na to, jak se vidíme. Cítím se pod tlakem, abych vypadala jako něco, co bylo upraveno a pozměněno. Kdyby sociální média neexistovala, nesrovnávala bych se a nebyla bych srovnávána: Prostě bych žila dál."Od pandemie se poptávka po službách britského zdravotnictví pro děti a dospívající s poruchami příjmu potravy zvýšila o dvě třetiny a od dubna do prosince 2021 se začalo léčit v Británii 10 000 mladých lidí. Přesto je úroveň poskytování služeb taková, že léčba je dostupná pouze těm, kteří ji nejvážněji potřebují.Centrum pro potírání digitální nenávisti (CCDH) nedávno provedlo výzkum, který ukázal, že "doporučovací algoritmus" služby TikTok podsouvá teenagerům obsah týkající se sebepoškozování a poruch příjmu potravy během několika minut poté, co o tato témata projeví zájem.Mluvčí společnosti TikTok, kterou vlastní čínská firma ByteDance a která má po celém světě více než miliardu uživatelů, se vymlouvá, že studie CCDH neodráží zkušenosti ani návyky reálných uživatelů aplikace."Pravidelně konzultujeme s odborníky na zdraví, odstraňujeme porušování našich zásad a poskytujeme přístup k podpůrným zdrojům všem, kteří to potřebují," uvedli."Jsme si vědomi toho, že spouštěcí obsah je pro každého jednotlivce jedinečný, a nadále se zaměřujeme na podporu bezpečného a pohodlného prostoru pro všechny, včetně lidí, kteří se rozhodnou sdílet své cesty za zotavením nebo vzdělávat ostatní v těchto důležitých tématech."Směrnice TikToku zakazují obsah, který propaguje chování, jež by mohlo vést k sebevraždě a sebepoškozování, a také materiál, který propaguje nezdravé stravovací chování nebo návyky.Imran Ahmed, generální ředitel CCDH - který ve spolupráci s Ianem Russellem, otcem Molly, a nadací Molly Rose Foundation vydal příručku pro rodiče k TikToku - nová zjištění uvítal."Platformy společností provozujících sociální média zhoršují to, co mladí dospívající a dospělí cítí v souvislosti s tím, jak vypadají, s poruchami příjmu potravy a s duševním zdravím," řekl. "TikTok je navržen tak, aby oslnil mladé uživatele, kteří mu věnují svůj čas a pozornost, ale bez smysluplných ochranných zábran se jejich algoritmus může neuvěřitelně rychle stát smrtícím."Průzkum přivítal také Ged Flynn, výkonný ředitel charitativní organizace Papyrus, která se věnuje podpoře pozitivního duševního zdraví mladých lidí. Uvedl, že sociální média jsou jedním z problémů, které na dnešní mladé lidi vyvíjejí "bezprecedentní tlak", "který vyvrcholí tím, že se někteří z nich vzdají naděje".