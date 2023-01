Pamatujete si na slavný švédský pandemický model? Ukázalo se, že nefunguje

4. 1. 2023

Jedinečný přístup Švédska v prvních dnech pandemie zbytečně vystavoval lidi riziku. Jiný přístup by zachránil životy, upozorňuje Mihai Andrei.

Na začátku pandemie v roce 2020, kdy většina světa zoufale zaváděla lockdowny a snažila se omezit škody, jedna země stála stranou. Na rozdíl od svých vrstevníků se Švédsko nechtělo uzavřít a ve skutečnosti nechtělo ani roušky a sociální distancování. Místo toho země prosazovala jiný přístup, který mnozí viděli (nebo chtěli vidět) jako alternativu.

O "švédském modelu" se začalo diskutovat a mnozí odpůrci locksownů jej uváděli jako příklad. Ale když se prach usadil, výsledky vypadají katastrofálně.

Nepovedený experiment

S téměř třemi pandemickými roky za námi se všichni chceme toho všeho co nejdříve zbavit. Ale i když je snadné jednoduše zamlčet to, co se stalo v prvních dnech pandemie, je třeba vyvodit důležité ponaučení – zvláště pokud chceme být lépe připraveni pro případ, že by se něco podobného opakovalo.

Švédsko se v roce 2020, alespoň na papíře, zdálo být jednou z nejlépe připravených zemí světa. V předchozích letech se připravovalo na pandemie a mělo určený odpovědný orgán pro případ propuknutí nemoci. I když tento orgán neměl pravomoc navrhovat zákony a mohl být teoreticky přehlasován politiky, stává se to velmi zřídka.

Když se tedy Agentura veřejného zdraví Švédska rozhodla vytvořit shovívavou reakci na pandemii, Švédsko se s tím smířilo. Agentura upřednostnila ekonomiku země a zavedla pouze zákazy velkých shromáždění a některá cestovní omezení – ale žádné lockdowny.

Ostatní země se zdály být v šoku. Dokonce i velké země se zavíraly v zoufalé snaze omezit šíření případů, a přestože blokování přinášelo vlastní problémy, zdálo se, že funguje.

Zpočátku nebylo jasné, že blokování bude fungovat. Nic takového se v dějinách lidstva nikdy nestalo, a i když o tom, co přineslo, se dalo polemizovat, stinné stránky byly jasně zřejmé.

V říjnu 2020 bylo počáteční jasno. Studie zveřejněná v časopise Journal of the American Medical Association uvádí, že Švédsko spolu s USA představuje malou kategorii dvou zemí s vysokou celkovou úmrtností, kterým se během pandemie nepodařilo počet rychle snížit.

Ale architekti švédského plánu, na nějž dohlížel Anders Tegnell, který v březnu 2022 v agentuře rezignoval, jej prodávali jako úspěch; a úředníci z jiných zemí, zejména vysocí představitelé z USA, se na švédskou odpověď dívali jako na příklad, který je třeba napodobit.

Mezitím studie nadále poukazovaly na to, že švédský přístup skutečně nefungoval.

"Ve druhé vlně pandemie COVIDu-19 je švédská národní reakce nadále mimořádná, přičemž případy a úmrtí přibývají rychleji než u jeho severských sousedů."

Aby Tegnell tento přístup ospravedlnil, porovnal Švédsko s jinými zeměmi a uvedl, že rozdíl mezi Švédskem a ostatními zeměmi není z hlediska výsledků tak velký. Jinými slovy, protože Švédsko mělo v pandemii průměrné výsledky, ale ve skutečnosti se nezablokovalo, byl tento přístup úspěšný.

„Nejsme nejlepší, ale rozhodně nejsme nejhorší. To je to, co teď slyším: Jak moc komu prospěla všechna tato drakonická [opatření]?"

Jeho srovnání je ale přinejlepším zavádějící. Srovnávat bohatou zemi s nízkou hustotou zalidnění, jako je Švédsko, se zeměmi jako Itálie nebo Německo, natož s jinými méně rozvinutými zeměmi, nemá příliš smysl.

Srovnávat Švédsko s jeho skandinávskými sousedy má největší smysl. Nyní, o dva roky později, má Švédsko celkovou úmrtnost (na hlavu) téměř dvojnásobnou ve srovnání s Finskem a Dánskem - a více než dvojnásobnou ve srovnání s Norskem. Úmrtnost je dokonce o něco vyšší než v Německu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

